خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی پژوهشگر حوزه صهیونیسم و یهودیت بهتازگی یادداشت دیگری درباره اسراییل و رژیم صهیونیستی نوشته که با تیتر «نابودی قریبالوقوع رژیم صهیونیستی؛ نه پیشگویی و نه غیب گویی» برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است. او در اینمقاله به اینمساله اشاره کرده که ایننابودی قریبالوقوع، علاوه بر همه جنبههای سیاسی و بینالمللی، شفا بخش سینههای دردمند مومنین است.
در ادامه مشروح اینیادداشت را میخوانیم؛
وعده نابودی رژیم صهیونیستی تا ۲۵ سال آینده، توسط حضرت آیتالله خامنهای در دیدار اقشار مختلف مردم مطرح شده اما آنچه وعدهی سال ۱۳۹۴ را برجسته نموده است، تعیین سقف زمانی برای نابودی این رژیم است.آینده تاریخ با گذشت زمان، در جهت تمحیص یعنی خالصسازی مؤمنان از هرگونه عیب و محق یعنی نابودی تدریجی کافران پیش میرود. بنابراین مساله اصلی این یادداشت این است که: با توجه به تعیین سقف زمانی ۲۵ ساله برای نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی از سوی رهبر انقلاب، قریبالوقوع بودن این نابودی چگونه با آیات قرآن تبیین میشود؟آیا بر مبنای آیات قرآن کریم میتوان از قریبالوقوع بودن نابودی رژیم صهیونیستی سخن گفت؟ در این یادداشت، سعی داریم منطق پشتیبان «نابودی قریبالوقوع» رژیم صهیونیستی را در قرآن با تکیه بر آرای تفسیری حضرت آیتالله خامنهای و استفاده از آرای دیگر مفسران بطور مختصر تبیین کنیم.
اکنون که قرنها از رسالت پیامبراعظم حضرت محمد (ص) می گذرد، اسرائیل یکی از دشمنان سر سخت دنیای اسلام است. صهیونیسم که همان یهودیان افراطی هستند، اکنون کشور فلسطین را اشغال کرده اند و با کمک قدرتهای بزرگ و از جمله آمریکا با مسلمانان به جنگ برخاسته اند.
«قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ: با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و رسوایشان نماید و شما را بر آنان پیروزی دهد و سینههای [پر سوز و غم] مردم مؤمن را شفا بخشد.»آیه ۱۴سوره توبه
ترس از نابودی قریبالوقوع «اسرائیل» در میان نخبگان رژیم صهیونیستی در حال گسترش است، بیشتر کسانی که از آینده تاریک اسرائیل می ترسند، دانشگاهیان نیستند بلکه عمدتا سیاستمداران رده بالای رژیم هستند. مولفه های نابودی رژیم صهیونیستی اکنون در غزه موجود است و رژیم صهیونیستی به دیوار سخت و برگ برخورد کرده است به گونه ای که الان فقط ۴۰ درصد از مردم اسرائیل حاضرند در این اسراییل زندگی کنند.
هم اکنون۶ تا ۷ میلیون یهودی در میان صدها میلیون عرب محاصره شده اند، اینعربها میدانند دولت یهودی نمیتواند دوام آورد و سرانجام در ۳۰ تا ۵۰ سال آینده بر آنها پیروز میشوند. امروز در رژیم صهیونیستی بسیاری دریافتهاند نابودی نزدیک است؛ به این دلیل که این رژیم جعلی با زور و فقط برای خدمت به منافع غرب ایجاد شده و هیچ نوع یکپارچگی جغرافیایی، زبان، تاریخی یا فرهنگی میان اقشار مختلف آن وجود ندارد و سرانجام به یاری مقاومت مردم غزه و فلسطین در دریایی از مسلمانان و اعراب ناپدید خواهد شد.
فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیهً ؛
( بنی اسرائیل را ) به خاطر پیمان شکنی، از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم.آیه ۱۳سوره ماعده
سنت قرآنی برعقوبت سریع آوارهسازان مؤمنان و مسلمین تاکید دارد.آیات متعددی از قرآن کریم گویای این مطلب است که یکی از سنتهای الهی، تسریع در عذاب و هلاکت و وحشت اقوام ستمگری است که اقدام به غصب سرزمین و محل سکونت رسولان الهی و مؤمنان کردهاند و قصد داشتهاند آنها را از سرزمینهایشان اخراج کنند. بنابراین در هر عصری (عصر کنونی) اگر مؤمنان شایستهای دست به دست هم بدهند و در میدان مبارزه با دشمن حاضر (رژیم صهیونیستی )شوند، بدون تردید جبهه مقابل دچار وحشت واضمحلال قطعی خواهد شد و عذاب الهی بر ستمگران محقق میشود.
خداوند در سوره اسراء آیات چهارم و پنجم میگوید: ما به بنیاسرائیل در کتاب ( تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود.هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما بر می انگیزیم ( تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان ) خانه ها را جست وجو میکنند و این وعدهای است قطعی.
قساوت و سنگدلی و قتل و کودک کشی اسرائیل پوشیده برکسی نیست. کشتن کودکان و نوزادان فلسطینی در غزه یکی از سیاه ترین و کثیف ترین قتل های تاریخ بشری است. خداوند دراین خصوص و درسوره بقره آیه۷۴می فرماید: سپس دلهای شما ( خطاب به یهود ) بعد از واقعه سخت شد، همانند سنگ یا سخت تر.در دنیای امروزمی بینیم رژیم صهیونیستی و یهود صهیونیزم بعد از ۸۰ سال جنگ تشنه قتل و غارت است یهودیانی که هیچ وقت نسل به نسل از قتل و قساوت و غضب دست بر نداشته اند.
در دنیای بهود هر روز خون مسلمانی از فلسطین باید ریخته شود فرق ندارد نظامی باشد یا غیر نظامی این به این معنا است وقتی به انبیا رحم نکردند چگونه به دیگران رح خواهند کرد. امروز اسرائیل غاصب با پیشرفته ترین امکانات خبری همه مشکلات دنیا را به گردن رهبران دینی جامعه اسلامی میداند، رهبران شیعه از امام خمینی و شاگردان امام در کل دنیا و رهبر انقلاب و رهبر حزب الله لبنان و دیگر کشورها.
خداوندآیه ۵۲ سوره توبه میفرماید: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِکُمْ أَنْ یُصِیبَکُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَکُمْ مُتَرَبِّصُونَ: بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی [پیروزی یا شهادت] را انتظار میبرید؟در صورتی که ما درباره شما انتظار میبریم که خدا از سوی خود یا به دست ما عذابی به شما برساند پس انتظار برید که ما هم با شما منتظریم.» روشن میشود که «عذاب، همیشه آسمانی و بیواسطه نیست، بلکه گاهی خداوند بهوسیلهی مؤمنان شایسته، عذابی را بر سر دشمنان نازل میکند.»
قوم یهود دیروز و رژیم صهیونیستی امروز همان کسانی هستند که اذیت و آزار پیشوا و رهبر و مقتدای خود را در طول تاریخ ثبت کرده اند و با کسی کنار نخواهند آمد. یهود امروز هیچ وقت به قرداد صلح پایبند نبوده است. ارباب آمریکا یا نوگر آمریکا هر طور فرض کنیم هیچوقت آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم پیمانهای آنها در هیچ عهد و پیمانی ثابت قدم نبوده اند. نمونه امروز آن برجام و عهد شکنی آمریکا.
رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی ضد مسلمانان استفاده میکند. تمام روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای اسلامی بهخاطر همین قضیه بوده و خواهد بود. داعش یکی از عناصر ضد الهی بود که رژیم صهیونیستی با کمک کشورهای مسلمان بر علیه مسلمانان ایجاد کرد... اسرائیل در سنگر مسلمانان علیه مسلمانان نقشه می کشد. و عجیب اینکه مسلمانان را همیشه نوکر خود میدانند و متاسفانه بعضی از رهبران مسلمان از آیات الهی غافلند.
