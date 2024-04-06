به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی ظهر شنبه در نشست مسؤولان با تبیین و تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان در سال جدید اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۵ میلیون نفر ساعت در بخش دولتی آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

وی افزود: با توجه به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید حوزه مهارت‌ها تقویت شود تا نیروهای انسانی توانمند و ماهر در توسعه و گسترش تولید نقش سازنده خود را ایفا کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر دنیای فردا را جهان مهارت‌ها دانست و تأکید کرد: باید مهارت‌آموزی در خانواده‌ها گسترش داده تا بتوان مشکل بیکاری در جامعه برطرف شود.

وی به‌روزرسانی تجهیزات مهارتی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: آموزش‌های مهارتی بر اساس نیازسنجی آموزشی و با توجه به نیاز بازار کار برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و برای توسعه آموزش‌های مهارتی نیازمند به‌روزرسانی تجهیزات و تأمین مواد مصرفی کارگاهی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هستیم و این مستلزم نگاه ویژه مجلس و دولت به این بخش است.