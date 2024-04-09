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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴

یادداشت مهمان؛

نابودی قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی؛ نه پیشگویی نه غیب‌گویی

نابودی قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی؛ نه پیشگویی نه غیب‌گویی

۶ تا ۷ میلیون یهودی در میان صدها میلیون عرب محاصره شده اند، این‌عرب‌ها می‌دانند دولت یهودی نمی‌تواند دوام آورد و سرانجام در ۳۰ تا ۵۰ سال آینده بر آن‌ها پیروز می‌شوند.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی پژوهشگر حوزه صهیونیسم و یهودیت به‌تازگی یادداشت دیگری درباره اسراییل و رژیم صهیونیستی نوشته که با تیتر «نابودی قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی؛ نه پیشگویی و نه غیب ‌گویی» برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است. او در این‌مقاله به این‌مساله اشاره کرده که این‌نابودی قریب‌الوقوع، علاوه بر همه جنبه‌های سیاسی و بین‌المللی، شفا بخش سینه‌های دردمند مومنین است.

در ادامه مشروح این‌یادداشت را می‌خوانیم؛

وعده نابودی رژیم صهیونیستی تا ۲۵ سال آینده، توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اقشار مختلف مردم مطرح شده اما آنچه وعده‌ی سال ۱۳۹۴ را برجسته نموده است، تعیین سقف زمانی برای نابودی این رژیم است.آینده تاریخ با گذشت زمان، در جهت تمحیص یعنی خالص‌سازی مؤمنان از هرگونه عیب و محق یعنی نابودی تدریجی کافران پیش می‌رود. بنابراین مساله اصلی این یادداشت این است که: با توجه به تعیین سقف زمانی ۲۵ ساله برای نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی از سوی رهبر انقلاب، قریب‌الوقوع بودن این نابودی چگونه با آیات قرآن تبیین میشود؟آیا بر مبنای آیات قرآن کریم میتوان از قریب‌الوقوع بودن نابودی رژیم صهیونیستی سخن گفت؟ در این یادداشت، سعی داریم منطق پشتیبان «نابودی قریب‌الوقوع» رژیم صهیونیستی را در قرآن با تکیه بر آرای تفسیری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و استفاده از آرای دیگر مفسران بطور مختصر تبیین کنیم.

اکنون که قرنها از رسالت پیامبراعظم حضرت محمد (ص) می گذرد، اسرائیل یکی از دشمنان سر سخت دنیای اسلام است. صهیونیسم که همان یهودیان افراطی هستند، اکنون کشور فلسطین را اشغال کرده اند و با کمک قدرتهای بزرگ و از جمله آمریکا با مسلمانان به جنگ برخاسته اند.

«قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ: با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و رسوایشان نماید و شما را بر آنان پیروزی دهد و سینه‌های [پر سوز و غم‌] مردم مؤمن را شفا بخشد.»آیه ۱۴سوره توبه

ترس از نابودی قریب‌الوقوع «اسرائیل» در میان نخبگان رژیم صهیونیستی در حال گسترش است، بیشتر کسانی که از آینده تاریک اسرائیل می‌ ترسند، دانشگاهیان نیستند بلکه عمدتا سیاستمداران رده بالای رژیم هستند. مولفه های نابودی رژیم صهیونیستی اکنون در غزه موجود است و رژیم صهیونیستی به دیوار سخت و برگ برخورد کرده است به گونه ای که الان فقط ۴۰ درصد از مردم اسرائیل حاضرند در این اسراییل زندگی کنند.

هم اکنون۶ تا ۷ میلیون یهودی در میان صدها میلیون عرب محاصره شده اند، این‌عرب‌ها می‌دانند دولت یهودی نمی‌تواند دوام آورد و سرانجام در ۳۰ تا ۵۰ سال آینده بر آن‌ها پیروز می‌شوند. امروز در رژیم صهیونیستی بسیاری دریافته‌اند نابودی نزدیک است؛ به این دلیل که این رژیم جعلی با زور و فقط برای خدمت به منافع غرب ایجاد شده و هیچ نوع یکپارچگی جغرافیایی، زبان، تاریخی یا فرهنگی میان اقشار مختلف آن وجود ندارد و سرانجام به یاری مقاومت مردم غزه و فلسطین در دریایی از مسلمانان و اعراب ناپدید خواهد شد.

فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیهً ؛

( بنی اسرائیل را ) به خاطر پیمان شکنی، از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم.آیه ۱۳سوره ماعده

سنت قرآنی برعقوبت سریع آواره‌سازان مؤمنان و مسلمین تاکید دارد.آیات متعددی از قرآن کریم گویای این مطلب است که یکی از سنت‌های الهی، تسریع در عذاب و هلاکت و وحشت اقوام ستمگری است که اقدام به غصب سرزمین و محل سکونت رسولان الهی و مؤمنان کرده‌اند و قصد داشته‌اند آنها را از سرزمین‌هایشان اخراج کنند. بنابراین در هر عصری (عصر کنونی) اگر مؤمنان شایسته‌ای دست به دست هم بدهند و در میدان مبارزه با دشمن حاضر (رژیم صهیونیستی )شوند، بدون تردید جبهه مقابل دچار وحشت واضمحلال قطعی خواهد شد و عذاب الهی بر ستمگران محقق میشود.

خداوند در سوره اسراء آیات چهارم و پنجم می‌گوید: ما به بنی‌اسرائیل در کتاب ( تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود.هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما بر می انگیزیم ( تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان ) خانه ها را جست وجو می‌کنند و این وعده‌ای است قطعی.

قساوت و سنگدلی و قتل و کودک کشی اسرائیل پوشیده برکسی نیست. کشتن کودکان و نوزادان فلسطینی در غزه یکی از سیاه ترین و کثیف ترین قتل های تاریخ بشری است. خداوند دراین خصوص و درسوره بقره آیه۷۴می فرماید: سپس دلهای شما ( خطاب به یهود ) بعد از واقعه سخت شد، همانند سنگ یا سخت تر.در دنیای امروزمی بینیم رژیم صهیونیستی و یهود صهیونیزم بعد از ۸۰ سال جنگ تشنه قتل و غارت است یهودیانی که هیچ وقت نسل به نسل از قتل و قساوت و غضب دست بر نداشته اند.

در دنیای بهود هر روز خون مسلمانی از فلسطین باید ریخته شود فرق ندارد نظامی باشد یا غیر نظامی این به این معنا است وقتی به انبیا رحم نکردند چگونه به دیگران رح خواهند کرد. امروز اسرائیل غاصب با پیشرفته ترین امکانات خبری همه مشکلات دنیا را به گردن رهبران دینی جامعه اسلامی می‌داند، رهبران شیعه از امام خمینی و شاگردان امام در کل دنیا و رهبر انقلاب و رهبر حزب الله لبنان و دیگر کشورها.

خداوندآیه ۵۲ سوره توبه می‌فرماید: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِکُمْ أَنْ یُصِیبَکُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَکُمْ مُتَرَبِّصُونَ: بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی [پیروزی یا شهادت‌] را انتظار می‌برید؟در صورتی که ما درباره شما انتظار می‌بریم که خدا از سوی خود یا به دست ما عذابی به شما برساند پس انتظار برید که ما هم با شما منتظریم.» روشن میشود که «عذاب، همیشه آسمانی و بی‌واسطه نیست، بلکه گاهی خداوند به‌وسیله‌ی مؤمنان شایسته، عذابی را بر سر دشمنان نازل می‌کند.»

قوم یهود دیروز و رژیم صهیونیستی امروز همان کسانی هستند که اذیت و آزار پیشوا و رهبر و مقتدای خود را در طول تاریخ ثبت کرده اند و با کسی کنار نخواهند آمد. یهود امروز هیچ وقت به قرداد صلح پایبند نبوده است. ارباب آمریکا یا نوگر آمریکا هر طور فرض کنیم هیچ‌وقت آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم پیمان‌های آنها در هیچ عهد و پیمانی ثابت قدم نبوده اند. نمونه امروز آن برجام و عهد شکنی آمریکا.

رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی ضد مسلمانان استفاده می‌کند. تمام روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای اسلامی به‌خاطر همین قضیه بوده و خواهد بود. داعش یکی از عناصر ضد الهی بود که رژیم صهیونیستی با کمک کشورهای مسلمان بر علیه مسلمانان ایجاد کرد... اسرائیل در سنگر مسلمانان علیه مسلمانان نقشه می کشد. و عجیب اینکه مسلمانان را همیشه نوکر خود میدانند و متاسفانه بعضی از رهبران مسلمان از آیات الهی غافلند.

حقیقتی که در دنیای اسلام است و اما هنوز در خواب غفلت هستند مسلمانانی که واقعیت ها را می دانند ولی گوش شنوای ندارند. حدود ۴۰ سال است اروپا و آمریکا و یهود و رژیم صهیونیستی تحریم اقتصادی علیه مسلمانان جهان را از برنامه های راهبردی خود قرار دادهاند که همه با شکست مواچه شده است.و امروز رژیم صهیونیستی که ادامه دهنده تفکرات خصمانه یهود افراطی دیروز است، با اعمال و رفتار وحشیانه و غیرانسانی به ساحت قدس شریف و همجواران آن، قصد استثمار و استعمار تمامی سرزمینها را دارند … به امید نابودی نهایی یهود به دست منجی مظلومان.

وقوع انقلاب اسلامی ایران، موجب به میدان آمدن ظرفیت‌های متراکم مسلمانان و شکل‌گیری یک‌جبهه‌ مقاومِ به‌هم ‌پیوسته‌ای در برابر رژیم صهیونیستی شد. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، استحکام جبهه‌ مقاومت به‌طور روزافزونی افزایش یافت. نشانه‌ چنین حدّی از اقتدار و استحکام را میتوان در شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی توسط جبهه‌ی مقاومت مشاهده کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، با اشاره به آخرین جنگ میان رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین که در آبان ماه ۱۳۹۷ رخ داد، به این ضعف روزافزون اشاره کرده‌اند:«چند سال قبل از این، رژیم صهیونیستی در مقابل حزب‌الله لبنان شکست خورد؛ ۳۳ روز توانست مقاومت بکند و بعد شکست خورد؛ دو سال بعد از آن در مقابل فلسطینی‌ها ۲۲ روز توانست مقاومت کند و شکست خورد؛چند سال بعد در مقابل مردم مظلوم غزّه ۸ روز توانست مقاومت بکند و شکست خورد؛ در همین چهار ویاپنج ماه اخیر همه روزه توانست مقاومت بکند و شکست خورد؛ این ضعف رژیم صهیونیستی است، ضعفِ روزافزون رژیم صهیونیستی است.»

با توجه به شکل‌گیری چنین جبهه‌ی مقاومِ به‌هم‌پیوسته‌ای از مؤمنان که بارها امتحان خود را در میدان مجاهدت به خوبی پس داده‌اند و در صورت تداوم این حرکت، مطابق با سه سنت قرآنیِ پیش‌گفته، باید بطور قریب‌الوقوعی و بلکه در زمانی بسیار کمتر از ۲۵ سال، شاهد تحقق وعده‌ی قطعی الهی مبنی بر عذاب ستمگران به دست مؤمنان و در نتیجه محو رژیم غاصب صهیونیستی باشیم.

وقتی آیاتی درباره حمله به یهودیان مطرح می‌شود، می‌توان با مسائل روز تطبیق داد. طبعاً صرفاً بحث تکرار نیست، بلکه بحث تطبیق هم با شرایط فعلی هست. هشتاد سالی است که یهود بخشی از یک منطقه اسلامی را با کمک اروپایی‌ها و حالا امریکایی‌ها تصرف کرده است. چندین بار جنگ شده، یهودیان قدرت یافته اند. بر عده و عده آنها افزوده شده و حالا وقتی این آیات خوانده می‌شود، به نوعی می‌تواند تطبیق بر جنگ‌های اعراب با اسرائیل باشد. البته اشکالاتی هم دارد. در این جنگ‌ها اغلب اعراب شکست خورده اند، اما فارغ از آن، تکرار این آیات و بازتفسیر آنها با تطبیق بر این جنگ‌ها، همیشه امیدبخش بوده است. وقتی یک مسلمان فکر کند خداوند حتماً عرب‌ها را بر اسرائیلی‌ها غلبه می‌دهد، و این را پیام قرآنی بداند، هم خوشحال است و هم شاید خودش هم در این کار مشارکت کند، گرچه ممکن است که مثل آن قوم به موسی بگوید اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون.

مبنای زوال آمریکا و رژیم صهیونیستی باید قرآنی دانست اگر امام خمینی (ره) قاطعانه از نابودی رژیم صهیونیستی گفتند و امروز هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نابودی آن در کمتر از ۲۵ سال می‌گویند، اینها نه پیشگویی و نه غیب‌گویی است، بلکه برگرفته از متن قرآن است.

خداوند بشارت می‌دهد که حق مطلق اوست و عالم هستی براساس حق آفریده شده و همه اعضای عالم نیز جنود خداوند هستند، پس در مقابل هر پدیده باطل، نظام خلقت با او مبارزه می‌کند تا او را نابود کند. بنابراین نابودی اسرائیل امری مسلم است. قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه تکرارشونده تاریخ زندگی بشر است. قرآن به روشنی آینده را نسبت به آمریکا، اسرائیل و غرب مستکبر بیان می‌کند.

تاریخ نشان داده که همه ستمگران و اهل باطل نابود شده‌اند از چنگیر تا محمدرضا پهلوی و … . تردیدی در سنت خداوند نیست و باطل نابودشدنی است؛ مگر از اسرائیل باطل‌تر داریم آن‌هم رژیمی که از اساس بر مبنای غصب و جنایت شکل گرفته است.

بحث از فساد رژیم صهیونیستی در «ارض» است نه منطقه‌ای خاص مثل حجاز، این باید در باره «الارض المقدسه» یا عموم ارض باشد. بندگانی از بندگان مؤمنی خدا علیه رژیم صهیونیستی و یهود وارد جمگ خواهند شد که این جوانان امروز در محور مقاومت قرار دارند.

