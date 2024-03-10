شمار شهدای غزه از ۳۱ هزار نفر گذشت/ شهادت ۸۵ فلسطینی طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که اشغالگران اسراییلی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ جنایت در نوار غزه انجام دادهاند که در نتیجه این اقدامات ۸۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش، آمار نهایی شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به عدد ۳۱۰۴۵ نفر رسیده و تعداد زخمی ها از عدد ۷۲۶۵۴ نفر فراتر رفته است.
این گزارش تاکید کرد که ۷۲ درصد از قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
این بیانیه همچنین تاکید کرد که در نتیجه سوء تغذیه و قحطی و گرسنگی در غزه نیز تاکنون ۲۵ فلسطینی جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها کودک و افراد سالخورده هستند.
نظر شما