حضور وزیر ورزش و مهدی تاج در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در حالی از ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که میهمانان ویژه ای داشت:

* کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان همراه با تعدادی از مدیران این وزارتخانه از ابتدای بازی وارد استادیوم شدند تا بازی را تماشا کنند.

* مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دیگر تماشاگر ویژه این بازی بود.

* در حالی که تمام صندلی‌های ورزشگاه مملو از جمعیت بود ازدحام تماشاگران باعث شد تا بخشی از جایگاهی که هنوز فاقد صندلی است نیز در اختیارشان قرار بگیرد.

* جواد نکونام و «اوسمار ویه را» از ابتدای مسابقه به صورت ایستاده بازی تیم‌های خود را نظارت می‌کردند.

* نصراله خواجه گیری سرپرست فعلی استقلال هربار نکونام به او دستور می‌داد سمت داور چهارم می‌رفت و اعتراض این تیم به عملکرد داور را به تندی عنوان می‌کرد.

* در دقیقه نخست بازی مواد محترقه استفاده شد که باعث دود بزرگی در فضای ورزشگاه شد.