اگر حضرت امام خمینی(ره) فرمودند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود یک دستور قرآنی بود و اگر حضرت امام و مقام معظم رهبری درباره صهیونیست این همه مواضع تند دارند تبعیت از قرآن است و به‌زودی فلسطین و قدس عزیز از اسارت رهایی می‌یابند.خداوند بشارت می‌دهد که حق مطلق اوست و عالم هستی براساس حق آفریده شده و همه اعضای عالم نیز جنود خداوند هستند، پس در مقابل هر پدیده باطل، نظام خلقت با او مبارزه می‌کند تا او را نابود کند.

بنابراین نابودی رژیم صهیونیستی امری مسلم است. قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه تکرارشونده تاریخ زندگی بشر است. قرآن به روشنی آینده را نسبت به آمریکا، اسرائیل و غرب مستکبر بیان می‌کند.رهبر فرزانه انقلاب فرمودند.حیات امت‌ها و ملت‌ها در آشنایی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احکام قرآنی است. انسان‌ها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه‌ با ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند.

کد مطلب 6074015

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    نظرات

    • آذربایجان قهرمان IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      198 91
      پاسخ
      نابودی رژیم صهیونیستی باعث شادی سینه ها ی غمیگین مومنان خواهد شد. این نص قرآن و یکی از آیات قرانی برای نابودی این رژیم نجس است.یاعلی
      • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        68 3
        زنده باد ایران ایرانی تمام
      • راحله امیر شریفی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        34 2
        والله ما هم خسته شدیم حداقل تکلیف روشن می شه یازنگی زنگی یارومی رومی انشاالله
      • راضیه عسجدی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        47 2
        انشاالله الله که ظلم نابوده انشاالله که آمریکا و اسرائیل هم نابوده قدرت مطلق جهان خداست خداهم حق وطرفدارحقه وبه ناحق رونابود میکنه مثل قومهای گذشته
      • دانایی فرد IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        19 45
        آخر مشخص نشد این تحلیل بود یا پیشگویی ، درهرصورت اصلا چنین چیزی نخواهد شد
      • پرنده IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        27 6
        تحليل فرق داره با پيشگويي، هر چي الله حكيم بخواد همون ميشه، در هر صورت فكر نكنم جهان به سمت بهتر شدن حالا حالا ها بره فقط بايد خودمون رو تك تك آماده كنيم براي انشاالله ظهور آقا امام زمان عج و همه جوره روحي جسمي مادي آماده باشيم انشاالله
      • پرستو زالی از دماوند IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        33 6
        عالِم قرآن نظر قرآن رو نمی‌دونه توی دوزاری می‌دونی؟! اصلا میدونی حضرت امام خامنه‌ای عزیز چه کسی هستند؟ ولی امر مسلمین جهان. یعنی نفر اول اسلام‌شناس و قرآن‌شناس جهان. تو نفر چندمی؟!! قرآن می‌فرماید از هر ابزاری؟! خیر می‌فرماید هر آن چه در توان دارید.
      • شرقی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        16 0
        عجب مجتهدان و کارشناسان عالی قرآن و تفسیر و...در این اینترنت و شبکه مجازی و داخل این اظهار نظر ها آدم می بیند!!!! شماها کجاها درس خوندید و به این مقامات علمی رسیدید و ...که جلوی مفسر واقعی و فقیه و مرجع تقلید و....این طور رجز می خوانید
      • بامداد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        140 81
        بیشتر از آنی که یک پیش بینی بر اساس تحلیل باشد به یک انشاء نویسی در حد یک دانش آموز دبیرستانی شباهت دارد. شاید هم آرزوهای قلبی و محفوظات ذهنی آقای معروفی باشد... اللهُ اعلم
      • باغ مظفر IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        107 93
        سلام دوستان تمام این اتفاق ها زمینه سازی ظهورامام زمان است مامنتظریم
      • بردبارخان IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        126 25
        عرب هافقط دنبال این هستن ایران بااسرائیل درگیربکنن
      • لردگان IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        21 8
        هرکس اوضاع مالی و جسمی و روحی خوبی داره و طعم جنگ را نچشیده بسم الله این شما و این اسراییل لطفاً از خودتان مایع بگذارید و آقای عبدی بلاخره مملکت اینقدر آدم داره که بدانها که باید به اسراییل حمله بکنه یا نه هشت سال این همه خرابی و شهید و جانباز
      • ابوذر IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        20 2
        آنشاالله پیروزی نهایی به دست قوم فارس محقق می شود، همانطوری که پیامبر عظیم شان اسلام در مورد علم قوم فارس وعده داده بودنند ،در مورد پیروزی ،امت واحده اسلام ،درخانه قدیمی وپلکان ونردبان معراج، نیز بدست سربازان سبز پوش ولایت مدار قوم پارس به زودی زود محقق خواهد شد بگو انشاالله
      • تندباد زابل IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        97 99
        وعده خداوندگار حق است نهراسید ازهجمه دشمنان،
      • نیما المداری از دماوند IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        103 77
        اسرائیل مصداق باطل است و همچون کف روی آب ذق ذق می کند و سرانجام از بین می رود. .
      • گلاب IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        94 11
        پیش بینی اگر از روی غرض نباشد خوب است ،وتحریک کننده نباشدددددددددد
      • صادق IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        20 17
        آقا اینا رو ول کنید به داد مردم برسید اقتصاد و فلج کردید
      • صدای باران IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        83 50
        ان شاءالله جاالحق و زهق الباطل ان الباطل کات زهوقا حق پیروز است و باطل محکوم به شکست ان شاءالله یاران حق پیوند درود بر شهیدان راه حق
      • ثریا حمامی از قم IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        107 64
        بخواهیم یا نخواهیم خداوند بزرگ انتقام خون کودکان وزنان فلسطینی را از متجاوزان اسرا ئیل خواهد گرفت
      • فروتن IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        19 3
        اسرائیل هدف داره هدفش بر دوقسم هسش ۱_ ایرانو به آمریکا روبرو بکنه ۲_ از طریق آمریکا کشور فلسطینو اشغال یکسره کنه
      • جوان بیکار IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        86 51
        واقعا ازاد میشه ان شا الله حزب الله چیزیش نشه یا مردم عزیز غزه یا مردم یمن .
      • چوبین IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        94 66
        نابودی اسرائیل شرط ظهور امام زمان عج
      • آستارا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        20 3
        هركس كتاب مقدس یهودیان و شرح‏هاى آن را با دقت و تأمل مطالعه كرده باشد، متوجه خواهد شد كه در اين آثار به نبرد خونينى در آينده اشاره رفته است كه‏ در سرزمين فلسطين، بين يهود و مسلمانان رخ خواهد داد.
      • آتش بیار IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 2
        امام صادق(ع): موقعی که مردم در سرزمین عرفات در حال وقوف می باشند سواری برشتری سبک سیر به آنجا وارد می شود و مرگ خلیفه را خبر می دهد و با مرگ او فرج آل محمد(ص) و گشایش کار تمام مردم فرا می رسد
      • ابومصباح IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        24 1
        به نظر می‌رسد سرعت و روند تحولات در سرزمین‌های اشغالی، آن‌قدر شتاب گرفته که بتوان حدس زد، این فروپاشی (اسرائیل)، خیلی زودتر از اینها رخ خواهد داد.
      • اشکنانی از یزد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        108 50
        خداوند بزرگ در چندين آيه، آينده ي بنی اسراييل را پيشگويی كرده و به آن ها در اين مورد، هشدار داده است تا بنی اسراييل تصور نکنند كه می توانند تا ابد به زشتکاري هاي خود ادامه دهند. نمونه اي از آيات مهم در رابطه با سرنوشت بنی اسراييل، آيات 4 تا 3 سوره ي اسراء )بنی اسراييل( می باشد:
      • فیاضی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        80 28
        در روایتی که از امام علی(ع) نقل شده است یهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین، از غرب [ به منطقه عربی خاور میانه] خواهند آمد.عرضه داشتند: یا اباالحسن! پس عرب‌ها در آن موقع کجا خواهند بود؟فرمود: در آن زمان عرب‌ها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته، و متّحد و هماهنگ نیستند
      • قلی زاده از ونک IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        100 28
        جمله «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»، یک پیش بینی است نه یک اقدام / واقعیت های جمعیتی به سمتی می رود که این پیش بینی محقق شود
      • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        70 19
        بنظر می رسد که عمل به مصوبات سازمان ملل بهترین راه برای حل مناقشه دارد نظر سازمان ملل همان نظر جهانیان است
      • بیچاره IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        67 34
        هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا ابراز داشته بود که ظرف ۱۰ سال آینده دیگر چیزی از اسرائیل باقی نخواهد ماند.
      • بیکران آسمان IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        71 49
        اسراییل دیگه چیزی ازش نمانده فقط یک حرکت آخردست جمعی استشهادی(حماس،حزب الله،سوری،حشدالشعبی،انصارلله...)میخواد
      • بابای زاده IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        10 2
        نظر جمهوری اسلامی نظر اسلام و قران است . به میل اشخاص نیست
      • گیلان سرسبز IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        57 30
        تاریخ انقضای اسرائیل 10روز بیشتر هست که گذشته... خودشون این دست اون دست میکنن.در تل‌آویو چیزی نمی‌ماند
      • پالیزدار IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        92 14
        سالهاست که ادعای نابودی اسرائیل را می کنید حالا که به مراکز دیپلماتیک ما حمله می کنند و دانشمندان ما را می کشند با قدرت پاسخ دهید و متجاوز را پشیمان کنید.
      • ابراهیمی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        66 26
        نزدیک تر از هر زمان دیگری هست این نابودی اسراییل
      • زارعین از شهر ری IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        62 9
        هركس كتاب مقدس یهودیان و شرح‏هاى آن را با دقت و تأمل مطالعه كرده باشد، متوجه خواهد شد كه در اين آثار به نبرد خونينى در آينده اشاره رفته است كه‏ در سرزمين فلسطين، بين يهود و مسلمانان رخ خواهد داد.
      • تبریز بزرگ IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        64 21
        عجب سر تعظیم به قدرت باریتعالی فرود می آوریم با بندگانی چون یمنی های مقاوم شجاع
      • اردوش IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 5
        اسراییل هیچوقت ازبین نخواهدرفت مگرآنکه امام زمان (عج) ظهورکنداگرقرارباشداسراییل بدون ظهورامام زمان (عج) ازبین برود دیگرظهورآن حضرت چه معنایی دارد
      • احمد قمد IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 1
        من عرض میکنم خدمتتون بر طبق آیه قرآن: کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله.خدای غزه همون خدای ابرهه و طبس و...است.همه چی بستگی به نگاه شما داره...
      • گفتمان IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 1
        یک کتابی هست که با محاسبات ریاضی در آیه های قرآن مربوط به بنی اسرائیل سقوط اسرائیل را پیش بینی کرده است:1401 خورشیدی 1404 خورشیدی .2023 میلادی والله اعلم!
      • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        16 0
        جز خداوند هیچ کس زمان دقیق ظهورو نمیدونه
      • میرشاد مدادیان IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        13 1
        اولش سنگ بود بعد ترقه بعد موشک و..و خدا بامظلومان است
      • شب تاریک IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        12 2
        اشتباهی مثبت زدم محمد رضا پهلوی بدون ترقه بازی سرنگون شد
      • مجتبی آزرمی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 1
        خدا توی قرآن جواب داده کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره
      • مهرداد توسلیان IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 1
        تشکر از جناب معروفی مطلب خوبی بود.فرمایش رهبر انقلاب در مورد اسراییل ، درست و واقعی است ، همانند فرمایش سردار سلیمانی در باره ترامپ که فرمودند : آقای ترامپ قمارباز ، من حریف شما هستم.
      • رامبد امیلیا IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        73 32
        به امید خدا حرف آقای خامنه ای محقق می شه و اسرائیل به بد ترین وجه ممکن نابود می شه .و دنیا یه جشن بزرگ می گیره وقتی این غده سرطانی از مغز دنیا جراحی بشه و برای همیشه ریشه کن بشه . و مردم دنیا به خصوص مردم ستم دیده فلسطین نفس راحت بکشه
      • فربد جهان پرور IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        60 28
        موشک باران اسرائیل باید مداوم باشد. وجنگ مسلحانه داخلی باید در نوار غزه وکرانه باختری شدت بگیرد شکست اسرائیل خیلی زود حتمی است. واز شر این رژیم کودک کش همه راحت میشوند
      • هادی سرمدیان IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        58 25
        نابودی اسرائیل به فضل الهی نزدیک است،جانم فدای رهبر
      • فضل الله مسجدی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        47 20
        کیسینجر گفته اسراییل به شکل ظالمانه فعلی ادامه نخواهد داشت. این یعنی چی؟ نگاه کن به تاریخ امریکا که زمانی سیاهان کاملا برده بودند و هیچ حقی نداشتند و الان وضعیت داخلی امریکا بشدت تغییر کرده. یعنی اینکه اسراییل هم با تفکر برتری جویی یهودی ادامه نخواهد یافت. یا مجبور به صلح می شود یا مجبور به خروج.
      • خطیبی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 1
        درجواب گیلان:کیسینجر یک یهودی هست و همچنین چیزی نگفته! این جمله را یک ستون نویس نقل کرده که بعدا اعتراف کرده دروغ می گوید. هر چند اسراییل با این همه جنگ نمی تواند خود را ابقا کند. لازمه یک کشور صلح پایدار هست.
      • اسرا محمدی خواه IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        13 2
        اسرائیل رژیمی جعلی و غاصب است و مطمئن باش که خون بر شمشیر پیروز است.
      • طپش IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 3
