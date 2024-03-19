فعالیت ایستگاه های نوروزی در همه مبادی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد سفر استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: ایستگاه‌های نوروزی که در مبادی استان فعالیت دارند باید از تمام ظرفیت‌های خود بهره برداری کنند تا خدمات مطلوبی را به مسافران ارائه دهند.

وی افزود: باید درصدد معرفی اماکن تفریحی، تاریخی و طبیعی استان به مسافران عبوری بربیاییم تا البرز را بیش از پیش به مقصد سفر گردشگران تبدیل کنیم. با توجه به تقسیم وظایف و مشخص بودن تکالیف دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف، باید نظارت کافی بر روند ارائه خدمات در تعطیلات نوروزی در دستور کار قرار گیرد.

عبداللهی مطرح کرد: پلیس راهور باید در کنار وظایف ذاتی خود نسبت به آگاهی بخشی مسافران و رانندگان در خصوص رانندگی امن و مخاطرات سرعت غیرمجاز، خواب آلودگی و … اقدام کند. باید نهایت تلاش خود را بر کاهش تصادفات به خصوص در محورهای مواصلاتی استان متمرکز کنیم.

استاندار البرز عنوان کرد: نیروهای امدادی همچون هلال احمر باید حضوری فعال در ایستگاه‌های نوروزی داشته باشند و تا جای ممکن آموزش محور عمل کنند. مجموعه ستاد بحران استان نیز باید در آماده باش کامل باشد و با توجه احتمال بارندگی شدید و وقوع سیلاب‌های فصلی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی افزود: ستاد بحران می‌تواند با برپایی مانور فرضی و تعریف احتمال مخاطرات در بخش‌های مختلف، میزان آمادگی اعضا را بسنجد و نقاط ضعف را برطرف کند. باید مجموعه امکانات استان برای ارائه خدمات و همچنین مقابله با بحران‌های مختلف احصا شود تا در مواقع لازم غافلگیر نشویم.