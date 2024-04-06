به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر تردد در اکثر جاده‌های کشور روان است و تنها در آزادراه قزوین_ کرج _ تهران در محدوده‌های استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه‌سنگین است.

وی درباره وضعیت جوی جاده‌های کشور نیز گفت: گزارش‌ها حاکی از بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مازندران است. در این شرایط لازم است که رانندگان با رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

سرهنگ شیرانی درباره محورهای دارای انسداد نیز گفت: محورهای هشتگرد _ طالقان، سروآباد _ پاوه، سی سخت _ پادنا، گنجنامه _ تویسرکان، وازک _ بلده و پونل _ خلخال تا اطلاع بعدی مسدود است.