        اگر اسرائیل مطمئن باشه که نابود میشه بنظرت از اون چند صد بمب اتمش استفاده میکنه یا بعداً باید بگذاریم توی موزه؟
      • نهارخوران گرگان IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 1
        اگر .به تاریخ و داستانهای قران توجه بشه .این امر قابل فهم هست .داستان فرعون و موسی ( ع). سقوط جنایتکاران تاریخ و صدهای اخیر که افراد مستکبر و خو ن ریز سقوط کردن .و حزب خدا پیروز خواهد شد .
      • دادوبیداد IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        82 1
        انشا الله همین شود که گفته شده ،حال که رژیم غاصب صهیونبستی خودش شروع کننده درگیری برای گرفتن زره چشم از فلسطینی های مظلوم شده به فضل خدا جبهه مقاومت کار این رژیم سفاک را یکسره کند و وعده های الهی تحقق یابد درود بر رزمندگان فلسطینی و مرگ و نابودی از آن صهیونیستی ها،
      • عباسعلی مقصودی بایل IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 2
        ایشالا بزودی میلیونها مسلمان و ایرانی در قدس شریف به امامت امام خامنه ای نماز شکر میخوانند و جشن بزرگی به حول و قوه الهی در راه است و نزدیک،،اسرائیل از صدام و هیتلر و خیلی های دیگر قوی تر که نیست،،،در تک تک کلمات و حرف های امام خمینی باید اندیشید و تمام آنها بدون ذره ای کاستی به وقوع خواهند پیوست،،
      • آذر کرامیان IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        12 1
        مام گفت صدام به طرز فجیعی از دنیا میره و دیوانه است ،گفت شوروی متلاشی میشه که شد،و دهها مورد دیگر،،و همچنین گفت که اسرائیل نابود شدنی ست و این جزء سنت های الهی ست و در سنت الهی تخلف ممکن نیست،ایشالا با نابودی اسرائیل تمام رنج و سختی این سالها رو فراموش میکنیم و گویی تازه از مادر متولد شده ایم
      • کاوه آهنگر IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        29 1
        هیچ کس نمیدونه در آینده چی میشه فقط اینو باید بدونیم که وعده های الهی شکل میگیرند و احدی نمیتونه در مقابلش ایستادگی کنه پس ظهور امام عصر صورت میگیره ان شاالله سعی کنیم اون موقع در مقابلش نباشیم در کنارش باشیم البته اگر لیاقت داشته باشیم
      • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        25 1
        ایران، آهسته و روشمند در حال نابود کردن اسرائیل است
      • سید مسعود پورسید آقایی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 1
        عصر ظهور امام زمان(عج)، عصر مواجهه و رویارویی با اقوام و ملل مختلف از جمله قوم یهود است. تاریخ یهود با حوادثی پر فراز و نشیب همراه بوده و هست. در قران آیات متعددی به یهود، انبیای بنی اسرائیل، اوصاف و کردار این قوم اشاره دارد، در برخی از آیات خبر از تباهی، ذلت ابدی و نابودی آنها داده است
      • سعید بخشی IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 1
        اوج خواری و ذلت قوم یهود در عصر ظهور خواهد بود
      • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 1
        سربسته می‌گوییم، مطلع شدیم مسئولان می‌خواهند از اسرائیل، انتقام گسترده و پشیمان کننده بگیرند، فقط کمی صبر کنید
      • صحرای زرد IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 1
        صل الله علیک یا نائب حجه بن الحسن (ارواحناه فداه) یا مولانا السید القائد الامام الخامنه ای (حفظه الله)
      • نصیری IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 1
        دست تون درد نکنه انشاالله هممون زیر سایه حضرت آقا باشیم
      • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 1
        جمله اصلی همینه اگر کسی درست فکر کنه و کمی به اتفاقات اطرافش نگاه کنه قطعا میبینه که مشکل اصلی اسرائیله تو دنیا
      • مسعود تجار IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 0
        سلام دربست گوش و جانمون درخدمت رهبری و امام زمان (عج) هستیم انشاالله لبیک یا خامنه ای (مدظله) لبیک یا حسین(علیه السلام) است
      • از میناب IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        51 24
        پیش‌بینی رهبر انقلاب درباره‌ی عمر رژیم صهیونیستی مسئله‌ی کاملاً جدی بوده و مبتنی بر واقعیات است. داده‌ها، بررسی‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد که نابودی اسرائیل امکانپذیر است و شرط تحقق این مهم، تداوم مبارزه و مقاومت مردم فلسطین ،ادامه حمایت های اعضای محور مقاومت است
      • غریبی IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        شما صبرتان کمه.... صبرکن و دعا که سَیدما اذن جهاد دهد.... زورتان را به حماس نشون میدید؟ دیدید که بیچارتون کرده!؟ منتظر بچه های خیبرشکن باشید.... فالصبرو.....
      • فراسو IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 1
        اگر فرمانده عزیزمان فرمان میداد الان دیگر اسرائیل ورژیم کودک کشی وجود نداشت وتو ای مردم شیطان صفت وجود نداشتی وما به درگاه خداوند متعال دست بر دعا هستیم که روز نابودی رژیم کثیف اسرائیل را ببینیم
      • آزیتا نجار IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 1
        خدا امثال آقای معروفی را زیاد کند انشاالله
      • بادرود IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        آقای ما می بینند در خشت خام آنچه را که دیگران در آینه نمی‌بینند
      • کمان IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        15 2
        خدمت بامداد// داری می سوزی از تحلیل درست و منطقی آقای معروفی. از دشمنی با اسلام و ایران و آقای معروفی همه جای تو آتیش گرفته بسوز و بساز صهیونیست
    • پارتیزان IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      67 52
      پاسخ
      جانم فدای یک لحظه عمر رهبر یاعلی ... التماس دعا
      • فینی IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 1
        عکس تورا بالای سرم نصب نمودم...یعنی که سرمن به فدای قدم تو به خودم افتخار میکنم که رهبرم هستی آقاجان
      • صراط مستقیم IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 1
        حزب فقط حزب علی +رهبر فقط سیدعلی
      • سمین شاه علی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        فرارسیدن سال نورابه رهبرمعظم انقلاب ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اله العظمی الامام خامنه ای تبریک عرض مینمایم ازدرگاه خداوندمتعال برای معظم له سلامتی وطول عمر مسئلت مینمایم
      • قادر ملاطایفه IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 0
        اللهم احفظ قائدنا و امامنا و نور عیننا الخامنه ای
      • موسی بردباری کهک IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 0
        همه میدونیم که روز موعود نزدیکه......آقاجانم سربازات آماده شدن تو فقط دستور بده دنیا رو کن فیکون میکنیم......
    • وسمعی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      87 26
      پاسخ
      از خود اسراییل خطرناک تر کسانی هستند که از صلح با اسراییل حرف میزنند و طرفداری میکنند. پروردگارا لطف کن من هم جزیی از فرایند نابودی اسراییل باشم. الهی آمین
    • ذوالفقار IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      58 67
      پاسخ
      رهبرا از تو به يك اشارت از ما به سر دويدن! فقط اشاره كن و هم خودم و هم جفت پسرام و هم همسرم و هم همه‌ي خانواده ام همه با همه جنگ مي كنيم با صهيونيست‌هاي آدم كش جاني و اطاعت امر رهبر مي كنيم.
      • خالد برمکیان IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        63 0
        با سلام و تحیت به امام امت من از خداوند متعالی خواستارم که طول عمر به پدر و رهبر ما عطا بفرمایند. من از خداوند متعال خواستارم از نزدیک ایشان را زیارت کنم.و دست مبارک امام ببوسم.کلام امام کاملا واقعی است نمیتوانیم به آمریکا اعتماد کرد.یک شیطان بزرگ است.
      • صدیقه مرادی اراک IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        10 1
        من هم مثل همه ی جوانان ایران اسلامی عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستم جانم فدای سید علی
    • رضاخان IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      13 1
      پاسخ
      "من عاشق مبارزه با صهيونيست ها هستم" يعني من صلح طلب هستم يعني من عاشق انسانيت هستم يعني من عاشق مبارزه با پليدي ها هستم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم احفظ و أيد و انصر قائدنا امام الخامنئي
    • زورق IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      76 38
      پاسخ
      رهبر اگر فرمان دهد جان را فدایش میکنم لبیک یا خامنه ای
      • غلامعلی IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        61 17
        اراده الهی بر این تعلق گرفته است که منجی خواهد آمد ان شاا....حضرت ابا صالح مهدی موعود از غیبت به ظهور خواهند آمد و آن وقت قصه دنیا شنیدنی است
      • عامرسمیر عاطف IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        55 20
        اگرمردم مسلمان منطقه همه علیه اسراییل قیام‌کنندوارتباط سیاسی کشورهای اسلامی‌بااسراییل کاملآ قطع بشه،آمریکا این اسراییل نکبت راخودش جمع ومنحل میکنه.
      • جمکرانی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        14 1
        حضرت مسیح به همراه امام زمان ظهور می کنه
      • نامور IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        52 20
        عربستان سرمار است سر ماروباید کوبید
      • شاجع الدین خبازیان از کاشان IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        54 20
        مرگ بر اسرائيل. زنده باد جوانان غيور فلسطيني. من براي سقوط اين غده سرطاني لحظه شماري مي كنم.
      • توابین IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        باسلام عرض ادب درود بر رهبر انقلاب . جانم فدای رهبر . تاخون در رگ ماست .هدیه به رهبر ماست . ما اهل کوفه نیستیم رهبر تنها بماند
      • محمد گلاب دره ای IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        لبیک یا خامنه ای ... در راه تو گیرم که بمیرم ...اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم
      • منعم از قصرشیرین IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        شمارش معکوس برای جهاد با اسرائیل، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد...
      • امیر ازاستانبول IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 1
        خیلی تاثیر گذار بود
      • هاکان AE ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
        12 4
        یک میلیارد ونیم نفر مسلمان در جهان است یکی از یکی بی ارزشتر
    • طلوع IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      58 32
      پاسخ
      با اذن رهبرم از جانم بگذرم . فقط کافیست آقا اجازه بده .
      • علم کوه IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        70 16
        زنده باد ایران.زنده بادمردم مظلوم فلسطین
      • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 1
        یک موشک هارمونیک به مقر نتانیاهو
      • گلاب IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        50 20
        به اسراییل بگویید بادم شیر بازی نکند
      • صدای باران IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        ان شاءالله جاالحق و زهق الباطل ان الباطل کات زهوقا حق پیروز است و باطل محکوم به شکست ان شاءالله یاران حق پیوند درود بر شهیدان راه حق
      • قم IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        56 14
        درود بر ایران تا آخر هستیم
      • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        47 14
        اونها زوالشون رسیده .
      • محمد سجاد ابوطالبی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 1
        هرگز به غیر جانان ما جان نمی فروشیم جان می دهیم اما جانان نمی فروشیم دشمن اگر فروشد کاخ سفید خود را یک تار موی رهبر بر آن نمی فروشیم آقا اشاره کندسجیل ها را بر سر رژیم صهیونیستی فرو می فرستیم
      • سیدباقر مرعشی نجفی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        هستیم بر آن عهد که با تو بستیم آقا
      • سوده عالمیان IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 1
        اگه اینجور ترسیدن از ضعفشون هست همین حالا حمله کنین اسراییل رو بگیرین اینجوری که اینا ترسیدن حیفا و تل اویو و را میذارن و فرار میکنین بدوید حمله کنین تا ترسیدن وقت تنگه
      • بی نام IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
        10 0
        انشاالله قسمت شه
      • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
        6 0
        هارمونیک نه ...هایپرسونیک
    • ظریف IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      55 64
      پاسخ
      من و خانوادم عاشق مبارزه با اسرائيل هستيم لبيک يا امام خامنه ای
      • سحر IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        74 23
        تو کاسه داغ تر از آش نباش
      • بایرامی IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        55 9
        چی بگم والا!!
      • صحرا IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 2
        شکم خالی و اعصاب خراب تو این وضع مگه هوشیاری داره ما تو اجاره خونه و قسط موندیم تو دم از هوشیاری میزنی
      • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        10 1
        منافقهای البانی تبارهای صهیونیست شروع کردن به منفی دادن
      • دیده بان IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        57 20
        دلم میخواست زمان جنگ بودم ولی خوب دو3ساله بودم، دلم میخواست برم مدافع حرم بشم ولی نشد، اماآرزودارم امیدوارم که همین فرداحکم جهادباصهیون اعلام بشه، آخ که چی میشه، به نیابت ازشهیدقدس حاج قاسم بریم وجشن نابودی صهیونیسم رادرفلسطین بگیریم، انشالله
      • رضا بازووندی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        12 1
        من و پسرم که دو ماه دیگه بدنیا میاد با کمک مردم ایران یک رو صهیونیست را نابود میکنیم.
      • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        67 14
        اقایی شجاع کی میری غزه؟
      • خراباتی IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 1
        این اسرائیل خبیث فقط بلده مردم بی دفاع غزه را بمباران بکنه اگر در غزه یک پدافند هوایی ایرانی مثل ۱۵ خرداد حضور داشت حتی یک خلبان اسرائیلی هم جرات پرواز روی غزه را نداشت
      • ناشناس IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        47 6
