به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، یوسف ناصری مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به بومی‌سازی و تولید سسیستم های اعلام حریق هوشمند و دقیق عنوان کرد: هدف اصلی‌ خود در این شرکت دانش‌بنیان را بر مبنای تولید علم و توسعه فناوری در حوزه سیستم های اعلام حریق در کشور قرار دادیم و فناوران در بخش‌های مختلف این شرکت، به طور مستقل و هم راستا با هم در جهت توسعه فناوری و ارتقای عملکرد سامانه‌های اعلام حریق فعالیت می‌کنند.

این فعال فناور با اشاره به فعالیت آزمایشگاه حریق این مجموعه برای نخستین بار در کشور عنوان کرد: پس از تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه اعلام حریق، از آن‌جایی‌که آزمایشگاه مرجع در زمینه سیستم‌های اعلام حریق، تست تجهیزات و ارزیابی استاندارد آن‌ها در کشور وجود نداشت با راه اندازی اولین آزمایشگاه سیستم های اعلام حریق و به عنوان همکار اداره استاندارد، شرایط دریافت استاندارد و تولید با کیفیت برای این نوع از محصولات را در کشور فراهم کردیم.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان سانا پژوهش گستر به برخی از تجهیزات اعلام و شناسایی حریق تولید شده در این شرکت دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم تا با پژوهش‌های علمی، تحقیق و توسعه فناوری سامانه‌های اعلام حریق، زنجیره فناوری و در نهایت سبد محصولات کارآمد در این فرآیند را تکمیل کنیم. از جمله محصولاتی که توسط متخصصان این شرکت دانش‌بنیان در چرخه محصولات اعلام حریق ساخت داخل قرار دارد می‌توان به انواع تجهیزات «کانوکشنال» و «آدرس‌پذیر» اشاره کرد. هر دو نوع این سیستم‌ها کاربردهای وسیعی دارند شامل طیف متنوعی از تجهیزات و سیستم‌های الکترونیکی هستند.

ناصری، با اشاره به توانمندی در طراحی و ساخت تمامی بخش‌ها و تجهیزات سامانه اعلام حریق آدرس‌پذیر گفت: اعلام حریق آدرس پذیر با استفاده از مجموعه کاملی از حسگرها و کنترل‌کننده‌های الکترونیکی، وضعیت دقیقی را از مکان و نحوه آتش‌سوزی ارائه می‌کند. قابلیت جمع‌آوری داده‌ها، ارسال آن‌ها به سامانه مرکزی و تحلیل داده‌ها در بازه زمانی بسیار کوتاه، امکان واکنش دقیق و اطفای اثربخش‌تر حریق را فراهم می‌کند که تمامی تجهیزات از جمله حسگرها، شناساگرها و تجهیزات مرتبط این سامانه اکنون در کشور و توسط این شرکت دانش‌بنیان بومی سازی شده است.

این فعال حوزه دانش‌بنیان، درباره میزان اشتغال ایجاد شده در این شرکت عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر به طور مستقیم و درداخل شرکت مشغول به کار هستند و بیش از ۳۰۰ نفر خارج از مجموعه با این مجموعه دانش‌بنیان همکاری دارند.

ناصری همچنین با اشاره به تولید ساخت داخل تجهیزات تست سیستم های اعلام حریق مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، عنوان کرد: تجهیزاتی مانند تونل دود و میز لرزش که با طراحی و مهندسی تیم تحقیق و توسعه شرکت و با استفاده از بهترین قطعات طراحی و ساخته شده‌اند.

وی افزود: از تجهیزات مهم دیگر این آزمایشگاه تجهیزات مریوط به تست آشکارسازهای گاز مونوکسید کربن و متان است که با توجه به اهمیت این آشکار ساز ها در حفظ جان مصرق کنندگان، این تجهیزات با بالاترین دقت و فناوری روزآمد ساخته شده‌اند. اتاق آتش آزمایشگاه به عنوان بخش اصلی آزمایشگاه با استفاده از فناوری تشخیص دود و تست آشکارسازها در شرایط واقعی آتش، به کار برده می شود.