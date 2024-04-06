به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «دمن» به آهنگسازی و نوازندگی تار جواد شاهی در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران و در قالبی متفاوت منتشر شد. آلبوم «دمن» مجموعه قطعاتی در فضاهای متنوع موسیقی دستگاهی ایرانی برای هم نوازی تار و سازهای کوبه ای است که از چندی پیش در قالب یک آلبوم تهیه و تولید شده اند.

در این مجموعه تلاش بر این بوده است، تا با تکیه بر اصول موسیقی دستگاهی، به خلق آثاری پرداخته شود که هم از نظر تکنیک و هم از نظر تنوع فضای ریتمیک قابل ملاحظه باشند.

«هوای تو باران - اصفهان»، «ناگهان - ابوعطا»، «تپش - افشاری»، «حرا - سه گاه»، «طره - چهارگاه»، «تلنگر - چهارگاه»، «غمزه - بیات ترک»، «طرب - راست پنجگاه»، «گره - اصفهان»، «مستور - ابوعطا» و «ناقه» قطعاتی هستند که در این آلبوم پیش روی شنوندگان قرار گرفته اند. این در حالی است که مسعود داسدار نوازنده تمبک، مرتضی جهانی نوازنده تمبک، پرکاشن و بندیر، حسین صالحی نوازنده دف و کوزه گروه نوازندگان آلبوم را تشکیل می‌دهند.

جواد شاهی درباره این آلبوم نوشته است:

«دمن» مجموعه قطعاتی است که از سال های قبل تاکنون برای تار ساخته ام. به طورکلی این قطعات با حال و هوای موسیقی کلاسیک ایرانی ساخته و پرداخته شده است. در ساخت قطعات، آن چه همیشه مدنظر داشتم، نگاهی نو در به کارگیری نغمات ایران بوده است. استفاده از ریتم های متنوع و تکنیک ها در خدمت اصالت نغمه ها نیز موضوع دیگری بوده که همیشه به آن توجه داشتم.

امیدوارم این قطعات مورد توجه و پسند علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار بگیرد. البته لازم به توضیح است که تعدادی از قطعات این آلبوم پیش از انتشار این مجموعه به صورت تصویری منتشر شده اند.

مجید درخشانی از مدرسان، آهنگسازان و نوازندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی درباره این آلبوم نوشته است:

در تمام این سال ها که در خارج از ایران زندگی کرده ام، تنها چیزی که باعث شده این دوری و غربت را تاب بیاورم جهانِ بی پایان و بدون حد و مرز موسیقی است. فعالیت در این زمینه تنها موهبتی است که به من قدرت و امید می بخشد. حال در این میان گاهی نیز اتفاقات شیرینی می افتد که دل من را بیشتر از قبل به آینده موسیقی ایران و جوان های فعال در این عرصه گرم و امیدوار می کند. یکی از این اتفاقات و پدیده های امید بخش، وجود جواد شاهی و آشنایی چندین ساله من با این هنرمند است.

من از سال ها پیش در جریان ساخت آلبوم تار این هنرمند بودم و دورادور همیشه تلاش و خلاقیت این جوان مستعد را تحسین می کردم. تا اینکه خبردار شدم بالاخره بعد از مدت ها پیگیری و ممارست و وسواس، آلبوم زیبای او به اتمام رسیده و آماده انتشار است.

حال وقتی برای بار چندم و البته با دقت و تمرکز بیشتر، به تک تک ملودی ها و قطعات ساخته این هنرمند گوش می دهم، بیشتر این همه ذوق و نبوغ و استعداد را تحسین می کنم. اینکه چگونه یک جوان با وجود وفاداری کامل به ردیف و منبع اصلی موسیقی ایرانی، توانسته چنین نغمات و ملودی هایی روان، خلاق، با تنوه بی نظیری از ریتم های متفاوت و جمله هایی عمیق و دلنشین خلق کند.

شاید عجیب باشد اگر بگویم فضا و حال و هوای کار این هنرمند مرا یاد استادان بزرگ موسیقی چون استاد علینقی وزیری و بعد از آن استاد حسین علیزاده می اندازد. البته که منظور من اصلا شباهت به فضای کاری یا سبک و سیاق موسیقایی این استادان نیست. بلکه بیشتر از منظر نوآوری در زمان خود و خلاقیت محض درچارچوب و اصول اصلی موسیقی ایرانی است، که کار جواد شاهی رانسبت به خیلی ازکارهایی که امروزه در ایران منتشر می شود متفاوت و درخشان کرده است.

من بسیار خوشحالم که به زودی این اثر به گنجینه آثار موسیقایی ایرانی اضافه می شود و امیدوارم مورد استقبال فراوان از طرف هنرجویان و دوستداران موسیقی و هنر و فرهنگ قرار گیرد. چراکه این قطعات نه تنها فقط برای شنیدن و غرق شدن در دریای بی کران نغمات و زیبایی های موسیقی ایرانی است، بلکه منبع بسیار مناسبی برای هنرجویان موسیقی و دوستداران یادگیری تار به حساب می آید.