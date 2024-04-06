خدمات اتوبوسرانی به تماشاگران مسابقه فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، از خدمات حمل و نقلی ناوگان این شرکت به تماشاگران مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال_ مس رفسنجان، خبر داد.

بر اساس این گزارش، ناوگان اتوبوسرانی برای رفاه حال تماشاگران این مسابقه که امروز، ۱۸ فروردین ماه در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار می‌شود، با اختصاص اتوبوس‌های مورد نیاز، تماشاگران را از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی و ایستگاه مترو مربوطه، منتقل می‌کنند.

همچنین عوامل نظارتی این شرکت در محل مستقر خواهند بود و ناوگان اتوبوسرانی تا انتقال آخرین تماشاگر، نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی اقدام می‌کنند.