  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲

خودروی برقی چینی در آلمان آزمایش می‌شود

خودروی برقی چینی در آلمان آزمایش می‌شود

شرکت چینی BYD یک خودروی برقی جدید را در آلمان آزمایش می کند که ظاهر اسپرت دارد و در طراحی آن به آیرودینامیک توجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، BYD خودروساز برقی چینی یک محصول جدید را در اشتوتگارت آلمان آزمایش می کند. پیش بینی می شود این خودروی برقی تا پایان ۲۰۲۴ میلادی به بازار عرضه شود. طراحی وسیله نقلیه چینی و البته عملکرد آن نیز جالب است.

باتوجه به تست های جاده ای انجام شده به نظر می رسد در این خودرو به آئرودینامک اولویت داده شده است. یک خط سقف شیب دار روی خودرو تمرکز را بر مقاومت کم باد، بیشتر می کند که این امر به بهبود برد و کارایی وسیله نقلیه منجر می شود.

این طراحی دقیق، زیبایی‌شناسی را به خطر نمی‌اندازد. ظاهراً نمای جلویی این خودرو به سبک وسایل نقلیه خانوادگی است. همین امر نشان می‌دهد عناصر طراحی آن با سایر مدل‌های BYD مشترک است. البته جزئیات دیگر خودرو مشخص نیست اما نشانه های اولیه حاکی از یک پنجره جلویی عریض و چراغ های جلویی باریک است.

نمای جانبی خودرو نیز حاکی از آن است که وسیله نقلیه تجربه سواری یک خودروی اسپرت را فراهم می کند. این خودرو در مقایسه با SUVهای معمول ارتفاع کمتری تا زمین دارد و بدنه آن مسطح تر است. پایین تر آمدن مرکز گرانش خودرو احتمالا به کنترل سریع تر خودرو منجر می شود.

هرچند مشخصات دقیق تر خودرو، نام و قیمت آن هنوز مشخص نیست اما BYD به طور حتم توجه خریداران را به خود جلب خواهد کرد. این وسیله نقلیه با تمرکز روی آئرودینامیک، طراحی اسپرت و ویژگی های نوین پتانسیل آن را دارد که سازنده چینی خود را در بازار وسایل نقلیه برقی مطرح تر کند.

کد مطلب 6071051
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها