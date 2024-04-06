برکت مادری مرا مجری «از مامان بگو» کرد/ روایت قصه قهرمانان متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «از مامان بگو» محصول شبکه دو سیما برنامهای گفتوگومحور است که به جایگاه مادران میپردازد، مادرانی که به قول محیا اسناوندی، مجری برنامه امتساز هستند. برنامه «از مامان بگو» روایت ۳۰ قصه از مادران ایرانی است که در هر قسمت داستان جذابی را برای مخاطب خود به همراه دارد.
محیا اسناوندی ابتدا درباره ویژگیهای اجرای برنامه «از مامان بگو» به خبرنگار مهر بیان کرد: در برنامه از «مامان بگو» یک احترام، حیا و متانتی را در اجرا آوردم، چراکه ما درباره مادران ایرانی و برای مادران ایرانی برنامه میسازیم، مادرانی که پشت رفتار، کردار و صحبتهایشان یک متانت و حیایی وجود دارد. حتی فکر میکنم به برکت مادر بودنم اجرای این برنامه به من محول شد و بینهایت خداوند را شاکر هستم.
این مجری درباره تلاش «از مامان بگو» برای به تصویر کشیدن جایگاه مادران و زنان این سرزمین، اظهار کرد: تلاش بسیاری شد چرا که مادران امتساز هستند، وقتی یک مادری فرزند خود را تربیت میکند، به نوعی نوههای آینده خود را هم تربیت میکند و میزان تاثیرگذاری آنها به یک نسل محدود نمیشود، بلکه آنها تا چندین نسل را تربیت میکنند. این برنامه بینهایت به جایگاه مادران توجه داشه است.
اسناوندی با اشاره به برخی مهمانان برنامه یادآور شد: ما مهمان قهرمان داشتیم که روایت کرده از بهزیستی آمده و از شرایط آموزشی و پرورشی و تربیتیشان رضایت داشتند فکر میکنم سازمانهایی از جمله بهزیستی نیاز به حمایت زیادی دارند.
این مجری درباره بازخوردها نیز بیان کرد: شکر خدا با وجود اینکه برنامه ما قبل از افطار نیست و بعد از افطار پخش میشود اما بازخوردهای خوبی گرفتیم و توانستیم مخاطبان زیادی داشته باشیم و نکته جالبتر اینکه مخاطبان ما فقط زنان و مادران نیستند از همه اقشار جامعه مخاطب داریم.
وی درباره در ارتباط بودن با قشر خاصی از مادران که از فرزند توان یاب برخوردارند گفت: ارتباط گرفتن با مادرانی که مهمان برنامه ما هستند، واقعا چالشی ندارد آنها همواره به من میآموزند و یک درس بزرگی برای من به همراه دارند، مگر میشود مادری که کودک خاص دارد گاهی به خداوند شکایت نکند، اما آیا چیزی از مادرانگیشان کم میکند؟ آیا آنها مانند تمام مادران عاشق فرزندشان نیستند؟ قهرمان برنامه ما همین زنانی هستند که از راههای مختلف مادری کردند و نشان دادند برای مادر بودن لازم نیست که حتما خودشان فرزندی را به دنیا بیاورند.
محیا اسناوندی درباره اجرای برنامه در ماه مبارک رمضان نیز یادآور شد: هیچ برکتی بالاتر از آن نیست که در ماه رمضان و در زمان افطار سعادت اجرای برنامه را داشته باشی. فکر میکنم یک از پر برکتترین اتفاقها برای هرکسی این باشد که خداوند به نحوی او را به مهمانیاش دعوت کند. ما در شب های قدر هم برنامه داشتیم و فکر می کنم این جز خیر برای من نداشت که در شبهای قدر مهمان خانههای مردم باشم.
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