علت فوت دکتر «پرستو بخشی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس آزاد پور در خصوص فوت مرحومه دکتر «پرستو بخشی»، به تشریح جزئیات موضوع پرداخت.
وی بیان داشت: به علت فوت مرحوم خانم دکتر «بخشی» پروندهای مطابق موازین قانونی در شعبه بازپرسی دادسرای دلفان تشکیل و برای تعیین علت مرگ موضوع به پزشکی قانونی بهعنوان مرجع قانونی ارجاع شد.
دادستان عمومی و انقلاب دلفان، عنوان کرد: با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی لرستان، پس از بررسیهای تخصصی از سوی مرجع یاد شده علت فوت این پزشک باتوجهبه معاینه ظاهری و کالبدگشایی انجام شده و نتایج سمشناسی و آسیبشناسی مسمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن تعیین شده است و باتوجهبه تمامی علل و نظریه نهایی پزشکی قانونی خودکشی علت این حادثه اعلام میشود.
آزاد پور، تصریح کرد: همچنین طبق بررسیهای قضائی وی فاقد هرگونه مشکل در دلفان بوده و حتی رضایت خود از مردم و کادر درمان این شهرستان را نیز با نزدیکانش مطرح کرده است.
بنابراین گزارش، چهارم فروردینماه امسال بود که خبر درگذشت دکتر «پرستو بخشی»، در بیمارستان دلفان منتشر شد، وی متولد ۱۳۶۸ و متخصص قلب و عروق به شماره نظامپزشکی ۱۴۹۱۴۴ بود.
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