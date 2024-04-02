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۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۴

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام خبر داد؛

جابه جایی بیش از ۶۵ هزار مسافر طی سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ در ایلام

جابه جایی بیش از ۶۵ هزار مسافر طی سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ در ایلام

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام از جابه جایی بیش از ۶۵ هزار مسافر طی سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در طرح نوروزی ۱۴۰۳(۲۴ اسفند ۱۴۰۲ لغایت سیزدهم فروردین) بیش از ۶۵ هزار و ۳۰۱ مسافر در قالب ۶ هزار و ۳۹۵ سفر توسط ناوگان حمل ونقل عمومی در استان جابجا شده است.

وی گفت: در طرح نوروزی ۱۴۰۳ بیش از ۲۶۱ هزار و ۱۳۲ مسافر از مرز بین المللی مهران تردد کردند.

چشمه خاور عنوان کرد: از این تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ مسافر ایرانی از طریق مرز مهران به کشور وارد و بیش از ۱۴۳ هزار و ۹۶۷ مسافر نیز خارج شده‌اند.

وی با اشاره مسافران خارجی از مرز مهران در بازه زمانی ذکر شده (۲۴ اسفند سال گذشته تا سیزدهم فروردین) گفت: در این مدت پنج هزار و ۲۷۲ مسافر به کشور وارد و ۹ هزار و ۹۴۸ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

کد مطلب 6067471

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