به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دبیر کل سازمان ملل خواستار جدیت در کمکهای ارسالی به نوار غزه شد.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل خواستار افزایش جدی و قابل توجه در میزان کمکهای ورودی غزه شد.
دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات پراکندهای که از سوی رژیم صهیونیستی اتخاذ شده، برای نجات جان جمعیت غزه از سوءتغذیه و بیماری کافی نیست.
گوترش در جمع خبرنگاران تاکید کرد: تدابیر پراکنده کافی نیست و ما به یک تغییر جدی نیاز داریم.
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه، پس از ماهها جنگ و قحطی در غزه به طور موقت موافقت کرد که اجازه ارسال کمکهای بشردوستانه به شمال غزه از طریق ایست بازرسی اریز را بدهد. این ایست بازرسی از زمان عملیات طوفان الاقصی بسته شده بود.
نظر شما