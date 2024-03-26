افزایش ۴ درصدی میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش چهار درصدی مصرف بنزین از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: به‌طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون یعنی یکم تا پنجم فروردین ۱۴۰۳، ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی یکم تا پنجم فروردین سال ۱۴۰۲، با ۱۱۴ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر، ۴.۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در روزهای شنبه، چهارم فروردین و یکشنبه، پنجم فروردین نیز به‌ترتیب ۱۲۰.۵ و ۱۲۲.۵ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این اعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی چهارم و پنجم فروردین سال ۱۴۰۲ با ۱۱۰ و ۱۲۰.۹ میلیون لیتر، به‌ترتیب ۹.۵ و ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه مصرف سوخت از سوی هموطنان تصریح کرد: نظارت جدی بر روند عرضه سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور و آماده‌باش کامل ستاد، مناطق و نواحی این شرکت تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این عدد نصابی بی‌سابقه‌در مصرف بنزین کشور به‌شمار می‌رود.