        قاچاقی برو غزه زمان جنگ اکثرا شناسنامه هاشونو دست کاری می کردند.
    • شامیر IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      73 32
      پاسخ
      جانم فدای رهبر
      • علی رضا IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        48 21
        فردا ان شاالله نماز عید سعید فطر در مصلای تهران به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای نماز بعدی در مسجد الاقصی ان شاالله
      • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        66 13
        به نام خدا. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
      • زورق IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        ماهمه مون چشم دوختیم به ظهور.اما ظهورامام زمان شرایطی دارد. ازاینکه اوضاع جهان ازنظراین اندیشمندبهم میریزه قبول دارم. اما بعضی ها میگن امریکا هیچ وقت شکست نمیخوره اراده الهی وقتی به چیزی تعلق بگیره همه چیز کن فیکون میشه. انشالله تاپیروزی نهایی درپشت رهبرعزیزمون....
      • زهرا رزاق محمدی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        هیچ کدام از این اتفاقات در کوتاه مدت نمی افتد با توجه به بی لیاقتی رهبران ترسو و وابسته ی عرب صهیونیستها مردم مظلوم فلسطین را از غزه بیرون میکنند و غزه را به نقشه شوم صهیونیست اضافه میکنندو انسانهای با شرف نیز فقط میتوانند گریه کرده و شاهد این بی عدالتی باشند
      • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        آیا صبح نزدیک نیست؟!
    • میثاق IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      45 7
      پاسخ
      سلام عیبی نداره من مطلب سایت شما رو توی وبلاگ خودم بگذارم؟؟؟؟ تازه شروع به فعالیت کردم ممنون میشم راهنمایی کنید...
      • سردسیر IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        45 7
        عیبی نداره استفاده بفرمایید این که اجازه نمی خواهد برای عموم مردم نوشته و استفاده همه از این یادداشت.
      • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        سلام علیکم. بلامانع است.
    • پاسدار IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      51 24
      پاسخ
      اگر ما همان ابناء خمینی هستیم ، پس ما را چه باک از شهادت ...؟ چه بمیریم ، چه جمجمه های صهیون ها را زیر لگد هایمان خرد کنیم ، باز هم ما پیروز هستیم ... پیروزی حقیقی ...
    • غلامعلی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      59 20
      پاسخ
      امام خميني رحمت الله عليه فرمودند: اسرائيل غده سرطاني است بايد از صفحه روزگار محو شود ما تا اخر ايستاديم تا كفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم لبيك يا خامنه اي
    • بصیری زاده IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      46 19
      پاسخ
      جانم فداي رهبر لبيك يا خامنه اي خواص داخلي بهوش دشمن شناس باشيد واقعه عاشورا فتنه خواص بود فردا براي تاريخ.....چگونه خواهيم بود
    • خدمتگزار نظام IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      67 14
      پاسخ
      با سلام عشق شهادت یعنی عشق مبارزه با صهیونیسمهای غاصب، انشاء ا... انزوا و بعد نابودیشان نزدیک است.و من ا... التوفیق
      • حمید حسینی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        9 64
        کل این جنگی که راه افتاد برای سوق دادن اسرائیل به سمت آمریکا بود،چون اسرائیل در حال فاصله گرفتن از امریکا بود.
      • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        71 6
        با شما هم نظرم
    • یارانه بگیر IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      46 18
      پاسخ
      رهبرا؛ از تو به یک اشاره ، ما از صهیونیست جان گرفتن...
      • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        45 11
        صهیونیسم رفتنی است ! ایران باید خود را برای هر سناریویی آماده کند !
      • قم صفائیه IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        54 11
        هرکسی به هر طریقی نظر شخصی خودش بیان میکنه....اینده از آن امام مهدی عجل الله تعالی است
    • حمید حسینی IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      49 20
      پاسخ
      لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین (ع) هست اگر شهید نشویم ... میمیریم!
      • شعله آفرینش IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        31 42
        پس من نگران کار پیدا نکردنم نباشم وقتی قراره همه بمیریم
      • حجاب IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        45 1
        ایران هیچوقت خودش را وارد جنگ مستقیم نمیکند. سنگ بزرگ برای نزدن هست پس بمب اتم هم استفاده نمیشه. در نهایت مکر خودشان به خودشان برمیگرده.
      • مارینا IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        56 9
        اسرائیل در بدمخمصه ای افتاده احتمالا چند مدت دیگه نتانیاهو رو خودشون بکشن بندازن گردن ایران تا جنگ رو تموم کنن
      • فروتن IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        49 1
        اسرائیل هدف داره هدفش بر دوقسم هسش ۱_ ایرانو به آمریکا روبرو بکنه ۲_ از طریق آمریکا کشور فلسطینو اشغال یکسره کنه
      • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        خواب دیدی خیر باشه....
      • یاراحمدی از اراک IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        دوست عزیز ستون نظرات برای این است که هرکس نظر خودش را بنویسید حالا ممکن است این نظر موافق شما باشد یا مخالف ، کاش شما می توانستید و یاد میگرفتید که دوجمله نظر خود را بدون توهین به دیگران بنویسی . اگر همه یک نظر داشتند که ستون نظرات دیگر معنا نداشت !
    • لیلی برخورداری IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      17 1
      پاسخ
      خدايا ما را لايق مبارزه با صهيونيسم كن
    • راضیه عسجدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      50 14
      پاسخ
      ماعاشق مبارزه با صهیونیستها هستیم لبیک یا خامنه ای
      • جرسومه IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        نه تحلیلگر معروفی هستم و نه علم غیب دارم ولی با چند قسمت مخالفم هستم، وارد شدن ایران به جنگ و استفاده از بمب اتم در مورد ایران. برخی اتفاقات رخ میده ، البته با تدبیر ایران ولی نقشش نمایان نخواهد شد. با تجربه هایی که کسب کرده‌ایم به نظرم تدبیر بر نظاره کردن هست چون الان وضع همان گونه هست که انتظار دا
      • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        45 10
        نابودی اسرائیل جهان اسلام را به عزت خواهد رساند
    • بهاره سرمدیان از تالش IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      40 8
      پاسخ
      من عاشق مبارزه با صهیونیسم هستم شهادت را در آغوش میگیرم
      • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        35 7
        الهم عجل لولیک الفرج ظهور نزدیکه انشالله
      • هاجر امامی از قم IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        من از الان زمان میگیرم اگر تا دو هفته دیگه رژیم اشغالگر عقب نشینی نکرد قول میدی دیگه تو این سایت نظر ندی ؟
      • عقیل IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        نباید شک کرد که شجره‌ى خبیثه‌یى اسرائیل که »اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار»، هیچ پایه و پایگاه و استمرارى نخواهد داشت و بى‌شک نابود خواهد ش
      • ابومصباح IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        سلام شیرینتر از همه چیز، سربازی در لشگریست که حضرت آقا به زیبایی و شجاعت آنرا فرماندهی میکنند. دنیا به این توفیق ما غبطه بخورد. فدای حضرتش بشوم انشالله
    • تب باران IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      نباید شک کرد که شجره‌ى خبیثه‌یى اسرائیل که »اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار»، هیچ پایه و پایگاه و استمرارى نخواهد داشت و بى‌شک نابود خواهد شد.
    • گوهرناب IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      47 7
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم لازم است مبانی و ادله ای که سیاست های راهبردی نظام اسلامی را در قبال مسئله ی رژیم غاصب اسرائیل به وجود آورده است هر چه بیشتر بازگو شود تا همه بدانند که این دشمنی همراه با منطقی مستحکم و خدشه ناپذیر همراه است.
      • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        37 5
        داداش این دیگه چه تخیلی بود
      • حب الوطن IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        40 6
        وعده خدا و پیام همه مؤمنان و آزادیخواهان هست. هر چند شیاطین خوش ندارن
      • کابوی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        57 2
        کارشناس باهوشی بود احسنت
      • حمید حسینی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        39 6
        مرگ بر آمریکا و اسرائیل زنده باد اسلام همه مسلمانان باید دست در دست داد تاکفر و شرک نابود بشن
    • آشنا IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      35 6
      پاسخ
      ای رهبر آزاده آماده ایم آماده
      • ناصر IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        37 4
        آه مرگ بر آمریکا مرگ بر صهیونیست مرگ بر انگل لیس صغیر
    • فرمان IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      44 6
      پاسخ
      خدا قوت. این راهیست که امت اسلامی باید اولویت اصلی و سرلوحه کارش باشد. به امید نابودی تمام ظالمین و مستکبرین جهان
    • سردسیر IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      37 6
      پاسخ
      نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است
      • شاندیز IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        44 6
        طبق اخبار غیبی آخرالزمانی اهل بیت علیهم السلام. اسقاطیل به دست مومنین شیعه نابود خواهدشد.
      • بامداد IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        تمام دست وپاز دن آمریکا وتحریم ایران وحمله به یمن همه برای نجات اسراییله ولی دیگه پایان ظلم وکودک کشی فرارسیده
      • بایرامی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        36 4
        متاسفانه سران شیخ نشین های عربی و کشورهای کوچک عربی منطقه همه و همه دست نشاندگان یهود بین المللی حاکم بر جهان غرب هستند وباید در جهت منافع یهود و رژیم اسرائیل گام بر دارند ... و این برای جهان اسلام و منطقه تاسف انگیز است ..!
      • فریده نزهتی امارات IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        36 13
        قطعا قطعا قطعا نابودى اسرائيل بى معنى است مگر با ظهور حضرت مهدى ولى عصر (عج) و در ان زمان قطعا قطعا قطعا اسرائيل نابود خواهد شد.
      • فتح الله خان IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        45 0
        بجز ذات پاک پروردگار کس نداند که فردا چه اید بر سر روزگار
      • فرزاد IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        46 0
        سلام خودتان را خسته نکنید.در یک کلام فقط خداوند است که به همه اموری که در آینده رخ خواهد داد اشراف دارد و لا غیر
      • علی رضا دانش آموز IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        35 4
        انشاالله باظهور منجی عالم حضرت مهدی (عج) وحضرت عیسی (ع) ظلم وبی عدالتی از بین خواهد رفت. انشاالله.
    • یک مادر IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      43 6
      پاسخ
      مسلماً جهانیان نظاره‌گر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود
    • باغ مظفر IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      35 7
      پاسخ
      امروز که به برکت غیرت و شجاعت فلسطینی‌ها، بر همگان روشن شده کاخ پوشالی صهیونیسم، سست‌تر از خانه عنکبوت است
      • توران IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        8 0
        در جنگ ویتنام خلبانهای امریکایی ناراضی بمب‌ها را در باتلاقها می ریختند . ارتش اسرائیل نیز پر از نا راضی است بالعکس ارتش فلسطین فدائی و جان بر کف هستند .سربازان اسرائیل با پول اجیر شده اند جنگ اسرائیل جنگ پول و ایمان است سرانجام ایمان پیروز خواهد شد .
    • لامع IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      39 6
      پاسخ
      نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک‌تر از همیشه است
      • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        12 35
        پیش بینی ها اغلب درست در نمیان.
      • ریاحی از راور کرمان IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 2
        با سلام بزودی آتش بس اعلام می شود حزب الله هم حملاتش متوقف می شود برجام احیا می شود دولت موقت قلسطین تشکیل می گردد حماس کنار می رود ومدیریت غزه دست ابومازن می افتد
    • حسینی خراسانی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      36 7
      پاسخ
      با شلیک موشک های سجیل قاهر و خرمشهر نابودی اسرائیل را به مظلومان بشارت بدهیم
      • گدازه IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        35 7
        کافیه سردا ران ما مقداری بیشترشجاعت بخرج دهند و چندید منطقه راهبردی اسراییل راموشک باران کنند تا بعدش ببینیم اسراییلی وجودنخاهدداشت اسراییل تارعنکبوت است
      • گوهر IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        47 0
        خدارو شکر تو نشدی وزیر جنگ وگرنه تا الان نابود شده بودیم
      • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        11 1
        درود بررشرفت
    • لردگان IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      48 6
      پاسخ
      کجای دنیا اینجور رهبری بابصیرت و ژرف نگر داره. گشتم نبود نگرد نیست.ماشالله بهش
    • تارزان IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      8 0
      پاسخ
      شماها در ایران میلیاردها پول خرج کردین اغتشاش راه انداختید روی خون های ریخته جوانان ایرانی مستانه از شادی میرقصیدین حالا تحریم و زجر ما ملت در طی این سالها به کنار حالا تو ایران به بلایی که خودتون به دست خودتون ساختین برای لحظاتی خندیدن ناراحتین خدایی بد جونورهای هستید شما صهیونیست ها
    • تارزان IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      35 6
      پاسخ
      من به فدای رهبر عزیزمان ، همه فرمایشاتش روی حساب کتاب است .
