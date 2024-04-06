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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۷

یونسی اعلام کرد؛

نقره داغ شدن مدیر متخلف کشتارگاه مرغ در تویسرکان

نقره داغ شدن مدیر متخلف کشتارگاه مرغ در تویسرکان

مدیر متخلف کشتارگاه مرغ به پرداخت ۷۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی برای گرانفروشی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: پرونده گران فروشی ۲۴۹ هزار و۳۰۰ کیلو گرم مرغ برای یک کشتارگاه به ارزش ۱۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی تویسرکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک کشتارگاه را به پرداخت ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته یونسی، شعبه همچنین مدیر کشتارگاه را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال و در مجموع متهمان را به پرداخت ۷۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: بازرسان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان تویسرکان در بازرسی‌های متعدد از این واحد صنعتی، گزارش تخلف گران فروشی مرغ را تنظیم و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان ارسال کردند.

کد مطلب 6070920

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