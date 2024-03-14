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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

قتل دوست صمیمی پس از مصرف قرص روان‌گردان

قتل دوست صمیمی پس از مصرف قرص روان‌گردان

رییس پلیس آگاهی پایتخت گفت: پسر جوانی که پس از مصرف قرص روان‌گردان دوست صمیمی‌اش را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: اواسط امسال مرگ پسر ۲۱ ساله‌ای در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

وی افزود: با گزارش این خبر، تحقیقات کاراگاهان زبده اداره دهم آغاز و در بررسی‌ها مشخص شد که پسر جوان در جریان یک درگیری در پارک زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان، جانش را از دست داده بود.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: در ادامه تحقیقات کارآگاهان هویت عامل جنایت که دوست ۲۰ ساله مقتول بود، شناسایی شد و تلاش‌های شبانه‌روزی برای دستگیری او ادامه یافت.

سردار گودرزی ادامه داد: در نهایت کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند مخفیگاه متهم را در شمال کشور شناسایی کرده و پس از هماهنگی‌های قضائی او را بازداشت کنند.

وی افزود: عامل این جنایت، پس از انتقال به اداره دهم به قتل اعتراف کرد و گفت، مقتول دوست صمیمی‌ام بود و از ۶ سالگی باهم بزرگ شدیم. شب حادثه تصمیم گرفتیم قرص روان‌گردان خریداری کنیم. قرص را خریداری کردیم و به پارک آمدیم. از وقتی به پارک آمدیم، توهم به ما دست داد. در همین حال بودیم که مقتول به من فحاشی کرد. همین موضوع باعث دعوا شد و چاقویی که داشتم را بیرون آوردم و یک ضربه به او زدم. خودم هم فرار کردم. مدتی در شهرهای غربی کشور بودم و بعد هم به شمال کشور رفتم و در خانه دوستم بودم.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با اعتراف متهم ۲۰ ساله با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 6055106

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