با درد لگن و مفصل ران خداحافظی کنید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر زمان که از لگن و مفصل ران خود برای راه رفتن، دویدن و از این گونه فعالیت‌ها استفاده می‌کنیم، یک بالشتک غضروفی به جلوگیری از اصطکاک مفاصل کمک می‌کند. با وجود دوام بالای لگن و مفصل ران، این قسمت از بدن نیز درست مانند دیگر قسمت‌ها تخریب‌ناپذیر نیست. با افزایش سن و استفاده بیشتر، غضروف‌ها، ماهیچه‌ها و تاندون‌های لگن ممکن است فرسوده شوند یا آسیب ببینند. استخوان‌های لگن حتی ممکن است در حین سقوط یا تصادفات بشکنند. هر یک از این شرایط می‌توانند عاملی برای ایجاد درد و مشکلات لگن و مفصل ران شوند. از این رو در این مطلب با انواع روش‌های درمانی جراحی و غیر جراحی لگن و مفصل ران و همچنین خدمات یکی از بهترین جراحان خاورمیانه در این زمینه آشنا می‌شویم.

چه زمانی باید برای درمان درد لگن و مفصل ران به پزشک مراجعه کنیم؟

در بیشتر اوقات می‌توانید درد لگن و مفصل ران خود را با درمان‌های خانگی و بسیار ساده درمان کنید. اگر پس از دو هفته مصرف منظم مسکن درد شما بهبود پیدا نکرده و بدتر شده است، باید به یک پزشک برای تشخیص علت و درمان درد لگن و مفصل ران خود مراجعه کنید.

در صورت داشتن هر یک از علائم زیر باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

زمین خورده‌اید و احساس درد شدید در ناحیه لگن و مفصل ران خود دارید

درد شما روزبه‌روز بدتر می‌شود

در انجام فعالیت‌های روزانه از جمله راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا خم شدن به جلو هنگام نشستن مشکل دارید

احساس تب یا ناخوشی می‌کنید یا به طرز عجیبی وزن کم کرده‌اید

روش غیر جراحی درمان درد لگن و مفصل ران

اگر درد لگن و مفصل ران شما با داروهای ساده‌ای مانند پاراستامول و ایبوپروفن و ترکیب آن با استراحت و ورزش‌های ملایم بهبود نیافت، باید برای مشاوره بیشتر به پزشک مراجعه کنید که ممکن است بسته به علت مشکل، در ابتدا درمان‌های غیر جراحی لگن و مفصل ران را به توصیه کند.

ازجمله روش‌های درمان غیر جراحی لگن و مفصل ران، می‌توان به استفاده از داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)، داروهای بیس‌فسفونات (Bisphosphonates) برای جلوگیری از پوکی استخوان، انواع درمان‌های فیزیوتراپی، تمرینات ورزشی و تزریق استروئید اشاره کرد.

اگر درد شما ناشی از بورسیت یا التهاب در داخل یا اطراف لگن و مفصل ران است، تزریق استروئید می‌تواند کمک کننده باشد. این تزریق اغلب با یک بی‌حس‌کننده موضعی تجویز می‌شود که برای کاهش درد تزریق، ناحیه را بی‌حس می‌کند.

تزریق استروئید همچنین گاهی اوقات برای درمان التهاب تاندون ایلیوپسوآس و درد کشاله ران نیز موثر هستند. پارگی تاندون ایلیوپسوآس همچنین می‌تواند با تزریق استروئید با هدایت نوعی اشعه ایکس، به نام فلوروسکوپی ویدیویی، درمان شود. البته نکته جالب توجه این است که تمامی روش‌های غیر جراحی به‌ویژه تزریق، نیازمند تکرار در بازه‌های زمانی مختلف هستند و معمولاً نتیجه مطلوبی مانند روش‌های جراحی برای شما به همراه نخواهند داشت.

روش جراحی برای درمان مشکلات و درد لگن و مفصل ران

تمامی افراد مبتلا به درد لگن و مفصل ران به جراحی نیاز ندارند. با این حال شکستگی لگن، تقریباً همیشه به جراحی برای تثبیت استخوان و ثابت نگه داشتن آن نیاز دارند. همچنین ممکن است برای بسیاری از افراد، تعویض مفصل لگن ضروری باشد. افراد مسن معمولاً شکستگی لگن را تجربه می‌کنند و ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا این مشکل به طور کامل بهبود یابد. در ادامه با برخی از روش‌های جراحی برای درمان مشکلات و درد لگن و مفصل ران آشنا می‌شویم.

