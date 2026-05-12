به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خط‌کشی به عنوان یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های بصری در هدایت کاربران جاده‌ای، نقش مهمی در کاهش سوانح دارد و در همین راستا طی سال ۱۴۰۴ عملیات خط‌کشی در هشت هزار و ۹۳۸ کیلومتر از محورهای استان به سرانجام رسید.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی محورهای خوزستان و با صرف اعتباری بالغ بر یک هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به سایر اقدامات انجام شده بیان کرد: مجموع اعتبار هزینه شده در حوزه ایمنی و حریم راه‌ها در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال رسید که علاوه بر خط‌کشی، صرف توسعه تجهیزات حفاظتی و روشنایی محورهای مواصلاتی شد.

بهداروندی تصریح کرد: در راستای ایمن‌سازی بیشتر جاده‌ها، نصب حفاظ‌های بتنی با رشد هشت درصدی نسبت به سال قبل به ۴۸ کیلومتر رسید و در بخش روشنایی نیز با اجرای ۹۵ پروژه، رشد ۳۴ درصدی در سطح محورهای استان ثبت شد.

وی ادامه داد: در حوزه نصب و تعمیر گاردریل، اجرای ۱۳۷ کیلومتر موجب ثبت رشد ۱۰۴ درصدی شد و همچنین نصب ۸۲ هزار عدد انواع علائم ترافیکی و یک هزار و ۷۵۰ تابلوی اطلاعاتی از دیگر اقدامات شاخص سال ۱۴۰۴ بوده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: اجرای ۱۱۴ کیلومتر شیار لرزاننده و نصب ۹۵ هزار عدد انواع بازتاب ایمنی نیز با هدف افزایش هوشیاری رانندگان و تسهیل تردد شبانه در نقاط پرحادثه استان انجام شده است.