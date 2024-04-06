۴۱ هزار نفر از خراسان جنوبی در طرح «زندگی با آیه ها» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سالاری مکی صبح شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: طرح «زندگی با آیه ها» یک طرح ملی است که ما در خراسان جنوبی نیز نسبت به آن اهتمام ویژه ای داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پایه محتوای طرح «زندگی با آیه ها» کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری است، بیان کرد: در این طرح بنا است که در طول سه سال ۱۵۰ آیه قرآن را مورد دقت بیشتر قرار داده و حفظ کنیم.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه در این طرح می‌خواهیم برخی از آیه‌ها قرآن به صورت ضرب المثل در میان مردم قرار گیرد، گفت: در ماه رمضان سال جاری در راستای این طرح تأمل، توجه و حفظ ۳۰ آیه قرآن مد نظر قرار دارد.

رتبه برتر خراسان جنوبی در مشارکت طرح زندگی با آیه‌ها

وی یادآور شد: در طرح مسطورا یا «زندگی با آیه ها» از نظر میزان مشارکت به نسبت جمعیت خراسان جنوبی جزو استان‌های برتر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تا روز گذشته در خراسان جنوبی ۴۱ هزار در طرح زندگی با آیه‌ها مشارکت کردند و مردم تا روز آخر ماه مبارک رمضان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند و به سوالات مطرح شده پاسخ دهند.

وی عنوان کرد: در حوزه فضاسازی شهری و تبلیغات این طرح درخواست داریم همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و مشارکت داشته باشند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی خود طرح زندگی با آیه‌ها را مد نظر داشته باشند.