    • ناصری IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 4
      پاسخ
      بله اینطوری است که رهبر روشن ضمیرمان آینده را در پیش چشمانش با بصیرتی عمیق می بیند.
    • موزون IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      35 5
      پاسخ
      انشالله و به زودی در قدس شریف نماز خواهیم خواند و بذر کینه و نفاق از میان ملتهای مسلمان رخت بر خواهد بست. "صلوات"
      • کوهستان سرد IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        مگردرخواب وخیال خودببینیدایران بکشوری حمله کند.اسراییل درباتلاق غزه گیرکردهوشکست اوحتمی است.برای نجات خود حرف یک کارشناس نفهم را علم کرده..اسرائیل درحال حاضراگر عقب بنشیند آبرویش رفته اگر عقب ننشیند درنهایت شکست خواهد خورد.
    • مدینه فاضله IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      39 7
      پاسخ
      همه چیز توی سخنان رهبر ایران است حرف که میزنه دنیا را می لرزاند. زنده باد سید علی
    • زورق IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      40 6
      پاسخ
      آقای ما سید علی خامنه ای دهها سال بعد را در افکارش می بیند.
    • کارشناس میز اوکراین IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      37 4
      پاسخ
      سید خدا پشت و پناه شما حقا که درست میگی
    • کوهستان IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      خیلی جدی نگیرین ما که کلی خندیدیم معروفی بیکار بیکار بیکار علاف نشسته چرت و پرت می نویسه
    • ضمیر دل IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      38 6
      پاسخ
      خداسایه این رهبرفرزانه روازسرمون کم نکنه انشاالله
      • مریم سراجاری از لنگرود IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        29 6
        قربونت برم آنقدر این حرفت تو دوست داشتم که دوست دارم بغلت کنم انشا اله که ظهور کنن
    • عارف اردبیل IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      35 6
      پاسخ
      نابودی اسرائیل فدات آقا جان ❤️🇮🇷❤️
    • نیما المداری از دماوند IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 6
      پاسخ
      نمیتونن جلوی وعده الهی رو بگیرن. هر کاری کنن هزینه بیهوده‌ست...
      • شمس العماره IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        متاسفانه خیلی به نظر بنده میرسه!!!! که اشراف اطلاعاتی ما روی دشمن به اندازه آنها روی ما نیست وگرنه با همان حزب الله کار را تمام میکردند و بهترین کار هم پاسخ توسط نیروهای نیابتی است...
    • قارون IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      33 4
      پاسخ
      برای سلامتی رهبر عزیزتر از جانمان و ظهور امام زمان (عج) صلوات
      • شورا IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        (فارغ از متن این خبر) لطفا در دلمون برای ظهور امام زمان ع دعا کنیم. اللهم العجل لولیک الفرج
    • ماندان صبری از قشم IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      39 4
      پاسخ
      اسراییل باید بره جهنم درود بر رهبری انقلاب
    • شوکت IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 4
      پاسخ
      یقیناً این وعده پروردگار هست که جا الحق و زهق الباطل
    • فریبا .م IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 6
      پاسخ
      خبر ناب دسته اول یعنی این! آفرین! جالب بود لبیک یا امام خامنه ای
    • خانه ای در دوردست IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      32 5
      پاسخ
      دعای شب و روز ما نابودی اسرائیل است.
    • غلام IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      38 7
      پاسخ
      ان‌شاءالله صهیونیست‌ها و کسانی که آرزوی نابودی حکومت اسلامی را دارند بزودی ذلیل و نابود می‌شوند.
      • اسدالهی IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        38 1
        نابودی اسرائیل به این سادگی نیست/ هدف از عملیات طوفان الاقصی نابودی اسرائیل نبوده است
    • هوادار IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      بنظرم رشد کشور در چشم اندازی 25 ساله بسیار مهم تر از نابودی دشمن است.
    • هگمتانه IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      34 6
      پاسخ
      برادران و خواهران ما رو قتل عام کردند. درد و رنج این قلب مسلمانان نابودشان خواهد کرد. انا من المجرمین منتقمون
    • خون قرمز IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      32 4
      پاسخ
      الله اکبر الله اکبر دفاع از مردم مظلوم فلسطین ولو با کشتار وحشیانه یهود،باید در تمام جهان اسلام ولو حکومت نخواهد باید اتفاق بیوفته،زیبانرین اتفاق سال 2023همین حمله ی حماس به اسراییل بود
    • حبیب IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 29
      پاسخ
      مقاله نوشته شده بسیار یکطرفه است
    • خ.خ IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      حاجی یک نگاهی هم به صف مهاجرت از ایران نگاه کن!
    • جزیره IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      30 5
      پاسخ
      فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است این وعده قطعی الهی است
    • آتوسا شیشه گران اصفهان IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      چه بخندید چه گریه کنید چه قبول کنید یا نکنید اسراییل رفتنیست زودتر از موعدی که رهبری فرمودن خیلی زودتر ?
    • الف لام میم IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 0
      پاسخ
      فعلا غزه داره مظلومانه از بین میره دادا ... این عملیات هم مثل عملیات گذشته با آتش بس تمام می شه و اصلا هدفش نابودی اسرائیل نبود چون هنوز وقتش نرسیده! هدف فقط به شکست کشاندن طرح ابراهیم (ایجاد رابطه کشورهای عربی با اسرائیل) بود که تقریبا هم نتیجه داد ..
    • جردن IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      44 2
      پاسخ
      گیرم فردا اسرائیل نابود شد خداوکیلی از پس فردا برنامه ای برای توسعه کشور خودمون داریم؟؟؟؟
    • چگینی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      37 3
      پاسخ
      مثل بچه محصلی که باید یک انشاء بنویسد - فقط صفحه را پُر کرده , این اباطیلی که گفته چه ارزشی دارد؟
      • احمدآقامون IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        37 1
        این آقا کارشناسه یا آدم موساد ؟ وجدانا؟؟
      • یساری IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        شما خوده شیطان هستی
    • طوفان IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 5
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس و حامیانش باید پاسخگوی هر قطره خونی که در این جنگ بر زمین ریخته می‌شود، باشند.
    • زهرا رزاق محمدی IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      پیروزی مجاهدان فلسطینی وعده الهی است و اشغالگران صهیونیست تاوان رفتارهای ظالمانه خود را پس می‌دهند.ژیم اشغالگر قدس و حامیانش باید پاسخگوی هر قطره خونی که در این جنگ بر زمین ریخته می‌شود، باشند.
    • ذوالفقار IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      38 5
      پاسخ
      پیش‌بینی رهبر انقلاب درباره نابودی رژیم صهیونیستی درحال تحقق است
    • دربند پارس IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      39 4
      پاسخ
      «صبح بشارت»نزدیکتر از رگ گردن به ماست
      • میراژ IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        6 0
        اول یه هشدار به خود سپاه بدهید که مواظب فرماندهان شان باشند! آخه اینکه نمیشه مثل آب خوردن بیان اینا را بکشند و برن و ما هم هی غصه بخوریم
    • وسمعی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      نابودی غزه بیش از آنکه ناشی از قدرت و برتری رژیم صهیونیستی و توانمندی آمریکا در حل موضوعات باشد، برگرفته از عدم تعادل ذهنی به‌دلیل ضربه‌ی شدیدی است که آنها در ابعاد مختلف اطلاعاتی، امنیتی و نظامی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی دریافت کرده و مفتضح شده‌اند.
    • ولایت تهران IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      32 5
      پاسخ
      نابودی رژیم صهیونیستی، مطالبه وجدان‌های بیدار دنیا ست درود بر سید علی
    • خلیج فارس IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      در طول تاریخ ما ایرانیان این منطقه رو مدیریت کردیم اداره کردیم هر گوشه ای از منطقه خاورمیانه ( غرب آسیا ). خانه ما ایرانیان بوده هست خواهد بود ، صهیونیست ها به این منطقه تعلق ندارند میهمانان ناخوانده منطقه هستند و رفتنی ..!
    • سمیرم IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      با سلام از نظر نگارنده رژیم منحوس اسقاطیل عملا و بر اساس مبانی راهبردی شکست خورده است و باید آنان از بین دو گزینه تسلیم و یا جبار یکی را انتخاب کنند. محور مقاومت تمام منابع قدرت و برتری و مشروعیت بخش این رژیم را مدیریت و ابطال کرده است.
    • سمیرم IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      لیکن بنظر می رسد صهیونیسم جهانی پس از پذیرش شکست جهان را زیرو رو خواهد کرد و فتنه ی بزرگترین را رقم خواهد زد. تنها پناهگاه بشریت از این غده سرطانی اسلام و حجه خدا و بقیه الله روحی له الفدا است.
    • الیگودرز سرسبز IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      تحلیل درستی نیست. نابودی اسرائیل تنها توسط ایران نباید باشد بلکه تمام کشورهای منطقه می باید از حمایت اسرائیل دست بکشند
    • استقلالی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      رژیمی که حدودا" هشتاد سال پیش با اشغال فلسطین آغاز کرد و رویای تصرف و اشغال کل منطقه رو در سر داشت ، رویای حکومت نیل تا فرات یهود را در سر داشت طی این چهل سال که ایران و ایرانیان مقاومت رو آغاز کردند و جبهه مقاومت در منطقه رو تشکیل دادند و باعث بیداری در بدنه مسلمانان آزاده منطقه شدن ،
    • استقلالی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      امروز کار اسرائیل جعلی به جایی رسیده که فقط آرزوی امنیت و دیوار کشیدن به دور خویش دارند و هر لحظه احتمال سقوط و متلاشی شدن این قلعه جنگی استعمار وجود دارد و خودشون هم متوجه خطر فروپاشی شدن ، این دستاورد حاصل مقاومت و تدبیر ایران و جبهه مقاومت بوده و باید تقویت شود .
    • استقلالی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      33 6
      پاسخ
      اسرائیل هرگز کشور نبوده و هرگز یک کشور نخواهد بود اسرائیل قلعه جنگی استعمار در منطقه است و ما به استعمارگران اجازه حیات در منطقه خودمان نخواهیم داد .. شیر خاورمیانه است ایران زمین
    • تخت جمشید IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      جوعودها رویای تصرف و اشغال کل منطقه و رویای حکومت نیل تا فرات یهود رو در سر داشتند !!!! رویای حکومت بر جهان !!!! تمام جنگ هایی که در طی این چند قرن اخیر اتفاق افتاده زیر سر این موش های کثیف بوده ..!
    • لیلی برخورداری IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      .. اسرائیلی‌ها می‌دانند که از زمان آمدنشان به سرزمین فلسطین قربانی یک دروغ ساختگی شدند؛ دروغی که جنبش صهیونیسم آن را ابداع کرد تا جهان را قانع کند که فلسطین یک سرزمین خالی از مردم بوده است./«فلسطین یک سرزمین خالی از مردم بوده است »
    • لیلی برخورداری IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      اتفاقا چند قرن امریکا با کمک هالییوود به تمام دنیا همین دروغ را گفت که امریکا خالی از سکنه بود برای باوراندن این نقشه در فیلمهای سرخپوست کُشی همیشه رییس سرخپوست ها سرخپوستی را برای آوردن کمک میفرستد که سه بار بایستی خورشید طلوع کند تا او برسد و سه بار باز طلوع کند تا برگردد.
    • لیلی برخورداری IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      .یعنی سه شبانه روزبااسب میتازی تابه سرخپوست بعدی برسی اینقدر اونجا کسی نبوده. در صورتیکه طبق اسناد لو رفته خودشون جمعیت سرخپوستان امریکا از کل جمعیت اروپای آنروز زیاد تر بوده .صدها هزار نفر آنها را کشتند.کریستف قلمبه امریکا را برای عمه اش کشف کرد چند هزار سال قبلش سرخپوستها کشف کرده بودند.
    • رحمت عبدی IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      یکی از زمینه های تخصصی مسئولان و کارشناسان ارشد اسقاطیل شناخت تاریخی و ماهیتی دین مبین اسلام و خصوصا مذهب شیعه و شناخت ماهیت فکری و اعتقادی رهبرانش است و صد البته پیش بینی امام خامنه ای عزیز نایب برحق امام عصر ارواحنا فدا بهترین و صادق ترین است که در طول پیش بینی های آخرالزمانی امامان معصوم دین و مذ
    • رحمت عبدی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      پیش بینی امام خامنه ای عزیز نایب برحق امام عصر ارواحنا فدا بهترین و صادق ترین است که در طول پیش بینی های آخرالزمانی امامان معصوم دین و مذهب ماست
    • ابهری IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      زمان رفتن به سان فرانسیسکو و یا برلین فرا رسیده است". /// هههه. مقصد غربگداها و اسرائیلیا یکیه !!
    • ناصر IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      پیش بینی می کنم که ایالات متحده حملات پیشگیرانه‌ای را علیه ایران انجام‌ می‌دهد که به طور فزاینده‌ای درگیر جنگ است و ایران به اسرائیل حمله‌ می‌کند. سوریه با حمله به بلندی‌های جولان وارد جنگ‌ می‌شود. بسیج سریع کل جهان اسلام صورت می‌گیرد.
    • مرزبان آذربایجان IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      با حمله ایران به اسراییل آمریکا از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران استفاده‌ می‌کند. روسیه یک حمله هسته‌ای تاکتیکی را علیه اوکراین انجام‌ می‌دهد، اوکراینی که به دنبال چسبیدن به غرب به هر قیمتی است و مسکو را به هر طریق ممکن تحریک‌ می‌کند.
    • کمان داران IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      پیش‌بینی الکساندر دوگین اندیشمند روسی از آینده جنگ غزه می گوید که آمریکا از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران استفاده‌ می‌کند. روسیه یک حمله هسته‌ای تاکتیکی را علیه اوکراین انجام‌ می‌دهد، اوکراینی که به دنبال چسبیدن به غرب به هر قیمتی است و مسکو را به هر طریق ممکن تحریک‌ می‌کند.
    • کابوی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      اگرعربها غیرت داشتند نمیزاشتن مردم مظلوم فلسطین این همه زجر بکشن اینها همون فیلهایی هستند که ازیک موش میترسن ونمیدونن که اکر اقدام فوری نکنن نوبت بعدی نوبت خودشونه
