به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ به پایان مرحله مقدماتی رسید از روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی دنبال می شود.

شهرداری گرگان، ذوب آهن اصفهان، طبیعت، مهرام، مس کرمان، نفت آبادان، کاله مازندران و لیموندیس شیراز که در پایان مرحله مقدماتی رده های اول تا هشتم را در اختیار گرفتند، برگزار کننده این مرحله از مسابقات هستند.

پلی آف نخست لیگ برتر بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود و تیم های بالاتر میزبان دو دیدار نخست هستند. بر این اساس در دور نخست پلی آف شهرداری گرگان، ذوب آهن، طبیعت و مهرام میزبان حریفان خود خواهند بود.

گرگانی ها در شرایطی مهیای دیدار با لیموندیس شده اند که به نظر می رسد کار سختی برای گذر از مرحله یک چهارم نهایی نداشته باشند همانطور که در دو دیدار رفت و برگشت مقدماتی به راحتی نماینده شیراز را با شکست مواجه کردند.

مس کرمان در مرحله مقدماتی شگفتی های قابل توجهی را با نام خود ثبت کرد اما بعید است این تیم حریف دست و پاگیری برای مهرامی باشد که این مرحله از مسابقات را با ترکیب کاملتری آغاز می کند. در این میان رقابت دو تیم ذوب آهن و کاله نزدیک تر و جذاب تر خواهد بود اما نه به اندازه طبیعت و نفت آبادان.

حضور حامد حدادی در ترکیب آبادانی ها، جذابیت های این دیدار را تقویت می کند. بازیکنی که از نیم فصل با ورود به لیگ برتر جهش قابل توجهی را در عملکرد نفت ایجاد کرد و حتی یکی از عوامل تاثیرگذار در پیروزی این تیم مقابل طبیعت در بازی برگشت مقدماتی بود. همان دیداری که مهران شاهین طبع به عنوان اولین بازی در راس طبیعت قرار داشت. از این حیث رقابت دو تیم در پلی آف حساس تر از دیگر دیدارها پیگیری می شود.

برنامه دیدارهای مرحله یگ چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

یکشنبه ۱۹ فروردین

* شهرداری گرگان - لیموندیس شیراز

* ذوب آهن اصفهان - کاله مازندران

* طبیعت - نفت آبادان

* مهرام - مس کرمان



سه شنبه ۲۱ فروردین

* شهرداری گرگان - لیموندیس شیراز

* ذوب آهن اصفهان - کاله مازندران

* طبیعت - نفت آبادان

* مهرام - مس کرمان



شنبه ۲۵ فروردین

* لیموندیس شیراز - شهرداری گرگان

* کاله مازندران - ذوب آهن اصفهان

* نفت آبادان - طبیعت

* مس کرمان - مهرام

دوشنبه ۲۷ فرودین (در صورت نیاز)

* لیموندیس شیراز - شهرداری گرگان

* کاله مازندران - ذوب آهن اصفهان

* نفت آبادان - طبیعت

* مس کرمان - مهرام

یکشنبه ۲ اردیبهشت (در صورت نیاز)

* شهرداری گرگان - لیموندیس شیراز

* ذوب آهن اصفهان - کاله مازندران

* طبیعت - نفت آبادان

* مهرام - مس کرمان