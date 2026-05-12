۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

۸۹۳۸ کیلومتر خط‌کشی برای ایمنی جاده‌های خوزستان اجرا شد

اهواز - معاون راهداری اداره کل راهداری خوزستان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از هشت هزار کیلومتر از محورهای استان خط‌کشی شد تا ضریب ایمنی تردد در جاده‌ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خط‌کشی به عنوان یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های بصری در هدایت کاربران جاده‌ای، نقش مهمی در کاهش سوانح دارد و در همین راستا طی سال ۱۴۰۴ عملیات خط‌کشی در هشت هزار و ۹۳۸ کیلومتر از محورهای استان به سرانجام رسید.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی محورهای خوزستان و با صرف اعتباری بالغ بر یک هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به سایر اقدامات انجام شده بیان کرد: مجموع اعتبار هزینه شده در حوزه ایمنی و حریم راه‌ها در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال رسید که علاوه بر خط‌کشی، صرف توسعه تجهیزات حفاظتی و روشنایی محورهای مواصلاتی شد.

بهداروندی تصریح کرد: در راستای ایمن‌سازی بیشتر جاده‌ها، نصب حفاظ‌های بتنی با رشد هشت درصدی نسبت به سال قبل به ۴۸ کیلومتر رسید و در بخش روشنایی نیز با اجرای ۹۵ پروژه، رشد ۳۴ درصدی در سطح محورهای استان ثبت شد.

وی ادامه داد: در حوزه نصب و تعمیر گاردریل، اجرای ۱۳۷ کیلومتر موجب ثبت رشد ۱۰۴ درصدی شد و همچنین نصب ۸۲ هزار عدد انواع علائم ترافیکی و یک هزار و ۷۵۰ تابلوی اطلاعاتی از دیگر اقدامات شاخص سال ۱۴۰۴ بوده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: اجرای ۱۱۴ کیلومتر شیار لرزاننده و نصب ۹۵ هزار عدد انواع بازتاب ایمنی نیز با هدف افزایش هوشیاری رانندگان و تسهیل تردد شبانه در نقاط پرحادثه استان انجام شده است.

