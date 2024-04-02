جابه جایی بیش از ۶۵ هزار مسافر طی سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در طرح نوروزی ۱۴۰۳(۲۴ اسفند ۱۴۰۲ لغایت سیزدهم فروردین) بیش از ۶۵ هزار و ۳۰۱ مسافر در قالب ۶ هزار و ۳۹۵ سفر توسط ناوگان حمل ونقل عمومی در استان جابجا شده است.

وی گفت: در طرح نوروزی ۱۴۰۳ بیش از ۲۶۱ هزار و ۱۳۲ مسافر از مرز بین المللی مهران تردد کردند.

چشمه خاور عنوان کرد: از این تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ مسافر ایرانی از طریق مرز مهران به کشور وارد و بیش از ۱۴۳ هزار و ۹۶۷ مسافر نیز خارج شده‌اند.

وی با اشاره مسافران خارجی از مرز مهران در بازه زمانی ذکر شده (۲۴ اسفند سال گذشته تا سیزدهم فروردین) گفت: در این مدت پنج هزار و ۲۷۲ مسافر به کشور وارد و ۹ هزار و ۹۴۸ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.