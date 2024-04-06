به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با انتشار پوستر نمایش «شاماران» به نویسندگی علیرضا داوری، تهیهکنندگی سامان خلیلیان و طراحی و کارگردانی ساسان شکوریان، بلیتفروشی این نمایش در سایت تیوال آغاز شد.
«شاماران» از ۲۲ فروردین تا ۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ در تماشاخانه سنگلج میزبان مخاطبان میشود.
این اثر افسانه شاماران و پیوند آن با دوران پادشاهی کیدین هوتران عیلامی در منطقه تاریخی ارجان در بهبهان کنونی را در قالب نمایش ایرانی سیاهبازی روایت میکند.
اورانوس شرافت، حسین بنائی، جهانشاد زراعت، مصطفی خندانی، آریا عطاییقهفرخی، حسین طیبی، امیرحسین شکوریان، مهدی مومن، مریم پراش، آوا شکوریان، فاطمه هاشمی و یلدا خاضعی در نمایش سیاهبازی «شاماران» بازی می کنند و عنایت خادم بشیری، مهدی محتشم، حسین عبداللهزاده و عارف بهبهانی، گروه موسیقی و نوازندگان این نمایش را تشکیل میدهند.
طراح پوستر نمایش رسول حقجو است و دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مجری طرح :موسسه جام هنر چهارسو، مشاور کارگردان: علیرضا داوری، بازیگردان: هادی شجاعی، منشی صحنه: نجمه کوثرینیا، موسیقی: عنایتاله خادم بشیری، گروه نوازندگان: عنایتاله خادم بشیری، مهدی محتشم، حسین عبدالهزاده، عارف بهبهانی ، طراح گریم: سهیلا جوادی و ریحانه احمدی، طراح نور: حسین کاظم رودباری، نورپرداز : فاضل سعیدیان، طراح لباس: مرضیه صائب و غزل محیدی نژاد، مدیر رسانه: میترا رضائی، مدیر تبلیغات: نگار امیری، ساخت تیزر و موشن گرافی: جاوید علیپور، سودابه جوادیانفر: پن استودیو، عکاس: رضا جاویدی و باران انوری، مدیر صحنه: امیرحسین صفائیکیا و سعید شکوریان، هماهنگی: صادق خاتمپور و نیما شجاعی.
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