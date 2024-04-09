جنایت منافقان در ترور شهید صیاد شیرازی موجب وحدت نیروهای مسلح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بیانیهای با گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، جنایت منافقین در ترور اینفرمانده ارتشی را موجب تقویت وحدت و همدلی نیروهای مسلح و رسوایی بیشتر جبهه نفاق و تزویر دانست.
مشروح متن اینبیانیه به اینترتیب است؛
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از مصادیق بارز رویشهای انقلابی ارتش در دوران حاکمیت طاغوت بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان فرماندهای مؤمن، ولایی و خردمند و برخوردار از بینش و بصیرت دینی و باور انقلابی در بین همرزمان و فرماندهان از نماد شجاعت و فداکاری و مایه افتخار و مباهات نیروهای مسلح به شمار میرفت.
حماسه آفرینیها و نقش بیبدیل و بارز شهید پرافتخار علی صیاد شیرازی در طراحی و فرماندهی عملیاتهای بزرگ در دوران هشت سال دفاع مقدس و خلق پیروزیهای بی شمار است و حافظه تاریخی ملت انقلابی و رشید ایران اسلامی گواهی میدهد که نقش آفرینیها و حضور مجاهدانه و فداکارانه او در میدانهای مأموریتی ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس و سپس در عالیترین سطوح راهبردی در ستاد کل نیروهای مسلح برکات و دستاوردهای تعیین کننده و اثرات مفید و مطلوبی را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای کشور و تقویت بازدارندگی و تعالی و ارتقا اقتدار دفاعی نظام به دنبال داشته است.
خدمات سازنده و تلاشهای خستگیناپذیر شهید سپهب دعلی صیاد شیرازی در عرصه دفاع از انقلاب و نظام و میهن اسلامی بی شمار است و تلاشهای صادقانه شهید صیاد شیرازی در تقویت وحدت، تعامل، هم افزایی، اتحاد و اخوت بین ارتش و سپاه در شرایطی خطیر که دشمنان انقلاب و جریانهای منحرف در صدد القای اختلاف و ناهماهنگی و ایجاد شکاف بین نیروهای انقلاب به عنوان بازوان قدرتمند و توانمند رهبری و ولایت فقیه و ملت ایران بودند، همواره نام و یاد او را در زمره طلایه داران وحدت و یکپارچگی و نماد صلابت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ماندگار و یادآوری میکند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سلحشوریها و رشادتهای شهید صیاد شیرازی، اقدام جنایتکارانه گروهک منافقین در ترور این فرمانده عالیقدر را ناشی از محبوبیت او نزد نیروهای مسلح و نسل جوان جامعه اسلامی است و بی تردید میراث ارجمند شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و دیگر شهدای افتخارآمیز نیروهای مسلح در تاریخ ایران اسلامی زنده و جاوید خواهد ماند و نسلهای مدافع میهن اسلامی را در برابر تهدیدات و توطئههای بیگانگان و دشمنان این سرزمین یاریگر خواهد بود.
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