ناتو در اوکراین شکست سختی خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، رئیس جمهور سابق بولیوی در سخنانی تاکید کرد که ناتو در اوکراین شکست می‌خورد.

«اوو مورالس»، رئیس جمهور سابق بولیوی به اسپوتنیک گفت، ناتو در اوکراین در حال شکست خوردن است.

مورالس همچنین افزود: «هنگامی که ایالات متحده افول می‌کند، به خشونت، یعنی جنگ متوسل می‌شود. آنها جنگ‌ها را به پا می‌کنند تا سلاح‌های خود را بفروشند و با درآمد این سلاح‌ها زندگی کنند.»

گزارش‌ها هم حاکی از آن است که دولت آمریکا به دلیل تأمین تسلیحاتی مداوم اوکراین با شکاف بزرگی در تأمین نیازهای زرادخانه خود مواجهه است.

رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات ارشد دولتی گزارش دادند که پنتاگون از کنگره آمریکا می‌خواهد ۱۰ میلیارد دلار برای جبران تسلیحاتی که به اوکراین تحویل داده و تکمیل ذخایر خود اختصاص دهد.

یک منبع دولتی به نشریه پولیتیکو اعلام کرد تا زمانی که کسری بودجه پنتاگون رفع نشود، این شکاف بر خود ارتش آمریکا فشار وارد می‌کند. کاخ سفید بیش از ۶۰ میلیارد دلار کمک دیگر برای اوکراین درخواست کرده، اما مجلس نمایندگاه آمریکا درخواست‌های مکرر جو بایدن را با مشکل مواجه کرده است.

کسری ۱۰ میلیارد دلاری بودجه پنتاگون، به دلیل تفاوت بین ارزش فهرست شده سلاح‌های خارج شده از انبارها و هزینه جایگزینی آنها با سلاح‌های جدید ایجاد شد. به عنوان نمونه اگر آمریکا مهمات قدیمی‌تر به اوکراین ارسال کند، آنها را باید با نسخه جدیدتر و گران‌تر جایگزین کند.

پیشتر نیز ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو با رد اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که احتمال اعزام نیروی از ناتو به اوکراین را رد نکرده بود، تاکید کرد که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین ندارد.

البته استولتنبرگ بلافاصله پس از اظهارات اولیه ماکرون، این ادعا را رد و در گفت‌وگو با رویترز، بر موضع ناتو تاکید کرد. وی حالا در تأیید موضع قبلی خود، گفته است: ناتو هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین ندارد و نه ناتو و نه اعضای آن، یک طرف جنگ نیستند.

وی با لحنی هشدارآمیز ادامه داد: اگر یکی از اعضای به طور مستقل اقدام به اعزام نیرو به مناطق جنگی کند، تمام ناتو تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت چون اعضای این ائتلاف به یک پیمان دفاعی جمعی پایبند هستند.

دبیرکل ناتو در واکنش به این پرسش که آیا اظهارات ماکرون درباره عدم اجماع درباره اعزام نیرو به اوکراین، اشتباه بوده است؟، بدون پاسخ مستقیم گفت: به نظرم مشورت مهم است و همه ما در قبال این موضوعات مهم یک رویکرد مشترک داریم زیرا این مسائل برای ما حائز اهمیت هستند.