    • گندم IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      انقلاب اسلامی ایران به انقلاب عربی و انقلاب جهانی منتهی خواهد شد و انقلاب مردم مظلوم جهان جهت رهایی از استعمار و استثمار مستکبرین و حاکمیت صالحین عقل مدار و عدالت محور (مستضعفان) ختم خواهد شد......
    • گوهر IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      ما چشممون منتظر دیدن جمال یاره، انشالله لحظه ظهور نزدیک، یا بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا فداک.
    • کوچه و بازار IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      30 5
      پاسخ
      دقیقاکشوری که زورش به طرف مقابل نرسه میره سراغ بمب اتم آمریکاعلیه ژاپن همین کارکرد.حالااوکراین وروسیه درگیرهستند فقط اینحاست که امریکابیاخاورمیانه پاشوکج بزاره،بوی جنگ جهانی سوم میا،روسیه اوکراین بابمب اتم میزند.
    • سرباز IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      در آخرالزمان فکر میکنم نامی از آمریکا نیامده ولی اکثر کمونیست های شوروی قدیم اون موقع تغییر موضع خواهند کرد وکمک یار امام زمان و لشگر او خواهند بود( یکی از عجایب ظهور ) ولشگر یمانی و خراسانی فتح الفتوح خواهند کرد انشاءالله و اسرائیل حتماً نابود خواهد شد اون موقع
    • حیدر وثوق نیا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      41 3
      پاسخ
      سلام تقریبا همه نظرات تا انتها خوندم چرا یک نفر نخواست که اصلا جنگ نباشه چرا نمیتونیم برای ارامش دنیا بدون جنگ و خونریزی دعا کنیم
      • توران IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        مرگ بر حکام خائن عرب... اگه اعراب خائن کمک فلسطین می کردند ۲روز اسرائیل محو می شد زنده باد ایران عراق یمن سوریه لبنان حزب‌الله لبنان مرگ بر آمریکا حنایتکار...
    • فرج الله سوری IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      16 0
      پاسخ
      تمام این جنگ و دعوا در این عصر زیر سر آمریکا و روسیه می باشد که در حال حاضر دو ابر قدرت پوشالی هستند. این عصر عصر امام زمان (ع) است و انشاء الله بعد از آشفتگی سیاسی که در سطح جهان به خاطر تصمیم گیری های غلط سیاسیون حاکم در جهان این آشفتگی بوجود خواهد آمد امام زمان خروج خواهد فرمود، و با این جنگ غزه
    • هگمتانه IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      الهی به حق غیرت امیرالمومنین در روز ظهور مولا صاحب الزمان ما را از تماشا گران قرار مده... ما را از یار و یاوران درجه یک مولا صاحب الزمان قرار ده ... الهی به حق علی اسرائیل و امریکا را نابود بفرما ...
    • هیگل IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      فقط خداوند میتواند به ما کمک کند تا در دامی که شیطان برای نابودی انسان ها پهن کرده است نجات یابیم فقط یک جمله: خداوندا خودت ما را از شر شیطان و شیاطین نجات دهید آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین
    • منصورنظری IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      33 4
      پاسخ
      سلام . بقول قدیمیها فراری رو بگیرید مطمئن باشین صهیونیسم در میره دوباره و پنهان میشه . نگذاریددر بره .نابودش کنین قبل فرار فضائی .
      • شهامت IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        بنیاد اسرائیل از انگلیس،فرانسه و آمریکاست.نظام آمریکا که دربست در اختیار صهیونیست‌ها ست بیشتر غرق در مسآله اسرائیل است.اکنون همه این نهادها پشت اسرائیل قرار دارند اما شکست قطعی است که طبق برنامه" آقا" زورمداران بایستی از منطقه خارج شوند.
    • خان زاگرس IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      با قدرت گرفتن مقاومت و بیدار شدن مسلمانان کار به جنگهای جهانی و اتمی نخواهد کشید. ان شالله مثل فتح قلعه مستحکم خیبر قوم یهود که امام علی ع درب آن را از جا کند و یهودیان پا به فرار گذاشتند در این جنگ هم درب ورود به اسراییل توسط جبهه مقاومت تا حدودی کنده شده و ان شالله صهیونیستها بطور کل فرار می کنند
    • خط ولایت IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      و دنیا اعتراف می کند که جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را نابود کرده است و اینگونه است که نابودی این رژیم توسط شیعیان تحقق پیدا می کند و زمینه برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فَرَجَهُ الشریف فراهم می شود. با بیقراری تمام منتظریم
    • خدمتگزار نظام IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      جنگ ۲۰۱۴ را یادتون هست؟ ۵۱ روز بمباران..‌ اما آن جنگ هم با شکست صهیونیست ها به پایان رسید. امروز هم پیام هایی از طریق کانالهایی از صهیونیستها و آمریکایی ها برای مقاومت و جمهوری اسلامی ایران می رسد که آتش بس اعلام بشود اما چون شاید اصرار دارند که آتش بس از سوی حماس اعلام شود، این پیشنهاد قابل قبول نی
    • حسینی خراسانی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      38 6
      پاسخ
      فلسطین عزیزم درودبرجبهه مقاومت من خاک پای شمارامی بوسم
      • نعمتی زاده IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 0
        در دنیای امروز جایی برای جنگ و خونریزی نیست. همه باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند.
    • جلالی IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      دقیقا درسته تنها راه نجات خاورمیانه همینه انشاا... انجام می‌شود و همسو با تقدیر کشور ما و سرزمین میانه از مشکلات نجات پیدا کند در غیر اینصورت مشکلات عظیم برای کل خاورمیانه در راه است.
    • چوبین IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      فقط سردار سلیمانی ،حیف از آن مرد واقعی. الان هم اگر مقاومتی هست نتیجه درایت و سازماندهی و ایجاد شده توسط سردار دلها، سردار سلیمانی هست، اگر سردار بود اسراییل هیچوقت جرات نمی کرد حمله کنه و اصلا شرایط دنیا فرق می کرد. سپاه هم مثل اینکه فقط سردار سلیمانی بود
    • زارع IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      نظر ها را تا آخر خواندم، جز یکی دو نفر بیشتر برای فرج دعا نکردند، همگی یا درگیر منم منم بودند یا غلط کردی چنین نظری دادی یا دنبال آرامش جهت کسب منافع اقتصادی بیشتر بودند و .... حرف زیاد است.
    • زینلی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      "فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا" آیه دو بار بیان شده که خیال ما راحت باشه. حالا توفیق نابود جهان کفر و ظلم نصیب چه نسلی و چه کشورهایی میشه بستگی به ایمان مسلمانان داره. ب
    • فردین سنگچیان IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      موجودیت مسجدالاقصی در خطر است! موضوع مهمی که در کنفرانس کشورهای اسلامی به آن پرداخته نشد و سناریوی قاطعی در مقابل خطای احتمالی صهیونیست ها که سال هاست به دنبال فرصت مطلوبند، در نظر گرفته نشده!!!
    • رود ارس IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      آژیر مرگ صهیونیست ها به صدا در آمده با قتل‌ و کشتار زنان و کودکان جریمه شان را سنگین تر می‌کنند تنها راه پیش روی آنها خروج از فلسطین اشغالی است
    • پرواز IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      خیلیا توی کامنت نوشتن که ما هم باید بمب اتم داشته باشیم در حالی که حضرت آقا فرمودند که ساخت بمب اتمی حرام شرعی هست. فراموش نکنیم که برای دشمنی با اسراییل شرع و مقدسات خودمون رو از دست ندیم و خدایی نکرده از راه ولی امر مسلمین خارج نشیم
    • توانا IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 4
      پاسخ
      جانم‌ فدای مبارزان فلسطینی و فلسطین . این وطن اسلام و مسلمین
    • محمدغزل IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      31 5
      پاسخ
      مهدی جان ظهورت نزدیک است با امدنت جهان گلستان میشه دردو بلاد به جونم ظالمان تاریخ همه شکست خوردن و نابود شدن امریکا و اسراعیل عددی نیستن خدایا خودت همه چیز را میبینی و از همه چیز اگاهی کفارین زمان ظالمان زمان را با کمک تنها منجی عالم بشریت ریشه کن کن یا مهدی ادرکنی
    • گرگ تنها IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      33 5
      پاسخ
      به لطف خدا پیروزی نزدیک است از طرفی عملیات طوفان داره نتیجه میده و هزاران صحیون کشته شدند و میلیون ها نفر فرار کردند و تقریبا سربازی برای تجاوز ندارند از طرفی افول آمریکا شکل گرفته و چین جایگزین شده. دنیای جدید اقتصاد چینی نظامی گری روسیه و مدیریت ایرانی است تمام کارشناسان خبره گفتند
      • افشین مختاری IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        5 1
        بسم رب الشهداء فرمایشات حضرت آقا یکی از دیگری کلیدی تر ومهمتره ولی جمله(ملت عاشق مبارزه با صهیونیست هاست)خیلی به دلم نشست چون واقعاً حرف دل منو زد. ان شاالله به زودی این اتفاق بی افته و حضرت آقا فرمان جهاد بده
    • صابر IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      39 2
      پاسخ
      ببخشید یک نفر پاسخ بده دوستانی که میگن اسرائیل نابود میشه ، گزارشها چیز دیگه ای نشون میده یعنی تا جایی که دیدیم غزه و فلسطین رو به نابودی هستند و زن و بچه بیگناه این کجاش نابودی اسرائیل و پیروزی فلسطینه ؟؟؟
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      4 سال ونیم جبهه بودیم از سال 70 افسردگی گرفتیم مرده متحرک م جنگ بشه بریم زودتر بمیرم از این دنیای که از جهنم بدتره راحت بشیم
    • فشافویه IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      درودبرشهیدان وطنم ایران عزیزبخصوص شهیدزاهدی روحش شادویادش گرامی دلاورمیدان نبردحق علیه باطل روحت بامولاعلی ع مشهورباداگراجازه بدهندبنده حاضرم ازمظلومین غزه دفاع بکنم وبهشان بفهمانم باشیران ایرانی نمی توانندمبارزه بکنند
    • خط ولایت IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      پیروزی نزدیک است. اسراییل غاصب، کودکش و شیطان بزرگ فاتحه اشون به دست ایرانیان سرافراز خوانده خواهد شد. دست شیاطین بریده باد. درود خدا بر شهدا و شهید سلیمانی. الهم عجل لولیک الفرج
    • حیدر وثوق نیا IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      فعلا" که قوای متحد انگلیس ،آمریکا و اسرائیل با همکاری کشورهای خائن عرب دست برتر را دارند و در حال بمباران شدید غزه و یمن هستند. بیش از ۳۰۰۰۰ فلسطینی قتل عام شدند.
    • جمکرانی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      منابع عبری از آغاز احداث یک جاده آسفالته در مرکز نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر می دهند که شمال و جنوب نوار غزه را به طور کامل از هم جدا می‌سازد.
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      2 36
      پاسخ
      سپاه باید انتقام سخت از اسراییل بگیرد و تو دهنی به ایتالیا و لوکزامبورگ بزند.
      • افسانه فصیحی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
        7 0
        دیگه جای فکر و صبر کردن نداره! بزنید موشک ها را و صهیونیست ها را .....نفله کنید اتا عبرت شود برای دنیا که با نظام الهی امام زمان در نیفتند!
    • حمید محمدی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      نتانیاهو بعد از برجام گفت خیال ما تا 25 سال از بابت ایران راحت شد و مقام معظم رهبری هم در پاسخ فرمودند رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید و حالا با اقتدار جبهه مقاومت نابودی اسرائیل از هر زمان دیگری نزدیک تر شده است.
    • شورانگیز مهر IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      در دنیای امروز قانون جنگل حاکم است و ضعیف ترها ، قوی ترها را می بلعند نمونه بارز آن یمن و فلسطین است.
    • برنا جوادی نیا ابهر IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      الان باز بدبخت های وامانده پناهنده که مجبور به کامنت نویسی هستند میان میگند ما 27 ساله گوشت نخوردیم و 41 ساله رنگ موز رو ندیدیم اینا به ما چه ربطی داره ؟ ، البته همین جماعت وقتی صحبت از خرید خانه توی ترکیه توسط ایرانیان میشه کانال رو عوض میکنند، میگند دلیلش آزادی هست و التماس تفکر و از این جور اباطی
    • جعفرعلی نادر بابا IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      34 7
      پاسخ
      هیتلر چقدر روشن بین بوده که یهودیها تند رو را ازبین میبرد و ترکیه توسط عبدل حمید به فلسطین رفتند و رئیس جمهور ترکیه همان طور که. به باکو کمک کرد به اسرائیل هم باید حمله کند ونه تنها ترکیه بلکه توسط تمام مسلمانان باید کمک‌ کنند .
    • مهدی قزلباش IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      در حمله ما یک اثر از دیو نماند،یک خانه سالم به تل آویو نماند،چون هر گوشه این خاک کنون حادثه خیز است،چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز است،ما قدرت حقیم تل آویو ضعیف است،ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است
    • شومیز IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 0
      پاسخ
      به فضل الهی صهیونیستها نابودخواهندشدواگرخداگروهی رایاری کندهیچکس توان مقابله باآنهارانخواهدداشت وخدادرهم کوبنده ظالمان است.وعده ی الهی حق است وبه زودی زودتحقق می یابدانشاالله...خواست الهی به معادلات زمینی کاری نداردواگرخداونداراده کنددرچشم برهم زدنی طومارتمام ظالمان عالم رادرهم میپیچد.همانطورکه باوی
    • مالک دارابادی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      باسلام.درموردنابودی اسراییل بایدبگم همان طورکه صلاح الدین ایوبی که یک کرد ایرانی بود فلسطین وبیت المقدس را بعد از ۲۰۰سال که تحت اشغال صلیبیون بود آزاد کرد،بازهم این اتفاق می افتد.ازطرفی ظلم پایدار نخواهد ماند وهیچ کشور ورژیمی با قتل وکشتار وخونریزی پایدار نمی ماند
    • مسعود از اصفهان IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      ه کسی فکر می کردصدام با اون خفت نابودبشه.برای خدا هیچ کاری نداره مثل قوم عاد وثمودو.....فقط یک شب ممکنه اسراییل هم نابودبشه حتی اگه تمام دنیا حمایتش کنند درمقابل اراده خدا هیچ همه هیچ وپوچند.(مسعود ازاصفهان)
    • سردار بوکان IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      آنچه که موجب تاسف بسیار است آن است که ابرقدرت ها بویژه آمریکا با فریب صدام، با هجوم به کشور ما دولت مقتدر ایران را سرگرم دفاع از کشور خود نمود تا مجال به اسرائیل غاصب تبهکار دهد تا به نقشه شوم خود که تشکیل اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات است، اقدام نماید
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      دولتهای ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، بعنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری ورزند.با داشتن آن همه ذخایر، آن همه امکانات اگر یک هفته نفت خودشان را به روی این جنایتکارها ببندند،
    • میانرودان باستان IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      14 1
      پاسخ
      اسرائیل ۹۰هزار نیرو مسلح دارد اما ایران ۶۵۲ هزار نیرو مسلح دارداسرائیل برا ایران هیچی نیست تازه تل آویو دومین شهر پرجمعیت اسرائیل است مورد نشانه ما هست اگر اسرائیل غلطی انجام دهد تل آویو با خاک یک سانت می شود اسرائیل بر حزب الله آمریکا برای ایران
    • Aliturk19 IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      11 1
      پاسخ
      اسراییل اینقدر حقیره که اگه قوم پارس بزندش گنده میشه اسمی میشه پس ما نمیزنیمش میدیم حزب الله لبنان قورتش بده
    • سربازِ فرمانده IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      9 1
      پاسخ
      نابودی اسرائیل خیلی راحت تر از این حرفاست‌ . حزب الله برای اسرائیل کافیه . مقامات صهیونیست پیش‌بینی کردن که حزب الله بالغ‌ بر ۸۰ هزار موشک داره . ایران خودشو‌ برای درگیری و نابودی آمریکا آماده کرده
    • تک تیرانداز IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      صهیونیستها هم در این منطقه، مثل سگِ زنجیریِ استکبار عمل می‌کنند. پارس کردن و پاچه گرفتن و به این و آن پریدن، شأن صهیونیستهاست.
    • خسروتاج IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      این صهیونیستها، جز زبان زور، هیچ‌چیز نمیفهمند. چهل سال است که هرچه سازمان ملل نسبت به مسأله‌ی فلسطین، علیه صهیونیستها قطعنامه صادر کرده است، اینها رد کرده‌اند. اینها لوس شده‌اند! ... اسرائیل با زور و سلاح و مشت، عقب خواهد نشست
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 2
      پاسخ
      یک تنه خودم مقابل اسراییل جانم فدای اسلام
    • فدایی آقا IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 2
      پاسخ
      با سلام خسته نباشید خدمت تمام دست اندر کاران خبرگزاری مهر از شما درخواست داریم از سخنان برگزیده ی مقام معظم رهبری پوستری بسازید تا ما بنر آن را در مسجد جامع شهرمان نصب کنیم. با تشکر
    • میلاد سرلک IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      بسمه تعالی به نظر بنده حقیر این کامنتها اشتباه است چون همه سخنان حضرت آقا برای ما مهم و تاثیر گذار است و گزینشی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب کار اشتباهی است و به نفع دشمنان داخلی و خارجی در بلند مدت می شود.چون ظاهر قضیه حرکتی زیبا است . ولی امیدوارم حداقل نظر این کمترین را هم ببینید. با تشکر فراوا
    • محمزارعی پشت کوهی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 2
      پاسخ
      خدایا پرچم جمهوری اسلامی ایران را از دست امام خامنه ای به دست مبارک امام زمان برسان و مارا همیشه پیروز و دشمن اسلام را نابود بفرما
    • مجتبی ترکمان IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      اگرامام خامنه ای امر فرمایند رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان می کنیم اما یه توصیه اول به خودم بعد به سربازان ولایت کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم خاردار های نفس خود گیر نکرده باشد ان شاءالله که بتوانیم سرباز مورد تایید امام زمان و امام خامنه ای باشیم یا علی ع
    • شایگان IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      آیا تحلیل و پیش گویی «الکساندر دوگین» اندیشمند روسی درست است؟
    • طبرستان IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      بهترین و موثر ترین و بلند مدت ترین کار مدیریت روابط با قدر قدرت جهان است. گفتگوی ایران و امریکا چنان ضربه ای به نتانیاهو وارد می کند که 10بمب اتم نمی کند
    • نگونام IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      آقا من یه سوال دارم اگه قراره ما اسراییل رو بزنیم پس چرا هی دلار داره گرون میشه یا به عبارتی پول ملیمون بی ارزشتر میشه . پس اگه اون بگه میخوام بزنم چه هیهاتی میشه؟؟؟؟
    • ذوالقدر IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 0
      پاسخ
      چرا ترسه افتاده ب جون بازار خودمون؟هر جور حساب کنیم نرمش استراتژیک بیشتر ب نفع مونه
    • معجزه ادب IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      7 0
      پاسخ
      چرا فقط کسایی که تا حالا تو هیچ جنگی شرکت نکردن ؛ اینقدر مشتاق جنگیدن هستن؟
    • فربد جهان پرور IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      اگر در انتقام ترور سردار سلیمانی و شهید رضی قویتر عمل می کردید الان اسراییل جرات این حماقت را نداشت .
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      سفارت اسرائیل در بحرین بزودی هدف قرار داده خواهد شد
    • کرمعلی راهدار IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      این همه خرج نظامیان شد آن هم با درصد کم که شده ایران یک قدرت مهم جهانی نظامی با تکنولوژی برتر تازه گروه های نامتقارن ایران خودش اندازه چندین قدرت نظامی کشورها هست
    • سرسام IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      اینقدر حالم بهم میخوره بی ربط کامنت میذارین الان این مطلب چه ربطی به دلار داره
    • سردسیر IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      از تعداد مثبت و منفی ها به این دعا که بر رژیم کودک کش اسرائیل لعنت فرستاده ، به راحتی می توان متوجه شد کسانی که درباره پیامها نظر میدند چه افرادی، از کجا و با چه اعتقاداتی هستند
    • پرنده IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      ایران اراده کند و جنگ واقعی و همه جانبه راه بیاندازد اسرائیلی وجود نخواهد داشت در ظرف چند روز ان وقت شما با بمب اتم خوش هستی؟!! که پدافند می تواند به راحتی بزند
    • مومن IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      هیچ اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. باز هم صبر استراتژیک خواهیم کرد.
    • دربان بهشت IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      کشوری که آگاهانه به کتسولگری حمله کرده پیش بینی همه چیز را انجام داده و قطعا به دنبال درگیری با ایران است و وحشتی وجود ندارد
    • شنزار IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      22 7
      پاسخ
      چه زود خواهد رسید وقتی که در خیابان‌ها و کوچه های تل آویو و حیفا شماها را از خانه در آورده و گردنهایتان را بزنیم انشاالله
    • طارمی IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      25 7
      پاسخ
      اسراییلی فرقه ای بی دین و مذهب هستند حلال وحرام محرم ونا محرم برایشان یکسان است مرگ و لعنت خداوند بر حامیانش
    • ضحاک IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      23 5
      پاسخ
      تا چند سال دیگه کل اسرائیل پادگان نظامی میشه و با حملات سنگین ایران از طرف حماس و مقاومت خالی از ساکنین میشه وبه سوی نابودی میره...
    • ثمره زندگی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      به امید خدا رژیم منحوس و کثیف کودک کش اسرائیل رفتنی است و پیروزی از آن جبهه مقاومت و مردم فلسطین است و این غده سرطانی بدست نیروهای فلسطین ریشه کن خواهد شد
    • عیاض IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      نمیدونم از این اسراییلی پست تر اونایی که منفی دادن به نظرات ...چی درباره این حیوانات درنده و وحشی که البته نام حیوان هم بر اونها نمیشه گذاشت ،فکر میکنن ...البته مشکل اینجاست این جماعت از وقتی چشمشون رو باز کردن زیر سایه افتخار نظام بودن و معنای نا امنی و جنگ رو نمیفهمن ...فقط خوردن و خوابیدن و جفتک
    • رضا گوران IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      با توجه باینکه بزرکترین زراتخانه های هسته ای جهان در اسرائیل است و از طرفی همه یهودی های جهان به اسرائیل کوچ و یکجا جمع میشوند ؛ انشاءالله همه شان بنا به وعده خداوند بوسیله انفجار رادیو اکتیو هسته ای خودشان و بدست خودشان نابود خواهد شد.
    • شاهی IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      8 1
      پاسخ
      آیت الله خامنه ای در دیدار با سران نظام ایران: گفتیم رژیم صهیونیستی تا 25 سال دیگررا نخواهد دید، اما خود صهیونیست ها عجله دارند و می خواهند زودتر بروند.
    • داریوش کبیر IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      25 5
      پاسخ
      بله اینطوری است که رهبر روشن ضمیرمان آینده را در پیش چشمانش با بصیرتی عمیق می بیند.
    • ع ا ز CA ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      6 1
      پاسخ
      فعلا باید بفکر پاسخ درد آور باشیم مردم منتظر پاسخ نیروهای مسلح در تل آویو هستند از لحظه اول هم مردم تمام قد از حمله غریب الوقوع علام آمادگی کردن و صبر مردم لبریز شده است .
    • عباس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      به یاری خدا پایان اسرائیل نزدیک است
    • محمدناصر نظری IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 5
      پاسخ
      انشالله که نابودی اسراییل نزدیک است و هرچی زودتر خداوند بزور بازوی مجاهدین مسلمان این قوم ظالم کثیف وبی رحم را به جهنم بفرستد
    • یوحنان IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      16 4
      پاسخ
      انشاءالله ظهورامام زمان قطعی است اینهمه جنایت نسل کشی هابی رحمی هادرجهان مقدمه ظهورحضرت آقااست نابوداسراییل صهیونیسم آزادی قدس شریف حتمی است لابشی من الائک رب اکذب
    • یوحنان IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      16 5
      پاسخ
      انشاءالله ظهورامام زمان قطعی است اینهمه جنایت نسل کشی هابی رحمی هادرجهان مقدمه ظهورحضرت آقااست نابوداسراییل صهیونیسم آزادی قدس شریف حتمی است لابشی من الائک رب اکذب
    • بنده خدا IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      13 10
      پاسخ
      ان شا الله با نابودی اسرائیل و آمریکا ، مردم جهان در آسایش و خوشی زندگی کنند و خدا به خانواده شهدا صبر عطا فرماید ، ان شا الله ما هم قدر بدونیم چقدر امن و راحت هستیم به برکت شهدا ، یه مقدار مشکلات و گرانی هم در جهان هست ، ان شا الله با انتخاب صالح مثل آقای رئیسی و کمک و دعا خدا برامون بهتر میکنه
    • محسن IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      19 6
      پاسخ
      اسرائیل با هزینه‌ خودش نابود میشه به لطف خداوند
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      21 2
      پاسخ
      قرار بود پنج سال دیگه نابود شه
    • علی IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      3 27
      پاسخ
      این جنگ ادامه دارد و مرکز جنگ میشود بصره عراق و پس از آن پایان اسرائیل
    • قباد RO ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 7
      پاسخ
      احساس میکنم این جرثومه ومیکروب فاسد به دست مردمان یمن و به رهبری ایران نابود خواهد شد
    • US ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      29 2
      پاسخ
      اعراب در طول تاریخ نشان دادند که به مراتب بدتر وبدذات تر از اسراییل هستند
      • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        22 1
        واقعا
      • ایمان IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
        1 0
        الان که جنگ رمضان رخ داد عرض میکنم یقینا یقینا نابودی اسراییل خیلی خیلی نزدیکه نهایتا چندهفته یا چندماه دیگه مزد عزای رهبرمون سیدعلی میشه نابودی اسراییل و آزادی فلسطین و شروع آقایی ایران و نابودی خائنان و وطن فروشان ان شاالله🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🚀🚀🚀🚀🚀
    • عباس IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      24 6
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم ،،،،،ان شاالله به حول وقوه الهی اسراییل در اتشی که برافروخنه خواهد سوخت اللهم عجل الولیک الفرج
    • وحید IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      25 5
      پاسخ
      جانم فدای رهبر
    • یوسف IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      19 5
      پاسخ
      ان‌شاءالله ، ان شاءالله ، زمان نابودی این قوم سریعتر از این حرف ها است که فکر می کنید، ان‌شاءالله
    • کریمی NL ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      28 6
      پاسخ
      لعن الله آل صهیون والامریکاوانگلیس وآلمان وفرانسه وانصاره واعوانه انشاالله
    • Said BR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      25 3
      پاسخ
      من از بزرگان شنیدم کشورهای عربی پشت هم را خالی میکنن این فلسطین زمان جنگ ایران و عراق گفته بود با ایران همسایه با عراق برادریم ما الان پشت اینا را بگیریم
    • یاسر IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      17 1
      پاسخ
      از رفتار های کشور های مختلف جهان بسادگی معلوم میشه کدوم کشورها رژیم صهیونیستی رو ساخته واسرائیل به وجود آورده وبه چه حرفیه داره حمایت میکنه وچرا براش مهمه اسرائیل باشه وقدرت بگیره در منطقه مسلمانان
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      25 0
      پاسخ
      نپسندیم
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 0
      پاسخ
      قبلا در مورد احمدی نژاد هم این حرف ها زده شد بطوریکه می گفتند در همین دولت احمدی نژاد امام زمان خواهد آمد و بقیه موارد...
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      27 2
      پاسخ
      اطمینان زیادی به این مقاله نیست جز یهودی ستیزی وافکار نژاد پرستانه اینهم بگویید که اسراییل وفلسطین سالهاست در کنارهم زندگی میکنند ولی اختلاف وافکنی وتحریک باعث این جنگها شده نه اسراییل ازبین خواهد رفت ونه فلسطین تنها را مصالحه واحترام به منافع همدیگر هست وگرنه اسراییل با آن همه قدرت وتکنولوژی بعیده
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      12 4
      پاسخ
      کتاب قرآن پیش بینی کرده بود که قوم یهود بنی اسراییل قوم عجوج ولجوج نابود ومحو خواهد شد و تاریخ نابودی این قوم کافر فرا رسیده است...وخشم و معجزه خداوند جهت نابودی قوم یهود بزودی اجرایی خواهد شد...شک نکنید نابودی رژیم صهیو نیستی قطعی وحتمی هست رژیم بی خودی دست وپا نزند قدرت خداوند بالا ترین قدرت جهان
    • رسا IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      24 0
      پاسخ
      روزی که خون بی گناهی در سرتاسر دنیا ریخته نشود آنروز بزرگترین عید مردم دنیاست
    • حسین IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      17 3
      پاسخ
