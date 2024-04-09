به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر گفت: برابر اعلام ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر و فرا رسیدن عید سعید فطر، خیل عظیم مؤمنین و مسلمانان پس از یک ماه تزکیه نفس و عبادت پروردگار در نماز پر برکت عید سعید فطر به امامت مراد و مقتدای خویش حاضر گشته و با بهره‌گیری از این فریضه گرانبها شکوه و جلال این همایش عظیم را به رخ جهانیان خواهند کشید. بر این اساس برابر پیش بینی‌های صورت گرفته نماز پرشکوه عید فطر سال جاری رأس ساعت مقرر در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد که پیش بینی‌ها و تدابیر و تمهیدات ویژه ترافیکی بمنظور روان‌سازی معابر جهت سهولت در تردد نمازگزاران عزیز توسط تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مأموریت دارد ضمن هماهنگی با سایر مبادی ذیربط نسبت به تأمین نظم و ایمنی و تسهیل در عبور و مرور نمازگزاران گرامی، پیش بینی محل پارک برای انواع وسایل نقلیه مورد استفاده نمازگزاران، پیش بینی مسیرهای تردد برای ورود و خروج نمازگزاران، اختصاص پیش بینی مناسب جهت پیاده شدن نمازگزاران، پیش بینی محل‌های پارک وسایل نقلیه، شناسایی و فعال نمودن پارکینگ‌ها در محدوده محل برگزاری نماز عید فطر و پیش بینی محل توقف ویژه سواری‌های شخصی و موتورسیکلت‌های نمازگزاران در محدوده اجرای مراسم اقدام کند.

وی در خصوص زمان اجرای طرح‌ها و محدویت‌های ترافیکی گفت: مرحله اول اجرای محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۲۴:۰۰ شب قبل از روز عید فطر و مرحله دوم از ساعت ۰۴:۰۰ روز عید فطر تا پایان برگزاری مراسم نماز و عادی شدن ترافیک در کلیه معابر پیرامونی مصلای امام خمینی (ره)، مصلای شهر ری، باقر شهر و کلیه مساجد سطح شهر به مراحل اجرا در خواهد آمد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه تردد همه وسایل نقلیه از ساعت ۲۴:۰۰ روز قبل از عید فطر و از ساعت ۰۴:۰۰ روز عید فطر در معابر اعلام شده ممنوع خواهد بود جزئیات ممنوعیت و محدودیت‌های تردد را به شرح ذیل اعلام کرد:

ممنوعیت‌های تردد

۱- خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا خیابان قائم مقام فراهانی.

۲- خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان بهشتی.

۳- خیابان میرعماد از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی.

۴- خیابان پاکستان در ضلع غربی مصلی امام خمینی (ره).

۵- مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی در محدوده مصلی امام (ره) از بزرگراه کردستان

۶- مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه حقانی.

۷- خط ویژه اتوبوس در خیابان‌های شهید بهشتی و شهید مطهری.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در خصوص محدودیت‌های توقف نیز گفت: از ساعت ۲۴:۰۰ شب قبل از مراسم توقف کلیه وسایل نقلیه در محدوده‌های زیر ممنوع خواهد بود.

۱- هر دو مسیر بزرگراه مدرس از میدان هفت تیر بعد از شهید سلیمانی.

۲- هر دو مسیر بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه آفریقا تا پل سید خندان.

۳- هر دو مسیر خیابان شهید قنبرزاده حدفاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی.

۴- خیابان شهید بهشتی از میدان تختی تا خیابان قائم مقام فراهانی.

۵- خیابان میرعماد حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی.

۶- خیابان شهید مفتح حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری.(به استثنا اتوبوس‌های شرکت واحد)

۷- خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس.

۸- خیابان‌های هویزه و خرمشهر حدفاصل قنبرزاده تا عشقیار. (به استثنا موتورسیکلت)

محدودیت اول

ضلع شمال: بزرگراه شهید سلیمانی

ضلع جنوب: خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی و خیابان میرعماد و خیابان علی اکبری از تقاطع خیابان شهید مطهری

ضلع شرق: خیابان‌های عشقیار و صابونچی

ضلع غربی: بزرگراه مدرس

محدودیت دوم:

شمال: بزرگراه شهید همت

جنوب: خیابان شهید مطهری

غرب: خیابان احمدقصیر-بزرگرراه آفریقا و بزرگراه حکیم از بزرگراه کردستان تا سید خندان

شرق: خیابان سهروردی و بزرگراه شهید سلیمانی از پل سید خندان تا کردستان

محدودیت سوم:

شمال: بزرگراه حقانی

جنوب: خیابان بهار شیراز و خیابان کریمخان

غرب: خیابان ولیعصر (عج) و بزرگراه رسالت از بزرگراه شهید چمران

شرق: خیابان دکتر شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید صیاد

مسیرهای ورودی و خروجی به پارکینگ‌ها

۱- پارکینگ شماره ۱ (گلگشت):

