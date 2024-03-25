به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در چهاردهمین روز ماه رمضان این است که کدام آیه بیان می‌کند فلسفه ارسال پیامبران بر ۲ محور عبادت کردن خدا و مبارزه با ظالمان و طاغوت بوده است؟

۱- آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل

۲- آیه ۱۰۲ سوره مبارکه انعام

۳- آیه ۱۹۴ سوره مبارکه اعراف

۴- آیه ۸ سوره مبارکه زلزال

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

همچنین برای شرکت در پویش قبل از ارسال پاسخ مسابقه عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی به مشارکت کنندگان این مسابقه در استان مرکزی تعلق می‌گیرد.