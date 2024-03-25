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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۰

واردات ۳.۲ میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در ۱۴۰۲

واردات ۳.۲ میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در ۱۴۰۲

ارزش واردات گوشی تلفن همراه که به ۲ شیوه تجاری و مسافری در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شد، ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات کشور به دو شیوه تجاری و مسافری در سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه با ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار رسید.

۴.۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.

این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری در سال ۱۴۰۲، می‌افزاید: در این مدت ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد.

همچنین در مدت یادشده ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.

شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.

کد مطلب 6061895
سمیه رسولی

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