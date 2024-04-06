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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۱۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز مطرح کرد؛

هشدار هواشناسی سطح زرد در البرز/ موج بارشی در راه است

هشدار هواشناسی سطح زرد در البرز/ موج بارشی در راه است

کرج- مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از قرار گرفتن استان به ویژه ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد.

مهدی مهرور در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از نزدیک شدن سامانه تندری به کشور است که در اولین موج بارشی آن یکشنبه عصر و دوشنبه صبح استان البرز در حاشیه فعالیت آن قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به موجب آن در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود. این سامانه تندری روز چهارشنبه و پنجشنبه ضمن تقویت بیش از پیش روی منطقه و استان البرز مستقر خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: این سامانه موجب رگبار شدید و رعد و برق، در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی بعضی ساعات رگبار برف، پاره‌ای نقاط تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و پس از آن کاهش محسوس دما می‌شود.

مهرور اثر مخاطره این سامانه را اختلال تردد در معابر و جاده‌های استان و کاهش میدان دید عنوان و بر ضرورت احتیاط در سفرهای شهری و بین شهری تاکید کرد و از کوهنوردان خواست از هرگونه صعود به قلل استان البرز خودداری کنند.

کد مطلب 6071519

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    نظرات

    • علیرضا IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
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      خدایا باران رحمتت را نازل بفرما...خدایا اگر ما بد هستیم و بندگی نمی کنیم ولی حیوانات و گیاهان گناه دارند...پرودگارا زمین تهران و البرز و قم و اصفهان و قزوین و زنجان و کردستان و مرکزی و اذربایجانها و خراسان و سمنان را سیراب بگردان..خدا سدها لبریز شوند...امین

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