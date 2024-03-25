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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۵۷

سوال روز چهاردهم پویش «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی اعلام شد

سوال روز چهاردهم پویش «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی اعلام شد

اراک- سوال روز چهاردهم ماه مبارک رمضان در قالب پویش «زندگی با آیه‌ها» اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» در چهاردهمین روز ماه رمضان این است که کدام آیه بیان می‌کند فلسفه ارسال پیامبران بر ۲ محور عبادت کردن خدا و مبارزه با ظالمان و طاغوت بوده است؟

۱- آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل

۲- آیه ۱۰۲ سوره مبارکه انعام

۳- آیه ۱۹۴ سوره مبارکه اعراف

۴- آیه ۸ سوره مبارکه زلزال

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

همچنین برای شرکت در پویش قبل از ارسال پاسخ مسابقه عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی به مشارکت کنندگان این مسابقه در استان مرکزی تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 6061842

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    نظرات

    • ثمر IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این بخش خیلی عالیه

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