اتمام معاینات بیش از ۳۳ هزار نفر از زایران حج تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: عمده‌ترین مشکل امسال مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر کمبود وقت برای معاینات حجاج و ثبت آن در سامانه است.

وی ادامه داد: بعد از شروع معاینات، برخی نکات مثل شرایط نابینایان، دیالیزی‌ها، افراد با وزن بالا و وضعیت دیابتی‌ها، در دستورالعمل اجرایی مسکوت مانده بود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: بررسی استطاعت جسمی و روانی اطفال و نوزادان توسط مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بررسی می‌شود و تعیین اینکه آیا حج به کودکان، اطفال و نوزادان واجب است یا خیر بر عهده این سازمان نیست.

مرعشی بیان کرد: مراکز استانی باید با سرعت بیشتری معاینات حجاج ۱۴۰۳ را انجام دهند و ۱۵ شوال آخرین مهلت اخذ ویزا برای زائران است و قاعدتاً معاینه زائران و تأیید استطاعت جسمی‌باید تا ۵ شوال به پایان برسد که عملاً ۱۰ روز دیگر برای اتمام معاینات مهلت داریم.

وی خاطرنشان کرد: معاینات ۳۳ هزار و ۸۳۸ نفر انجام، پرونده ۱۶ هزار و ۲۲۰ نفر از زائران نیز در حال بررسی، ۳۰۲ نفر رد شده‌اند و ۳۰ هزار ۹۷۲ نفر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

مرعشی افزود: ایلام، کرمانشاه، سمنان بیشترین آمار انجام معاینات و آذربایجان شرقی، کاشان و مرکزی کمترین آمار میزان معاینات را دارند.