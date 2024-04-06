تشخیص سرطان را به آبنبات چوبی بسپارید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، تشخیص سرطان زبان بیشتر اوقات شامل فرایندهای تهاجمی و ناراحت کننده ای مانند بیوپسی و نازوآندوسکوپی(فرو بردن یک لوله انعطاف پذیر با دوبین به داخل دهان یا بینی) است. در همین راستا محققان دانشگاه بیرمنگام با ابداع آب نبات های چوبی طعم داری که می توانند سرطان دهان را ردیابی کند، این مسیر را ساده تر کرده اند.

این تحقیق نوآورانه تاکنون توانسته ۳۵۰ هزار پوند سرمایه جمع آوری کند. قلب این دستاورد جالب یک ماده خارق العاده به نام هیدروژل هوشمند است. هنگامیکه آب نبات چوبی ساخته شده از این هیدروژل در دهان فرد قرار می گیرد، ماده مذکور مانند یک تورماهیگیری مینیاتوری عمل می کند و پروتئین های موجود در بزاق دهان را به دام می اندازد. برخی از این پروتئین ها به عنوان نشانگر زیستی عمل می کنند و وجود احتمالی سرطان را نشان می دهند. محققان در مرحله بعد پروتئین های به دست آمده را در آزمایشگاه تحلیل می کنند تا نشانه های بیماری ردیابی شوند.

دکتر ریچی گوپتا استادیار دانشگاه بیرمنگام در این باره می گوید: هیدروژل های هوشمند پتانسیل زیادی برای تشخیص سرطان دهان دارند. ما امیدواریم بتوانیم دستگاهی بسازیم که تشخیص این بیماری را برای بیمار ساده تر کند و علاوه بر آن پزشکان نیز به شیوه ای راحت تر بتوانند آن را به کار گیرند.

روش نوین یک جایگزین غیرتهاجمی برای روش های تشخیص فعلی است. علاوه بر این، آب نبات چوبی مذکور می‌تواند فرآیند تشخیص را با امکان آزمایش در بخش‌های مراقبت اولیه ساده کند. این امر منجر به تشخیص زودهنگام بیمار و کاهش اتکا به متخصصان آندوسکوپیست می شود.

این فناوری هیدروژل پتانسیل ایجاد انقلابی در ردیابی سرطان را دارد. طراحی انطباق پذیر این هیدروژل بدان معناست که تا زمانیکه نشانگرهای زیستی پروتئینی سرطان وجود دارند، می توان از این روش برای تشخیص انواع مختلف این بیماری استفاده کرد.

در ۳ سال آینده تمرکز محققان روی نشان دادن تاثیرگذاری ژل در آزمایشگاه با استفاده از نمونه های واقعی است. پس از آن آزمایش روی حیوانات عوارض جانبی را ارزیابی می کند اما این امر فراتر از انتظارات تحقیق است.