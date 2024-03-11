حفظ بازار زیتون رودبار در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی صبح دوشنبه در آئین بهره برداری باقیمانده آزادراه رشت- قزوین در محدوده منجیل به رودبار اظهار کرد: سفر حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور به علت تداخل برنامه‌ها به گیلان لغو شد و قرار است بعد از ماه مبارک رمضان به این استان سفر کند.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی، صبوری و تعامل مردم شهرستان رودبار در اجرای پروژه باقیمانده آزادراه رشت -قزوین بیان کرد: کمک‌های مردمی و همراهی اجتماعی در شهرستان رودبار سرعت اجرا و تکمیل این پروژه را بالا برد.

عباسی با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتبار ویژه برای سرعت بخشی اجرا و تکمیل پروژه آزادراه تعریف کرد، گفت: تکمیل قطعه باقیمانده آزادراه رشت- قزوین از پروژه‌های مهم ملی و فراملی گیلان است که بعد از سال‌ها انتظار به ثمر نشست.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم معیشت و اقتصاد مردم شهرستان رودبار به بازار زیتون افزود: برای حفظ بازار زیتون مسیر برگشت از داخل شهر عبور خواهد کرد.