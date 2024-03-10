محتوای منبر مبلغان در ماه رمضان طرح «زندگی با آیه ها» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید احمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در ایام ماه مبارک رمضان بیش از ۱۰۰۰ مبلغ قرآنی در استان حضور یابند، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، مبلغان بومی و غیربومی قرار است در روستاها و شهرهای استان مستقر شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه این طرح در مساجد، دارالقران ها با همکاری دستگاه‌های متولی امور تربیتی و آموزشی اجرا خواهد شد، افزود: در صورت تحقق اهداف این طرح شاهد اثرگذاری قرآن در زندگی فردی و اجتماعی خواهیم بود و به سمت تمدنی که آرزوی انبیا و بزرگان دین بوده حرکت خواهیم کرد.

احمدی افزود: محتوای منبر مبلغان نیز طرح مسطورا و تبیین ۳۰ فراز زندگی ساز قران کریم خواهد بود و علاقمندان برای شرکت در این طرح می‌توانند کد ۵ رو به سامانه ۳۰۰۰۱۴۳۱ ارسال و لینک و محتویات سایت را دریافت کنند.

وی از «مسطورا سطر سطر زندگی با آیه‌ها» به عنوان یکی از طرح‌های موفق قرآنی که قرار است در استان زنجان به اجرا گذاشته شود، یاد کرد و ادامه داد: طرح مذکور در قالب پنج محور ایمان و امید، توحید و نفی عبودیت غیر خدا، نبوت و رستاخیز اجتماعی، ولایت و پیوندهای اجتماعی و معاد تدوین شده است.

این مسؤول با تاکید بر اینکه محورهای طرح مسطورا برگرفته از سیر ساختاری قرآن است، اظهار کرد: در همین راستا ۴۰ هزار نفر در استان زنجان قرار است با محوریت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح مسطورا حضور داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات استان زنجان با یادآوری اینکه طرح مسطورا برگرفته است کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» اثر مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: در این طرح که قرار است در طول ایام ماه مبارک رمضان برگزار شود، تبیین و حفظ ۳۰ بخش قرآن در نظر گرفته شده است.

احمدی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود با اجرای این طرح، جریان‌سازی و هم‌افزایی انس با قرآن در بالاترین سطح اجرا شود، اضافه کرد: رسانه‌ها نقش کلیدی در تحقق گفتمان‌سازی این طرح دارند و امیدواریم با تعامل سازنده در این بخش بتوانیم طرح مذکور را که قرار است در چهار سطح برگزار شود، به خوبی تبیین کنیم.

وی یکی از اهداف مهم برگزاری طرح مسطورا را ترویج گفتمان زندگی با آیه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: به دنبال این هستیم که با کمک رسانه و استفاده از این ظرفیت، بتوانیم موضوعاتی چون گفتمان‌سازی، حفظ آیات کلیدی قرآن و نیز تبدیل مفاهیم منتخب قرآنی به مسلمات فکری را اجرایی کنیم.

مدیرکل تبلیغات استان زنجان خاطرنشان کرد: بی‌تردید با اجرای این طرح، دانش‌آموزان قادر خواهند بود آیات قرآن را به مرور فرا گرفته و با مفاهیم آن آشنا شوند.

احمدی به برنامه‌های ماه مبارک رمضان در مساجد و بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: برگزاری محافل قرآنی و جزخوانی در ۶۰ مسجد و بقعه متبرکه و برنامه‌های سحر و افطار با محوریت آیات طرح مسطورا در دستور کار است.