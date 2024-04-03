مرتضی یکه درگفت و گو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد استقلال در سالی که گذشت گفت: نکونام روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما از تمام تجربه و حمایت هواداران استقلال استفاده کرد. او باید هم بازیکنان را آرام می کرد هم در زمین نتیجه می گرفت و هم به گونه ای با بازیکنان برخورد می کرد که آنان به دلیل مشکلات و عدم دریافت مطالباتشان تمرکزشان را از دست ندهند. کاری که بخش اعظم آن مربوط به مدیریت باشگاه بود را نکونام یک تنه انجام داد و توانست یک وحدت و همدلی در تیم به وجود آورد.

وی ادامه داد: البته این تیم دو بار شکست خورد، یکی در مقابل سپاهان بود که اشتباهات داوری باعث آن شد و بار دوم در جام حذفی مقابل مس رفسنجان بود که آبی ها شکست را پذیرا شده و از گردونه رقابت های حذفی کنار رفتند. البته در آن زمان از عملکرد کادر فنی برای آن دیدار انتقاد شد اما همه می دانیم که داشته های نکونام همین نفرات بودند و این تیم نتوانست به دلیل اختلافاتی که در آن وجود داشت نفرات مورد نظر کادر فنی را جذب کند در حالی که سرمربی تیم به دنبال یک بازیکن بود مدیریت باشگاه در یک اقدام بی سابقه و عجیب خودش می خواست بازیکن مورد نظرش را به کادر فنی تحمیل کند که همین مسائل باعث شد بازیکنی جذب نشود و استقلال با همان نفراتی که شروع کرده بود راه را ادامه دهد.

مرتضی یکه در ادامه گفت: حالا استقلال تا پایان فصل ۹ بازی دیگر در پیش رو دارد. بازیهایی که هر کدام حکم یک فینال را دارد و استقلال باید از همه آنها سربلند بیرون بیاید. هواداران استقلال هم باید از تیمشان حمایت کنند. نباید در این ۹ دیدار باقی مانده تیمشان را تنها بگذارند. بازیکنان هم باید با تمرکز کامل و درک حساس شرایط با تمام توان بازی کنند تا ان شاءالله بتوانند در پایان فصل جشن قهرمانی را در ورزشگاه آزادی بگیرند.

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار هفته بیست و دوم استقلال برابر مس رفسنجان که شنبه ۱۸ فروردین در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد گفت: مس رفسنجان در جام حذفی و در یک شرایط عجیب استقلال را شکست داد. اما این بازی با آن دیدار تفاوت های بسیاری دارد. مس رفسنجان با هدایت نویدکیا به دنبال این است تا یک بار دیگر استقلال را شکست دهد و به نوعی ثابت کند که پیروزی در آن دیدار اتفاقی نبوده است؛ مسی ها به دنبال برد هستند تا بتوانند هم ناخواسته پرسپولیس، تراکتور و سپاهان را خوشحال کنند و هم خودشان با این برد موقعیت شان را در جدول بهبود ببخشند.

وی تاکید کرد: استقلال هم می داند که کسب سه امتیاز این دیدار برایش بسیار حیاتی است. نکونام باید بازیکنانش را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار کند. بازیکنان نباید به دنبال انتقام گیری به خاطر حذف از جام حذفی یک بازی احساساتی و دور از منطق را ارائه کنند. این تیم باید با آرامش کامل و بدون استرس بازی کند. از نقاط ضعف مس به خوبی استفاده کرده و از همانجا ضربه بزند. خط دفاع استقلال و حسین حسینی دروازه بان این تیم روز سختی خواهند داشت و باید با آرامش بازی کنند. مهاجمان استقلال هم باید از فرصت هایی که به دست می آورند نهایت استفاده را کرده و ضربه را به حریف بزنند. اعتقاد دارم با داشتن تمرکز، آرامش و صد البته حمایت هواداران، استقلال می تواند برنده از زمین خارج شده و صدرنشینی خود را تداوم ببخشد.

یکه در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می تواند در پایان فصل به قهرمانی برسد گفت: مسیر قهرمانی برای استقلال هموار است به شرط آنکه این تیم به آرامش به کار خود ادامه دهد. اجازه ندهد حاشیه های هفته های پایانی، اختلافات مدیریتی و مسائلی که آنها را از قهرمانی دور خواهد کرد به تیم ضربه بزند. نکونام با اینکه روزهای سختی را سپری کرد اما از تجربه خود در این مدت استفاده کرده و اعتقاد دارم در این هفته های حساس این تجربه باید بیشتر به کمک او بیاید تا او و همکارانش با آنالیز دقیق حریفان و پیدا کردن نقاط ضعف آنها راه پیروزی را هموار کرده، به برد دست پیدا کنند و در پایان هم قهرمانی را از آن استقلال کنند.