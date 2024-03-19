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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

آلمان ۵۰۰ میلیون یوروی دیگر به اوکراین کمک می‌کند

آلمان ۵۰۰ میلیون یوروی دیگر به اوکراین کمک می‌کند

در ادامه کمک‌های نظامی و مالی کشورهای اروپایی به اوکراین، دولت آلمان از بسته کمکی جدید این کشور به کی‌یف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که برلین در راستای تقویت دولت و ارتش اوکراین در برابر روسیه، یک بسته کمکی ۵۰۰ میلیون یوریی در اختیار دولت اوکراین قرار می‌دهد.

ساعاتی پیش شورای اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که ایجاد صندوق کمک به اوکراین (UAF) را تصویب کرده است. به دنبال این تصمیم، شورای اتحادیه اروپا ۵میلیارد یورو (۵.۴ میلیارد دلار) برای اوکراین اختصاص داد.

این تصمیم در شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد. وزرای اروپا در نشست خود حمایت از اوکراین و اوضاع خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد این صندوق به اتحادیه اروپا این امکان را می دهد تا از نیازهای رو به گسترش نیروهای مسلح اوکراین حمایت بیشتری به عمل آورد. این کار از طریق تامین تجهیزات و ارائه آموزش های نظامی به این نیروها صورت می گیرد.

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا بیش از ۱۳۸ میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده که ۲۸ میلیارد یورو آن حمایت نظامی بوده است.

کد مطلب 6058866

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به افریقا کمک کنه؟

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