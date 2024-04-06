هشدار هواشناسی سطح زرد در البرز/ موج بارشی در راه است

مهدی مهرور در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از نزدیک شدن سامانه تندری به کشور است که در اولین موج بارشی آن یکشنبه عصر و دوشنبه صبح استان البرز در حاشیه فعالیت آن قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به موجب آن در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود. این سامانه تندری روز چهارشنبه و پنجشنبه ضمن تقویت بیش از پیش روی منطقه و استان البرز مستقر خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: این سامانه موجب رگبار شدید و رعد و برق، در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی بعضی ساعات رگبار برف، پاره‌ای نقاط تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و پس از آن کاهش محسوس دما می‌شود.

مهرور اثر مخاطره این سامانه را اختلال تردد در معابر و جاده‌های استان و کاهش میدان دید عنوان و بر ضرورت احتیاط در سفرهای شهری و بین شهری تاکید کرد و از کوهنوردان خواست از هرگونه صعود به قلل استان البرز خودداری کنند.