      سلام آقا خواهش من از جبهه مقاومت این است که کاری نکنید شهروندان صهیونیست سرزمینهای اشغالی را ترک کنند چون اینها طبق نص صریح قرآن در زمان نابودی باید همشون اونجا باشند و از بین برن تا نسلشون برای همیشه منقرض بشه
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 2
      پاسخ
      اسرائیل یک کشور نیست ! اسرائیل دژ و پادگانیست که که غرب برای پایش و رصد منطقه خاور میانه در دل کشورهای مسلمان بوجود آورده و با تمام وجود از دفاع کرده و خواهد کرد! پس تا غرب نابود نشود، اسرائیل ماندگار خواهد بود!
    • علی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      24 4
      پاسخ
      باید واقع بینانه قضاوت کرد.اسرائیل ۵۵سال دیگه هم نابود نمیشه. به نظرتون آمریکا اجازه چنین کاری میده
    • هادی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 2
      پاسخ
      والله قسم ما هم دعا میکنیم ریشه اسرائیل خشک بشه، اما با وجود دولت‌های دست نشانده عرب، حمایت همه جانبه غربی‌ها ضد اسلام و افزایش روز افزون جمعیت یهودیان و توسعه روز افزون شهرک سازی‌های اسرائیل و نهایتا تقویت روز افزون بنیه نظامی آن و تلاش برای اتحاد نظامی با دول مرتجع عرب یک مقدار این آرزو بسمت محال
    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      19 5
      پاسخ
      احسنت درود برشما واقعا اگر خود امت یهود از تاریخ صهیونیسم و کثافت کاریهای سران کودک کش و پیامبر کش و ربا خوارشان آگاه باشند خواهان مجازاتشون خواهند شد
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      17 3
      پاسخ
      مرگ بر اسقاطیل آدمخوار
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      19 0
      پاسخ
      500مسلمان و30یهودی سهم دارن،نه مسلم می تواند ریشه یهودی را بکند نه یهود برای مسلم.باید صلح کنید خودتان ملت ها خودشان،چرا از هم دیگر می کشید،مزدم جهان ندای صلح بدهید،مرزها بر چیده شود،مردم شریف. اندک انسان ها با ما بازی می کنند.
    • اسی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      21 3
      پاسخ
      قرآن حق حق حق خدا حق است بس به امید خدا انشا.... نسل این شیاطین ازروی زمین برداشته شود
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      26 12
      پاسخ
      به چه چیزهایی دلمون راخوش میکنیم.فرض کنیم که 30 یا50 سال دیگه ارسرائیل نابودمیشه.بشه یانشه برای اقتصادورشکسته الان ماچه تفاوتی داره؟
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      20 1
      پاسخ
      اسرائیلی ها فقط از مرگ میترسن و هرموقع احساس خطر کنن خودشون فرار میکنن
    • علی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      5 1
      پاسخ
      فعالان که اسراییل داره غزه را با خاک یکسان می‌کنه وهیچکدوماز کشورهای اسلامی عرزه مقابله با آن را ندارند
    • محمد IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      4 1
      پاسخ
      جاءالحق وذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا ...مقدمه ظهور حضرت حجته انشالله نباید ناامید بشیم پایان شب سیه سفید است انشالله به زودی میایی مهدی جان امیدوارم در رکابت باشیم 🌷🤲🤲
    • محسن محمدعلی US ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      5 1
      پاسخ
      آن شاالله
    • IN ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      8 1
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل
    • US ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      9 1
      پاسخ
      الهی زودتر اسراییل نابود بشه و از صحفه روزگار محو بشه حرام زادهای کافر پشتشون به امریکای شیطان صفت گرمه وگرنه هیچ پخی نیستند مرگ بر هر کس ک بر ضد دین اسلام است و از اسراییل حرام زاده بی حیثیت دفاع میکند
    • ارمین IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      8 2
      پاسخ
      شدید تریم جنگها در طول تاریخ به صلح انجامیده جنگ افراد بیگناه را به کام مرگ میکشدلطفا ندای صلح دهیدجنگ جهانی دوم تمام دنیا با هم جنگ میکردم آخرش چی شد الان هم در کنار هم باصلخ وارمش در کنار هم زندگی میکنن امی وارم روزی برسد شاهد دنیای بدون جنگ وخشونت باشیم
    • علی ابراهیمی IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      12 1
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم از مردم و قوم یهود می خواهم هر چه سریعتر سر زمین های اشغالی و اسراییل را ترک کنند زیرا به زودی اسراییل به جهنمی از آتش و خا کستر بدل خواهد شد.
    • حیدر IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      15 3
      پاسخ
      گیرم که همین فردا اسرائیل نابود شد چی به ایران و ایرانی می رسه، همه مون سرکاریم!
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      14 1
      پاسخ
      هرچه رهبربگوید
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      15 1
      پاسخ
      حال مردم مظلوم فلسطین باید خون گریست یه چیزی هم ذهن همه رو مشغول کردن اینکه که حریم هوایی که سوریه در دست روسیه هستش پس چطوری اسراییل خبیس به کنسولگری ما حمله کرده در طول تاریخ روسیه بد تر از آمریکا به ما ضربه زده حتی میگن اطلاعات به اسرائیل میده
    • م IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      12 2
      پاسخ
      نابودی اسرائیل برای سپاه مثل آب خوردنه ولی...باید هوشمندانه عملکرد
    • محودجمالی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      11 1
      پاسخ
      دقیقا
    • GB ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      17 1
      پاسخ
      اگه اسرائیل ورزیم غاصب صهیونیست می دانست چه بلایی قرار سرش بیاد یک لحظه درنگ نمی‌کرد عقب نشینی میکرد کشور فلسطین را تحویل فلسطینی ها میداد واز انقراض همیشگیش جلوگیری میکرد.زرنگ اون هست هر چه زودتر از اسرائیل فرار کند وگمنام بماند
    • ناشناس IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      9 2
      پاسخ
      من کار با هیچی ندارم ولی ما توی ایران گوشت هم رو بخوریم استخوان هم رو دور نمیریزیم،واسه همین هر قرینه ای بی ادبی کنه به ایران و ایرانی باید تاوانش رو پس بده.الانم موافقم سپاه بزنه تو یه شب بترکونه کل اسرائیل رو.جوری بزنه که از زمینشان نفت در بیاد
    • محمد حسن دوستی IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      14 0
      پاسخ
      انشالله وعده الهی محقق شود
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      16 1
      پاسخ
      اسرایل کشور نیست که،فرقه مولود انگلیس و روسیه و فرانسه بود بعد هم آمریکا شد اربابان.. یک پادگان ترویستی جاسوسی که کارش پولشویی مواد مخدر ،گروهک تروریستی، ترور،تهدید مقامات کشورایی که مستقل هستن و هزار کثافت کاری دیگه،،نخست وزیر ایرلند پیش بایدن در آمریکا فقط گفت اسرایل جنایت کرده و زنو بچه هارو میکش
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      17 2
      پاسخ
      فکر نمیکنم بشر یت تا سی سال دیگه بمونه با شواهد ی که وجود داره حداقل تا ببست وهفت سال دیکه دچار تحول بزرگی خواهیم بود
    • حمید IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      21 1
      پاسخ
      در وعده الهی شکی نیست. فعلا به لطف امریکا دوام اورده
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      12 2
      پاسخ
      اگر قصد حمله مستقیم به کشور جعلی اسرائیل است ، این حمله باید چنان محکم ناگهانی گسترده حساب شده و دقیق باشد که دیگر کاری از دست کسی برایش برنیاید در واقع باید کارش را یکسره کرد و قول حضرت امام خمینی رضوان آ...تعالی تحقق یابد .
    • دل آرام BR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      13 1
      پاسخ
      ما منتظریم ایران قدرت خودش را به اسرائیل نشان دهد و همچنان منتظریم.دو صد گفته چون نیم کردار نیست.اسراییل سفارت ما را هدف قرار داد و ما فقط حرف از نابودی می‌زنیم اگر قرار بر کاری هست آلان است.
    • احمد IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      14 1
      پاسخ
      یهود از این محل بزودی به چین نقل مکان می‌کند. دقت کنید،:یهودیان بزودی به چین کوچانده می‌شوند.
    • Avara IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      17 1
      پاسخ
      جانم .فدای وطنم فدای خاکم فدای ناموسم ...آماده ام
    • سهراب IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      14 4
      پاسخ
      زیاد احساساتی نشین اسراییل هم دست بسته نیست اون ملعون سلاحهای اتمی داره کمی عاقل اندیش باشیم و بدونیم که با چند تا موشک از بین نمیره یاحق
    • . AE ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      14 1
      پاسخ
      متن رو نخوندم ولی برید توی سوره ی اسراء بگردید نوشته که یه روزی فلسطین بر اسرائیل پیروز میشه
    • یه ایرانی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      14 1
      پاسخ
      جان ناقابل خودم و خانواده ام فدای اسلام قرآن و رهبرم . ما آماده ایم
    • حیدر IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      9 1
      پاسخ
      تموم شد دیگه اسرائیل نابود شد.
    • یوسف خان IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 2
      پاسخ
      اسرائیل در اشتباه محاسباتی در مقابل ایران قرار گرفته که هرگز تصور نمی کرده ایران واقعا به علم موشکی دست یافته و چون سالها ایران هیچ اقدامی انجام نداده و این همه مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره ممکنه قدرت ایران بلوف باشه اما امروز فهمیدند ایران واقعا ابر قدرت شده و دیگه نمی شه به آن دستیابی داشت
    • مهدی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
      3 1
      پاسخ
      جبهه مقاومت مرز نداره و روز به روز بزرگ تر میشه
    • ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۲
      1 1
      پاسخ
      فقط خداوسلام
    • محمد IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
      1 1
      پاسخ
      امیدوارم به زودی نابودی اسرائیل رقم بخوره. واقعا آرزوی من هست ، به عنوان یک انسان، و یک ایرانی و یک مسلمان آرزوی من نابودی اسرائیل هست و برای رسیدن به هدف از مال و جان خود دریغ نخواهم کرد. به لطف خدا این اتفاق بزرگ رخ خوهد داد.
    • حمید ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
      1 2
      پاسخ
      چطور اسپانیایی ها منازل مسلمین غصب کردند و آنها را بیرون انداختند ولی عذاب نگرفتند . همینطور چینی ها و هندی ها و صرب ها و غیره
    • یو. حنان IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آن رهبران مسلمان جهان عرب وغیرعرب توجه به آیات قرآن ونسلکشیها نداردجبهه حق رارهاکردندباشیاطین بتی اسرائیل وآمریکا جهان درکیف ونوشنداینان آگاهانه گاوهای شیرده بنی اسرائیل شدندوعده قرآن نزدیک که درقیام اکبربحساب همه رسیده میشود مگر توبه کننده به جبهه حق برعلیحه باطل که پیروزاست ملحق شوند
    • یوحنان IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      پاسخ به تمام عزیزان _نه پیشگویی است نه تحلیل بلکه وعده قرآن وخداوند است به پیروزی مؤمنان وسرکشی ظلم قوم بنی اسرائیل صهیونیسنهاشیاطان اکبرامریکاامثال اوونابوداینهاونابودی گاوهای شیرده اینان اشاره به رهبران مسلمانان که جبهه حق رارهاکردندباشیاطین درکیف ونوش ارتباط دارندبانسل‌کشی درخواب راحتندنفرین باد
    • یوحنان IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      جهانیان شک نکنندپیراوان کتاب‌های آسمانی مؤمنان شان عقیده پاک دارندکه وعده الهی نزدیک است حق برباطل پیروزاست مسلمانان عرب وغیرعرب قرآن پیروزاست تمام رهبران مسلمانان عرب وغیرعرب به پاداش الهی دردنیا وآخرت خرسندباشیدیاغلی بگوییدسرتاسرجهان قیام کندبه جبهه حق برشیاطین بنی اسرائیل وآمریکا وعالم بخروشید
    • یوحنان IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      برخی سیاسیون امریکاانگلیس متعدانشان ازصهیونیسم ازدولتهای امریکاخسته اندبانابودی غریب الوقوع اسرائیل تمام ملت‌های غرب بر علیه دولتهای خودوامریکاویهودیان صهیونیسم خسته وقیام میکننندانان ازدرون میپاشندبه وفاداري صداقت وجنگ ایران باظلمهاوباطلهاواقفندوبه جبهه مقاومت ملحق به مسیح ومهدی علیه سلام میشوند
    • منتظر ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      انشالله که بزودی شاهد نزول عذاب الهی بر سر این دشمنان بشریت باشیم
    • یا علی ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل و رپیم کودک کش صهینویستی به زودی نابود می شود. این یک وعده صادق است. منتظر باشید به زودی چشن بزرگ کودکان مظلوم غزه و لبنان را خواهید دید. یا علی "الیس الصبح بقریب"
    • اکبر IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کشورهای خاورمیانه متاسفانه اتحاد ندارند دارند کشورهای منطقه را تسلیم اسراییل می کنند نمونه اش ترکیه که با حمایت از تروریستها سوریه را تقدیم اسراییل کرد.تا دیر نشده ایران باید اسراییل را درهم بکوبد مرگ یکبار شیون هم یکبار
    • یوحنان IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چندسال قبل رهبر گفتنداسراییل 25 سال آینده خودراننخواهددید این پیشگویی نبودوحقیقت بوده که رهبرگفتنداسرارش ددروجودنوراحمداست ودانش و دانستن آن در دانش رهبرفشار آب وظلم جهودان نسل کش هردو. هرچه بالاتر بروند آخر سرنگونی وزمین آمدن وزمین خوردن سخت وجان دادنش حتمی است شعرنیست علم است ازعاقبت فوران آب
    • علی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم که بزودی جهان از هر چه آدم فاسد، متوهم،دیکتاتور و ظالم پاک بشه و جهان جای قشنگترین برای زندگی شود.
    • خالد IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      این یهودی های کثیف سرزمین پاک مسلمانان را تصرف کرده‌اند
    • ناشناس IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
      1 0
      پاسخ
      شکست صهیونیست ها باکمک طلبیدن سایر کشورهای جهان اشکارشد
    • محمد IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تا شهادت رهبرمون که رهبر هر چی که فرموده تحقق پیدا کرده قبل هم که فرمودن اسراعیل زیر ۲۵ سال آینده نابود خواهد شد انشاءالله این هم تحقق خواهد کرد ثانین امام زمان بعد نابودی این رژیم جعلی ظهور خواهند کرد
    • حسین IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خداوند منان نتانیاهو کثیف را در جهنم سوزان بسوزاند ان شاالله
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      2 0
      پاسخ
      شبکه عنکبوتی اسرائیل اگر از اداره جهان برای همیشه حذف شود جهان سرسبز و متمدن خواهد شد

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