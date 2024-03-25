به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیهها» در چهاردهمین روز ماه رمضان این است که کدام آیه بیان میکند فلسفه ارسال پیامبران بر ۲ محور عبادت کردن خدا و مبارزه با ظالمان و طاغوت بوده است؟
۱- آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل
۲- آیه ۱۰۲ سوره مبارکه انعام
۳- آیه ۱۹۴ سوره مبارکه اعراف
۴- آیه ۸ سوره مبارکه زلزال
علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
همچنین برای شرکت در پویش قبل از ارسال پاسخ مسابقه عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
هر روز ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی به مشارکت کنندگان این مسابقه در استان مرکزی تعلق میگیرد.
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