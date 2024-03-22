تلفات حادثه تروریستی مسکو به بیش از ۶۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعداد قربانیان حادثه تروریستی مسکو افزایش یافت.

در همین ارتباط گفته شده است که تعداد قربانیان حمله به مجتمع کروکوس در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه، به بیش از ۶۲ نفر افزایش یافت.

همزمان روسیه واکنش آمریکا به حمله تروریستی در مسکو را تردید برانگیز و مشکوک عنوان کرد. در همین ارتباط نیز، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که واکنش مقامات ایالات متحده به حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس مسکو، سوالات بزرگی را ایجاد می‌کند، به ویژه در مورد دلایلی که کاخ سفید ادعا کرده که اوکراین در این حادثه دست نداشته است.

زاخارووا در روسیا -۲۴ گفت: «همچنین واکنش‌هایی [به اتفاقی که در مسکو افتاد] وجود دارد که سوالات بیشتری را ایجاد می‌کند.»

زاخارووا افزود: «مقامات واشنگتن از چه زمینه‌هایی برای نتیجه‌گیری در بحبوحه فاجعه درباره عدم دخالت یک طرف در این حادثه استفاده می‌کنند، این خودش یک سوال بزرگ است. اگر آمریکا یا هر کشور دیگری اطلاعات موثقی در این مورد داشتند باید فوراً در اختیار طرف روسی قرار می‌گرفت. اگر چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشد، نه کاخ سفید و نه هیچکس دیگری حق ندارد بی دلیل اظهار نظر کند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: «صادقانه بگویم، واکنش دبیرخانه سازمان ملل هم سوالات بزرگی را ایجاد می‌کند. اکنون یک حمله تروریستی خونین رخ داده است و لازم است که بی قید و شرط آن را محکوم کنیم نه آنکه به طرح ابهام بپردازیم.»

ساعاتی پیش نیز اتحادیه اروپا به حمله تروریستی در مسکو، پایتخت روسیه واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حمله تروریستی مسکو بسیار نگران و وحشت زده شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که از حمله به کنسرت مسکو بسیار متاسف است.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا از گزارش یک حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس در مسکو بسیار نگران شده است. اتحادیه اروپا هرگونه حمله علیه غیرنظامیان را محکوم می‌کند.

گروه تروریستی داعش مسؤولیت حمله به سالن کنسرت در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه را بر عهده گرفته است.

سرویس امنیت فدرال روسیه نیز درباره حادثه تروریستی مسکو اعلام کرد که داده‌های اولیه حاکی از کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر در این حمله تروریستی است.

ساعاتی پس از اعلام خبر تیراندازی در یک سالن کنسرت در مسکو، پایتخت روسیه، دادستان‌های روسیه با اعلام آغاز به کار یک پرونده جنایی در این ارتباط، حادثه سالن کنسرت مسکو را یک اقدام تروریستی توصیف کردند.

رسانه‌های محلی روسیه نیز آمار کشته شده‌ها را در حال افزایش عنوان کردند.

وزارت خارجه روسیه در واکنش به این حادثه اعلام کرد که اگر واشنگتن اطلاعات موثقی در مورد این حمله تروریستی دارد، باید فوراً آن را اعلام کند.

شهردار مسکو هم لغو تمامی رویدادهای ورزشی، فرهنگی و غیره در این شهر را تا ابتدای هفته آتی اعلام کرد.

همچنین گفته شده است که نیروهای ویژه پلیس روسیه موفق به یورش به مرکز حادثه شدند و در تلاش برای تعقیب ۴ مرد مسلح هستند.

ساعاتی پیش از این منابع امنیتی روسیه از تیراندازی در یک تالار موسیقی در زمان برگزاری کنسرت در شهر مسکو خبر داده بودند. منابع روس با انتشار تصاویری گزارش دادند که دستکم سه مرد نقابدار در تالار منطقه کورکاس با سلاح‌های خودکار به سمت جمعیت تیراندازی کرده است. در این تصاویر دیده شد که پشت سر عناصر مسلح، افرادی در ورودی قرار دارد که اکثر آنها کشته شدند.

یک منبع امنیتی روسیه در این باره گفت: حداقل سه فرد مسلح با لباس شبه نظامیان، به طبقه همکف تالار منطقه کورکاس حمله کردند و با سلاح‌های خودکار اقدام تیراندازی کردند. پس از آن به گفته وی، افراد مسلح نارنجک یا بمب آتش زا پرتاب کردند که باعث آتش سوزی در تالار شد.

بنابراین گزارش، افراد حاضر در سالن برای فرار از تیراندازی روی زمین دراز کشیدند، آنها دستکم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در آنجا دراز کشیدند و پس از آن شروع به فرار کرده و بسیاری از آنها موفق شدند خارج شوند.

به گزارش منابع روس برای بازداشت تروریست‌ها، تمام نیروهای ممکن، از جمله نیروهای امنیتی در مسکو، به محل اعزام شده‌اند. همچنین سرویس‌های امنیتی در حالت آماده باش قرار گرفته و فرماندار منطقه مسکو وروبیوف نیز به محل تیراندازی رفته و یک ستاد عملیاتی را سازماندهی کرده است.