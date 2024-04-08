احداث ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر افزود: متأسفانه ساختمان فعلی اداره ثبت اسناد و املاک دیر با قدمتی بیش از ۲۹ سال و در کاربری مسکونی قرار دارد و از طرفی جوابگوی نیازهای مردم نیست.

مهدی مهرانگیز افزود: در این راستا طبق پی‌گیری‌های انجام شده از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان و با توجه به اینکه قطعه زمینی برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد دیر در سال‌های قبل خریداری شده بود اعتبار ساخت واحد ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین شد.

مهرانگیز بابیان این‌که برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک دیر اعتبار ۲۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این مبلغ را تأمین کردند که امروز کلنگ آن زده می‌شود و ان شاالله تا هفته قوه قضائیه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

رئیس شورای قضائی استان بوشهر افزود: با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضائیه و پیگیری‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در دو سال اخیر واحدهای ثبتی شبانکاره و جم احداث و به بهره برداری رسیده است.