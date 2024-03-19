مشکلی برای تأمین ناوگان مسافربری در خوزستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز سهشنبه در جلسه کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان خوزستان اظهار کرد: در بخشهای راهداری و حمل و نقل شاهد کارهای خوبی برای تسهیل در تردد مسافران نوروزی و کاربران جادهای هستیم که از جمله آنها میتوان به استقرار گشتهای راهداری و کنترل ناوگان مسافربری اشاره کرد.
وی افزود: با برنامهریزیها و کارهای صورت گرفته مشکلی برای تأمین بلیط و ناوگان حملونقل عمومی مورد نیاز مسافران نوروزی در خوزستان نداریم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به کارهای انجام شده در طول سال اظهار کرد: اجرای یک هزار کیلومتر پروژه نگهداری راه در استان اتفاق خوبی بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیری مواجه است.
وی با بیان اینکه ۶۵۰ کیلومتر از محورهای شریانی خوزستان با خرابی مواجه هستند، گفت: فرایند برگزاری قرارداد لکهگیری و بهسازی ۴۲۸ کیلومتر از این راهها انجام و به زودی وارد مرحله اجرا میشود.
جولانژاد ادامه داد: در حوزه ایمنی راههای خوزستان نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار کیلومتر خط کشی انجام شد که عدد قابل ملاحظهای است؛ نصب حدود ۴۵ کیلومتر حفاظ میانی از نوع نیوجرسی در محورهای مواصلاتی و راههای چهار خطه، نصب ۱۷۰ هزار تابلو علائم و تجهیزهای ترافیکی در راههای استان با اولویت راههای شریانی، رفع ۹ نقطه پرحادثه، بهره برداری از ۱۳۰ کیلومتر راه روستایی از جمله کارهای مهم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در سال جاری بود.
وی با اشاره به بهره برداری از ۵۵ کیلومتر روشنایی طولی در محورهای خوزستان در سال جاری گفت: در اجرای روشنایی طولی و نقطهای شاهد اتفاقهای خوبی در سال ۱۴۰۲ بودیم که نسبت به سالهای قبل رشد خوبی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: در حوزه سامانه هوشمند و نصب دوربینهای نظارتی و سامانه ثبت تخلف دستاوردهای بسیار زیادی در امسال کسب شد به گونهای که تا پایان سال ۹۸ تنها ۱۲ سامانه ثبت تخلف در محورهای سطح استان داشتیم که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۰۳ سامانه رسید؛ امسال ۶۰ سامانه را به آنها اضافه کردیم که مجموع سامانههای ما در سطح محورهای شریانی استان ۱۶۳ رسید.
وی اظهار کرد: در حوزه مجتمعهای خدمات رفاهی تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۴ مجتمع خدمات رفاهی در خوزستان وجود داشت که در امسال با پیگیریهای انجام شده ۹ مجتمع خدمات رفاهی به بهرهبرداری رسیدند و مجموع مجتمعهای خدمات رفاهی به ۶۳ مجتمع رسید؛ ۳۸ مجتمع در حال ساخت است و ۳۳ مجتمع در فرایند استعلام قرار دارند.
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