ویژه اتوبوس‌های شرکت واحد غرب به شرق بزرگراه همت بعد از بزرگراه مدرس

۲- پارکینگ شماره ۲ (حکمت صدرا ۱):

غرب به شرق بزرگراه همت بعد از بزرگراه مدرس

۳- پارکینگ شماره ۳ (بنیاد مستضعفان)

درب شمال: شمال به جنوب بزرگراه مدرس، به خیابان شهیدی

درب جنوب: شرق به غرب بزرگراه مدرس نرسیده به خیابان آفریقا

درب غربی: بلوار آفریقا بلوار دادمان

۴- پارکینگ شماره ۴ (بیهقی)

درب شمال: بلوار آفریقا به شمال کنار گذر بزرگراه سلیمانی شرق

درب جنوب: شرق به غرب خیابان اقاقیا

درب غرب: خیابان بیهقی – ضلع شرقی میدان آرژانتین

۵- پارکینگ چهل سرا

۱- مسیر دسترسی نمازگزاران خیابان شهید علی اکبری، خیابان نقدی اسن.

۲- ضلع شمال پارکینگ چهل سرا واقع در خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان شهید مفتح

۳- محل پیش بینی شده جهت انتقال خودروهای پاکسازی شده پارکینگ شمالی چهل سرا است..

۵-۴- محل استقرار خودروهای ویژه جانبازان و معلولین پارکینگ شمالی چهل سرا است.

۶- پارکینگ راه آهن

بلوار آفریقا بلوار دادمان جنب ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پارکینگ موتورسیکلت‌ها

۱- خیابان خرمشهر و هویزه حدفاصل خیابان عشقیار تا قنبرزاده

۲- کوچه مهرداد و تیرداد در خیابان علی حسینی

۳- خیابان سورانی حدفاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان عشقیار

۴- خیابان اقاقیا حدفاصل خیابان بیهقی تا بزرگراه مدرس

وضعیت درب‌های مصلی امام خمینی (ره) در روز عید سعید فطر

۱- خیابان شهید بهشتی درب‌های شماره ۳ - ۴ و۵ باز است.

۲- خیابان شهید قنبرزاده درب‌های شماره ۶-۷- ۱۲ -۱۳– ۱۴ و ۱۵ باز است.

۳- بزرگراه شهید سلیمانی درب‌های شماره ۱۸ – ۱۹ و ۲۰ باز است.

۴- بزرگراه شهید مدرس درب شماره ۲۱ باز است.

محل پارک اتوبوس‌های شرکت واحد

۱- بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان قنبرزاده تا خیابان شریعتی در هر دو مسیر

۲- بلوار آفریقا از تقاطع جهان کودک تا قبل از پل بزرگراه شهید حکیم (خروجی خیابان دادمان) در هر دو مسیر

۳- خیابان مفتح حدفاصل خیابان شهید مطهری تا تقاطع خیابان شهید بهشتی

۴- خیابان شهید قدوسی و در ادامه از خیابان شهید بهشتی تا تقاطع خیابان قنبرزاده در هر دو مسیر

۵- خیابان شریعتی به شمال تا تقاطع خیابان شهید بهشتی

۶- بزرگراه شهید همت به سمت شرق حد فاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه مدرس

مسیرهای پیش بینی شده برای استقرار و فعالیت تاکسی‌های ون

۱- مسیر شماره ۱: تقاطع خیابان سهروردی – خیابان شهید بهشتی و ایستگاه مترو سهروردی، خیابان شهید بهشتی به غرب، تقاطع شهید قنبرزاده، بازگشت به مبداء

۲- مسیر شماره ۲: پارکینگ بیهقی، ورودی به بزرگراه شهید سلیمانی شرق، پل بزرگراه شهید مدرس، بازگشت به مبداء

۳- مسیر شماره ۳: درب جنوبی پارکینگ مستضعفان، دورگرد روی تونل حکیم، بزرگراه شهید سلیمانی به شرق، دورگرد پل مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی به غرب، درب جنوبی پارکینگ مستضعفان

۴- مسیر شماره ۴: زیر پل سیدخندان از رمپ خروجی غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی به سهروردی به صورت خلاف جهت وارد ضلع جنوب بزرگراه به صورت رفت و برگشت

۵- مسیر شماره ۵: ضلع شمالی بزرگراه شهید سلیمانی، حدفاصل خیابان قنبرزاده تا حقانی (از محل اعمال محدودیت پلیس راهور تا روبروی خیابان قنبرزاده)

۶- مسیر شماره ۶: داخل پارکینگ حکمت صدرا و گلگشت تا درب بزرگراه شهید سلیمانی (رفت و

برگشت )۷- مسیر شماره ۷: بزرگراه شهید حکیم داخل تونل تا دورگرد پل بزرگراه شهید مدرس (رفت و برگشت)

8- مسیر شماره 8 : پارکینگ راه آهن و عمومی پارس آبان

رفت: بلوار دادمان، خیابان آفریقا به جنوب، بزرگراه شهید سلیمانی

بازگشت: دورگرد احداثی پل مدرس، بلوار آفریقا به شمال

۹- مسیر شماره ۹: میدان هفت تیر، بزرگراه مدرس به شمال، دورگرد درب ۲۱، مدرس جنوب، میدان هفت تیر

۱۰- مسیر شماره ۱۰: پل بزرگراه حقانی مدرس، بزرگراه مدرس به جنوب، دورگرد روبروی درب ۲۱، بزرگراه مدرس به شمال، بزرگراه حقانی است.

