مادورو: آمریکا و اروپا مانع اصلی صلح بین روسیه و اوکراین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا اعلام کرد آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از امضای توافق‌نامه صلح بین روسیه و اوکراین جلوگیری می‌کنند.

وی دراین‌باره گفت: دولت آمریکا و نخبگان اروپایی به مقامات اوکراین دستور دادند زمانی که سند از قبل آماده شده بود، امضا نکنند و اکنون در چنین وضعیتی هستیم؛ جنگی که سود زیادی برای شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا و اروپا فراهم می‌کند.

اوایل اردیبهشت ماه یک رسانه آلمانی جزئیات توافق شکست خورده میان روسیه و اوکراین را فاش کرد. روزنامه آلمانی «دی ولت» در گزارشی اعلام کرد که روسیه و اوکراین در بهار ۲۰۲۲ به توافق صلح نزدیک بودند. در آن توافق کی یف آماده تعهد به بی طرفی بود. با این حال اصرار مسکو بر اینکه اوکراین، زبان روسی را دومین زبان رسمی خود قرار دهد یکی از موانع بود.

این روزنامه آلمانی با استناد به یک سند ۱۷ صفحه‌ای به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، مدعی شد که توافقی میان مسکو و کی یف انجام شده بود و قرار بود هرگونه اختلاف باقی مانده در نشست بین «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینی وی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به نوشته این رسانه آلمانی، بنا به مفاد این توافق اوکراین متعهد به بی‌طرفی دائم می‌شد و موافقت می‌کرد که به سلاح‌ها و نیروهای خارجی اجازه ورود به این کشور را ندهد. همچنین کی یف بنا به توافق مذکور تضمین می‌کرد که مانورهای نظامی با دیگر کشورها برگزار نخواهد کرد.

در مقابل، روسیه متعهد می‌شد که دیگر به اوکراین حمله نکند و کی‌یف می‌توانست تضمین‌های امنیتی را از آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین دریافت کند.