جراحی تعویض مفصل لگن

اگر درد لگن شما ناشی از آرتریت است و سایر درمان‌ها به شما کمکی نکرده‌اند، پزشک معالج ممکن است جراحی تعویض مفصل لگن را به شما توصیه کند. تکنیک‌های مدرن مورد استفاده در تعویض مفصل لگن، این نوع جراحی را بسیار ایمن می‌کنند و افراد معمولاً نتایج بسیار خوبی پس از آن دریافت خواهند کرد.

بیش از ۹۵ درصد از افرادی که تعویض مفصل لگن انجام می‌دهند، دردشان تا حد زیادی کاهش می‌یابد و یک لگن مصنوعی مدرن حداقل ۳۰ سال دوام می‌آورد.

به طور معمول فقط چند روز پس از این جراحی باید در بیمارستان بمانید. فیزیوتراپیست‌ها با ارائه تمرینات ساده و راه‌های انجام فعالیت‌های روزانه به شما کمک می‌کنند تا بتوانید مجدداً به خوبی حرکت کنید. نکته مهم این است که اگر قصد انجام جراحی تعویض مفصل لگن را دارید، مهم است که از سلامت خوبی برخوردار باشید و سعی کنید وزن خود را پایین نگه دارید.

سلامت عمومی شما در طی یک قرار ملاقات با جراح، قبل از عمل جراحی ارزیابی می‌شود. شایان ذکر است که دکتر افشین طاهری اعظم به‌عنوان یکی از برترین جراحان مفصل ران، لگن و زانو، خدماتی تخصصی در این زمینه به شما ارائه می‌دهند.

جراحی تعویض مجدد مفصل لگن

اگر مفصل تعویض شده لگن شما شل، عفونی و یا حتی شکسته شده است، می‌توانید آن را با جراحی تعویض مجدد مفصل لگن اصلاح کنید. امروزه تکنیک‌های جراحی اصلاحی مدرن به سرعت در حال رشد و توسعه هستند و اغلب جایگزین‌های ناموفق لگن، قابل درمان می‌باشند. البته که دکتر افشین طاهری اعظم به‌عنوان یکی از مجرب‌ترین جراحان مفصل ران، لگن و زانو خاورمیانه این خدمات تخصصی را نیز با بالاترین کیفیت به شما ارائه می‌دهند.

جراحی ترمیم پارگی لابروم در مفصل ران و لگن

جراحی ترمیم پارگی لابروم مفصل ران و لگن می‌تواند توانایی شما در حرکت مفصل را بهبود بخشد و درد و سفتی لگن مفصل و ران شما را کاهش دهد. در برخی موارد، این روش با استفاده از جراحی با کمترین تهاجم با مدت بستری یک شبانه‌روز در بیمارستان انجام می‌شود.البته که برای بهبود کامل بین یک تا دو ماه مرخصی کاری نیاز خواهید داشت.

جراحی لگن و مفصل ران توسط بهترین و مجرب‌ترین جراح

روش‌های جراحی و غیر جراحی متعددی برای درمان درد لگن و مفصل ران وجود دارند. روش جراحی معمولاً در این مورد به روش غیر جراحی ترجیح داده می‌شود. البته تجربه، مهارت و میزان تخصص پزشک، عاملی بسیار مهم در انتخاب جراح است. از این رو دکتر طاهری اعظم را به‌عنوان بهترین و مجرب‌ترین جراح لگن و مفصل ران به شما توصیه می‌کنیم.

دکتر افشین طاهری اعظم، جراح ارتوپد، لگن، مفصل ران و زانو و همچنین دانشیار دانشگاه علوم پزشکی است که خدمات تخصصی جراحی تعویض مفصل لگن و جراحی تعویض مجدد مفصل لگن را به شما ارائه می‌دهد. همچنین از دیگر خدمات این جراح درمان سیاه شدگی سراستخوان ران، درمان شکستگی ران، لگن و زانو و جراحی تومورهای استخوانی است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.