محل‌های پیش بینی شده جهت توقف خودروهای شخصی نمازگزاران در معابر

۱- محور شهید همت حدفاصل بزرگراه حقانی تا بزرگراه شهید مدرس در هردو مسیر به صورت مورب

۲- خیابان شهید مطهری از خیابان شهید علی اکبری به سمت شرق تا خیابان شهدای فراجا.

۴- خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر (عج) در ضلع شمال و جنوب.

۵- معابر شرقی و غربی طول خیابان سهروردی شامل (زینالی کاووسی فر خیابان اندیشه در شرق سهروردی).

۶- بلوار دادمان و خیابان شهیدی در بلوار آفریقا

۷- خیابان هویزه و خیابان خرمشهر حدفاصل خیابان عشقیار تا خیابان سهروردی

۸- خیابان بیهقی و معابر شرقی و غربی خیابان بیهقی

۹ کلیه معابری که به موجب طرح انتظامی – ترافیکی توقف و تردد در آنها آزاد است.

محل نصب بنر اطلاع رسانی ویژه محدودیت‌های توقف وسائط نقلیه در مراسم نماز عید فطر

۱- طول بزرگراه شهید مدرس (میدان هفت تیر، مطهری و شهید بهشتی به منظور عدم توقف در طول بزرگراه مدرس).

۲- طول بزرگراه شهید سلیمانی (میدان آرژانتین، آفریقا و مدرس به منظور عدم توقف در بزرگراه شهید سلیمانی.)

۳- طول خیابان شهید قنبر زاده (شهید سلیمانی ، خرمشهر و شهید بهشتی به منظور عدم توقف در خیابان شهید قنبرزاده)

۴- طول خیابان شهید بهشتی (سهروردی، شهید حسینی، قنبرزاده و قائم مقام فراهانی به منظور عدم توقف در طول خیابان شهید بهشتی.)

۵- طول خیابان میر عماد (شهید مطهری و شهید بهشتی به منظور عدم توقف در خیابان میرعماد.)

6- طول خیابان شهید مفتح : (شهید مطهری و شهید بهشتی به منظور عدم توقف در خیابان شهید مفتح.)

7- طول خیابان پاکستان ( شهید بهشتی و مدرس به منظور عدم توقف در خیابان پاکستان. )

۸- خیابان هویزه و خیابان خرمشهر: (قنبرزاده و عشق یار و صابونچی به منظور عدم توقف در خیابان هویزه و خرمشهر حدفاصل عشقیار و صابونچی تا خیابان شهید قنبر زاده.

۹- ضلع غربی میدان هفت تیر (زهره، مشاهیر و قائم مقام فراهانی به منظور عدم توقف در محدوده ضلع غربی میدان هفت تیر.)

۱۰- طول خیابان عشقیار و صابونچی (تقاطع هویزه، تقاطع خرمشهر به منظور عدم توقف در خیابان عشقیار و صابونچی )

۱۱- خیابان هویزه و خیابان خرمشهر: (قنبرزاده و عشق یار و صابونچی به منظور عدم توقف در خیابان هویزه و خرمشهر حدفاصل عشقیار و صابونچی تا خیابان شهید قنبر زاده.

۱۲- ضلع غربی میدان هفت تیر (زهره، مشاهیر و قائم مقام فراهانی به منظور عدم توقف در محدوده ضلع غربی میدان هفت تیر.)

۱۳- خیابان خرمشهر و هویزه حدفاصل خیابان عشقیار تا قنبرزاده (جهت پارک

موتورسیکلت )۱۴- کوچه مهرداد و تیرداد در خیابان علی حسینی (جهت پارک موتورسیکلت)

۱۵- خیابان سورنا حدفاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان عشقیار (جهت پارک موتورسیکلت)

۱۶- خیابان اقاقیا حدفاصل خیابان بیهقی تا بزرگراه مدرس (جهت پارک موتورسیکلت)

وی گفت: تردد کلیه موتورسیکلت‌های سنگین، وانت‌های مسقف و کامیون در روز عید سعید فطر ممنوع است.

همچنین محل پیش بینی شده جهت انتقال خودروهای پاکسازی شده پارکینگ شمالی چهل سرا خواهد بود.

با توجه به فعال بودن متروی تهران در روز عید سعید فطر توصیه می‌شود نمازگزاران برای مراجعه به محل مصلای تهران از ایستگاههای مصلای امام خمینی (ره)، شهید بهشتی، شهید مفتح، میرزای شیرازی، شهدای هفتم تیر و شهید همت استفاده کنند چرا که از هر یک از این ایستگاه‌ها نیز تاکسی‌های ون آماده خدمت رسانی به شهروندان می‌باشند.