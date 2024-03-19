به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، نیکلاس کیج بازیگر فیلم جدید ورنر هرتسوگ خواهد شد. آخرین باری که ورنر هرتسوگ و نیکلاس کیج با هم در یک فیلم همکاری کردند، فیلم «ستوان بد: بندر نیواورلئان» در سال ۲۰۰۹ بود که برداشتی کاملا پیچیده از رمان بسیار پیچیده آبل فرارا را تصویر کرد که سال ۱۹۹۲ منتشر شده بود.
گفته شده کیج قرار است در فیلم بعدی هرتسوگ با عنوان «سیم مرد مرده» بازی کند. این فیلم که قرار است اواخر امسال در کنتاکی فیلمبرداری شود بر مبنای فیلمنامهای که آستین کولودنی نوشته است، ساخته میشود.
در این فیلم که داستانش در سال ۱۹۷۷ رخ میدهد و بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده است، کیج نقش تونی کریتسیس، سازنده سابق املاک و مستغلات را بازی میکند که میخواهد از متصدی وام مسکنی که با او بد کرده بود، انتقام بگیرد و طلب ۵ میلیون دلار و یک عذرخواهی شخصی میکند.
هرتسوگ، ۸۱ ساله فیلمساز آلمانی که سازنده فیلمهایی چون «آگیره: خشم پروردگار»، «فیتز کارالدو» و «نوسفراتو» است، از چهرههای برجسته فیلمسازی غیرداستانی نیز هست و در ۴ دهه اخیر چندین مستند عالی ساخته که «گریزلی من» در سال ۲۰۰۶ از جمله آنهاست.
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