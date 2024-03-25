به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۵ فروردین ۱۴۰۳، ۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۲۰۰ نفر بازدید انجام شده و میزان بازدیدکنندگان از موزه‌ها و اماکن فرهنگی و تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۹۲ نفر بوده است.

استان‌های فارس با ثبت ۶۵۸ هزار و ۸۷۹ نفر بازدید، اصفهان با ۲۹۸ هزار و ۳۸۷ نفر، تهران با ۱۷۶ هزار و ۲۱ نفر، خوزستان با ۱۲۰ هزار و ۸۲۱ نفر و خراسان رضوی با ۱۰۵ هزار و ۸۸۰ نفر بیشترین بازدیدکننده را به خود اختصاص داده است.

همچنین بیشترین بازدیدکننده به ترتیب به مجموعه‌های حافظیه با ۱۹۵ هزار و ۴۵۵ نفر، تخت جمشید با ۱۳۹ هزار و ۱۵۳ نفر، سعدیه با ۱۱۲ هزار و ۶۰ نفر، مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد با ۷۴ هزار و ۹۳۳ نفر، ارگ کریم خانی ۷۲ هزار و ۶۷۹ نفر، باغ فین با ۷۰ هزار و ۵۸۳ نفر، کاخ چهلستون با ۶۵ هزار و ۶۱۶ نفر، عالی قاپو با ۶۲ هزار و ۴۴۴ نفر اختصاص دارد و از لحاظ میزان بیشترین فروش بلیت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، حافظیه، تخت جمشید، مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران، سعدیه، باغ فین، کاخ چهلستون، ارگ کریم خانی و عمارت عالی قاپو در صدر قرار دارد.