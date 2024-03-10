صحت انتخابات ورامین تایید شد/هتک حرمت را محکوم می کنیم

اکبر تاجیک سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تأیید روند و صحت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک خبر داد و افزود: در روند انتخابات مشکلی وجود نداشت.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ورامین، پیشوا و قرچک ادامه داد: اکنون مهلت اعتراض نامزدهای انتخاباتی نیز تمام شده است و مشکلی در نتیجه انتخابات نداریم.

تاجیک سعیدی ضمن تأیید مجدد صحت در روند برگزاری انتخابات ادامه داد: این دوره با همدلی و اتحادی که بین هیأت اجرایی و نظارت وجود داشت، انتخاباتی منطبق با مؤلفه‌های مد نظر مقام معظم رهبری را شاهد بودیم و هر گونه هتک حرمت و تشویش افکار عمومی را به شدت محکوم کرده و طبق اصل ولایت پذیری تابع شورای محترم نگهبان خواهیم بود.