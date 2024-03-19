به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو» رییس‌جمهور بلاروس اعلام کرد که نتیجه انتخابات روسیه، پیروزی بر مداخله‌های غرب در امور داخلی روسیه بود.

وی دراین‌باره گفت: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیام روشنی به غرب می دهد که نمی تواند روسیه را از درون منفجر کند. این یک پیام روشن برای غرب بود که همیشه به دنبال برهم‌زدن اوضاع داخلی روسیه است. موقعی که در میدان نبرد و عرصه نظامی شکست می‌خورند، تلاش دارند تا اوضاع داخلی را برهم بزنند که دراینجا نیز شکست خوردند.

وی همچنین تأکید کرد که «هیچ کس نمی تواند چیزی را به مردم بلاروس و روسیه تحمیل کند. تجزیه و تحلیل چگونگی برگزاری انتخابات روسیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در سال ۲۰۲۵ به مصلحت خواهد بود.

لوکاشنکو همچنین چگونگی سازماندهی روند انتخابات در روسیه را ستود. وی دراین‌باره گفت: به طور طبیعی، رییس جمهور [ولادیمیر پوتین] باید کار زیادی می کرد، شما این را دیدید، خستگی ناپذیر. او به سراسر روسیه سفر کرد، از مکان های مختلف بازدید کرد و به سوالات حیاتی مردم روسیه پاسخ داد. برنامه ریزی و روند برگزاری انتخابات عالی بود. چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. همه بسیج و متحد شدند. مردم میهن پرست بودند و نتیجه عالی بود. این برای ما درسی است.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز دوشنبه اعلام کرد با شمارش ۱۰۰ درصد آرا «ولادیمیر پوتین» با کسب ۸۷.۲۸ درصد آرا پیروز این دوره از انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد. و همچنین «نیکولای خاریتونوف» معاون حزب کمونیست روسیه ۴.۳۱ درصد، «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دوماً با ۳.۲۰ درصد، «ولادیسلاو داوانکوف» ا ز حزب «شخصیت‌های جدید»، ۳.۸۵ درصد آرا را به دست آورده‌اند.

انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه از روز جمعه آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت. این نخستین بار در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه بود که فرایند اخذ رأی طی ۳ روز انجام می‌شد.