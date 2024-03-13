حضور وزیر ورزش و مهدی تاج در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در حالی از ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که میهمانان ویژه ای داشت:
* کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان همراه با تعدادی از مدیران این وزارتخانه از ابتدای بازی وارد استادیوم شدند تا بازی را تماشا کنند.
* مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دیگر تماشاگر ویژه این بازی بود.
* در حالی که تمام صندلیهای ورزشگاه مملو از جمعیت بود ازدحام تماشاگران باعث شد تا بخشی از جایگاهی که هنوز فاقد صندلی است نیز در اختیارشان قرار بگیرد.
* جواد نکونام و «اوسمار ویه را» از ابتدای مسابقه به صورت ایستاده بازی تیمهای خود را نظارت میکردند.
* نصراله خواجه گیری سرپرست فعلی استقلال هربار نکونام به او دستور میداد سمت داور چهارم میرفت و اعتراض این تیم به عملکرد داور را به تندی عنوان میکرد.
* در دقیقه نخست بازی مواد محترقه استفاده شد که باعث دود بزرگی در فضای ورزشگاه شد.
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