هشدار هواشناسی سطح زرد در البرز/ موج بارشی در راه است

مهدی مهرور در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از نزدیک شدن سامانه تندری به کشور است که در اولین موج بارشی آن یکشنبه عصر و دوشنبه صبح استان البرز در حاشیه فعالیت آن قرار میگیرد.
وی بیان کرد: به موجب آن در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود. این سامانه تندری روز چهارشنبه و پنجشنبه ضمن تقویت بیش از پیش روی منطقه و استان البرز مستقر خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: این سامانه موجب رگبار شدید و رعد و برق، در ارتفاعات و جادههای کوهستانی بعضی ساعات رگبار برف، پارهای نقاط تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و پس از آن کاهش محسوس دما میشود.
مهرور اثر مخاطره این سامانه را اختلال تردد در معابر و جادههای استان و کاهش میدان دید عنوان و بر ضرورت احتیاط در سفرهای شهری و بین شهری تاکید کرد و از کوهنوردان خواست از هرگونه صعود به قلل استان البرز خودداری کنند.
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