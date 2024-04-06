سجاد انوشیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره از دست رفتن سهمیه داوری وزنه‌برداری ایران در المپیک پاریس گفت: تکنیکال کمیته فدراسیون جهانی برای انتخاب داور یک پروسه در نظر می‌گیرد و در جلسه‌ای که قبل از مسابقات جهانی قبل از المپیک برگزار می‌شود شاخص‌های آن را مشخص می‌کنند. اولین شاخصه برای انتخاب داور، قضاوت آن‌ها در المپیک است که متأسفانه هیچ یک از داوران ما سابقه قضاوت در المپیک را در سال‌های قبل نداشتند.

وی گفت: علاوه بر موضوع قضاوت داوران در المپیک، آن‌ها باید در سه مسابقه جهانی قبل از المپیک هم قضاوت کرده باشند که متأسفانه ما مشکل داشتیم اما تمام تلاشمان را کردیم که شرایط چند تن از دوستان مثل مقامی و جلیلی را فراهم کنیم. اما با توجه به اینکه کمیته فنی فدراسیون جهانی با ریاست آقای سم کوفا جلسه‌ای برگزار کردند و شاخص‌هایی تعیین کردند که هیچ یک از داوران ما شرایط لازم را نداشتند و ما نتوانستیم در المپیک پاریس داور داشته باشیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: در المپیک قبلی، علی مرادی هم رئیس فدراسیون بود و هم خودش را به عنوان داور معرفی کرده بود، در حالی که ما باید داوران را در شرایطی قرار دهیم که این حق و حقوق را برای خودشان کسب کنند. از روزی که ریاست فدراسیون را برعهده کردم تلاشم بر این بوده که ۶ تا ۷ داور را به رویدادهای مختلف اعزام کنم. برای ما اعمال سلیقه اهمیت ندارد و تلاش می‌کنیم داوران را به مسابقات برون مرزی اعزام کنیم.

انوشیروانی تأکید کرد: خدا را شکر تا به الان به غیر از مسابقات المپیک در تمامی رویدادها داور اعزام کردیم و از این به بعد هم این روند تا المپیک لس‌آنجلس ادامه خواهد داشت تا بتوانیم شرایط را برای چند داور فراهم کنیم تا در المپیک بعدی نماینده داوری داشته باشیم.

وی با اشاره به اعزام مقامی به چندین مسابقه گفت: در زمان سرپرستی فدراسیون، مقامی سرپرستی دبیری فدراسیون را برعهده داشت و ما به او خیلی اصرار کردیم که شرکت کند اما این اتفاق رخ نداد. در مسابقات جهانی عربستان به ما اطلاع دادند که داور شما شرایط حضور در المپیک را ندارد به همین خاطر ما هم دیگر مسابقات قطرکاپ او را اعزام نکردیم و داور دیگری را معرفی کردیم تا آن‌ها هم شانس حضور در مسابقات برون مرزی داشته باشند.

انوشیروانی تأکید کرد: اما برای المپیک بعدی تلاش می‌کنیم تا نماینده‌ای داشته باشیم و به همین خاطر در شرف انجام یک آزمون تعیین سطح برای داوران بین‌المللی هستیم. داوران بین‌المللی باید در این آزمون شرکت کنند، نفرات برتر این آزمون تعیین سطح برای حضور در مسابقات برون مرزی آماده شوند تا حداقل دو داور برای المپیک بعدی حائز شرایط حضور باشد.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد عدم کسب سهمیه از سوی بانوان وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: ما در بخش بانوان تمام توانمان را به کار گرفتیم و دقیقاً همان شرایطی که برای مردان در نظر گرفتیم برای بانوان هم داشتیم. اردوی بانوان پا به پای آقایان برگزار شد و تمام تلاشمان بر این بود که بانوان را به شرایط کسب سهمیه برسانیم. نفراتی که از قبل در اردوی تیم ملی بودند پس از حضور باقری نتوانستند شرایط حضور در اردو را داشته باشند. بنابراین در ترکیب تیم جوانگرایی صورت گرفت و باقری با یک نیم نگاه به آینده حرکت کرد.

وی گفت: ما در بخش بانوان در این مدت استعدادهای خوبی را شناسایی کردیم و در المپیک بعدی حتماً در بخش بانوان علاوه بر اینکه سهمیه کسب می‌کنیم احتمال کسب مدال هم خواهیم داشت. این موضوع در برنامه‌های فدراسیون است و تمام تلاشمان را به کار می‌بریم تا این هدف را محقق کنیم. ضمن اینکه بانوان ما هم تمام تلاش خود را به کار گرفتند اما الهام حسینی بدشانسی آورد. مصدومیت او از ناحیه کمر باعث عقب افتادگی او شد، خیلی هم تلاش کرد اما شرایط برای او مهیا نشد.

انوشیروانی در مورد کسب مدال المپیک در بخش مردان گفت: مسابقات جام جهانی تایلند آخرین مسابقه گزینشی المپیک بوده است. ما تقریباً خیالمان از بابت کسب سهمیه المپیک در بخش مردان راحت است و الان باید به دنبال کسب مدال المپیک باشیم. بعد از مسابقات جام جهانی تایلند هم دوباره اردوهای تیم ملی آغاز خواهد شد و امیدواریم افزایش رکورد داشته باشیم. وزنه‌برداری نیاز دارد تا امسال در المپیک پاریس به مدال برسد تا دوباره نگاه‌ها به این ورزش تغییر کند و خیلی از خانواده‌ها برای حضور فرزندانشان در این رشته ورزشی ترغیب شوند. امیدوارم در المپیک وزنه‌برداری به مدال برسد تا این رشته مدال آور بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد.