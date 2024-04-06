بازگشت ترافیک سنگین به شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین و نیمه سنگین اما روان در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه شهید سلیمانی - صیاد، بابایی – روی پل امام علی (ع)، زین الدین- شمس آباد، علامه – شقایق، امام علی (ع) – جانبازان، شهید سلیمانی – صیاد شیرازی است و رسالت هم فعلاً بدون ترافیک است.

سرهنگ شریفی در خصوص ترافیک در محورهای غربی پایتخت افزود: ترافیک در بزرگراه‌های شیخ فضل الله در هر دو مسیر فعلاً روان است. در آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهج‌البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – شقایق هم ترافیک روان است

سرهنگ شریفی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی است و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ به منظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

وی افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.