تاکسی رباتیک تسلا در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ایلان ماسک در پلتفرم ایکس اعلام کرد تسلا در ۸ آگوست سال جاری میلادی یک تاکسی رباتیک معرفی می کند.

این خبر در حالی اعلام شد که چند ساعت قبل از آن رویترز گزارشی منتشر کرد که این خودروساز تصمیم به ساخت یک وسیله نقلیه برقی ارزان را رها کرده است.

طبق گزارش رویترز، تسلا از مدت ها قبل وعده ساخت یک خودروی برقی ارزان قیمت با بهای پایه ۲۵ هزار دلار را داده بود و اخیرا در ماه ژانویه نیز اعلام کرده بود این مدل در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ میلادی به بازار عرضه می شود. مدیر تسلا در واکنش به این گزارش در پیامی در ایکس نوشته بود: رویترز دوباره دروغ می گوید.

او مشخص نکرده بود کدام بخش گزارش دروغ است اما با توجه به آنکه تایید شده تسلا یک تاکسی رباتیک رونمایی می کند، احتمالا منظور وی ادعای خبرگزاری مذکور درباره رها کردن پروژه خودروی برقی ارزان قیمت تر است. در حال حاضر ارزان قیمت ترین وسیله نقلیه تسلا خودروی «مدل۳» با بهای پایه ۳۹ هزار دلار است.