حقیقتی که در دنیای اسلام است و اما هنوز در خواب غفلت هستند مسلمانانی که واقعیت ها را می دانند ولی گوش شنوای ندارند. حدود ۴۰ سال است اروپا و آمریکا و یهود و رژیم صهیونیستی تحریم اقتصادی علیه مسلمانان جهان را از برنامه های راهبردی خود قرار دادهاند که همه با شکست مواچه شده است.و امروز رژیم صهیونیستی که ادامه دهنده تفکرات خصمانه یهود افراطی دیروز است، با اعمال و رفتار وحشیانه و غیرانسانی به ساحت قدس شریف و همجواران آن، قصد استثمار و استعمار تمامی سرزمینها را دارند … به امید نابودی نهایی یهود به دست منجی مظلومان.
وقوع انقلاب اسلامی ایران، موجب به میدان آمدن ظرفیتهای متراکم مسلمانان و شکلگیری یکجبهه مقاومِ بههم پیوستهای در برابر رژیم صهیونیستی شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، استحکام جبهه مقاومت بهطور روزافزونی افزایش یافت. نشانه چنین حدّی از اقتدار و استحکام را میتوان در شکستهای پیدرپی رژیم صهیونیستی توسط جبههی مقاومت مشاهده کرد.
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، با اشاره به آخرین جنگ میان رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین که در آبان ماه ۱۳۹۷ رخ داد، به این ضعف روزافزون اشاره کردهاند:«چند سال قبل از این، رژیم صهیونیستی در مقابل حزبالله لبنان شکست خورد؛ ۳۳ روز توانست مقاومت بکند و بعد شکست خورد؛ دو سال بعد از آن در مقابل فلسطینیها ۲۲ روز توانست مقاومت کند و شکست خورد؛چند سال بعد در مقابل مردم مظلوم غزّه ۸ روز توانست مقاومت بکند و شکست خورد؛ در همین چهار ویاپنج ماه اخیر همه روزه توانست مقاومت بکند و شکست خورد؛ این ضعف رژیم صهیونیستی است، ضعفِ روزافزون رژیم صهیونیستی است.»
با توجه به شکلگیری چنین جبههی مقاومِ بههمپیوستهای از مؤمنان که بارها امتحان خود را در میدان مجاهدت به خوبی پس دادهاند و در صورت تداوم این حرکت، مطابق با سه سنت قرآنیِ پیشگفته، باید بطور قریبالوقوعی و بلکه در زمانی بسیار کمتر از ۲۵ سال، شاهد تحقق وعدهی قطعی الهی مبنی بر عذاب ستمگران به دست مؤمنان و در نتیجه محو رژیم غاصب صهیونیستی باشیم.
وقتی آیاتی درباره حمله به یهودیان مطرح میشود، میتوان با مسائل روز تطبیق داد. طبعاً صرفاً بحث تکرار نیست، بلکه بحث تطبیق هم با شرایط فعلی هست. هشتاد سالی است که یهود بخشی از یک منطقه اسلامی را با کمک اروپاییها و حالا امریکاییها تصرف کرده است. چندین بار جنگ شده، یهودیان قدرت یافته اند. بر عده و عده آنها افزوده شده و حالا وقتی این آیات خوانده میشود، به نوعی میتواند تطبیق بر جنگهای اعراب با اسرائیل باشد. البته اشکالاتی هم دارد. در این جنگها اغلب اعراب شکست خورده اند، اما فارغ از آن، تکرار این آیات و بازتفسیر آنها با تطبیق بر این جنگها، همیشه امیدبخش بوده است. وقتی یک مسلمان فکر کند خداوند حتماً عربها را بر اسرائیلیها غلبه میدهد، و این را پیام قرآنی بداند، هم خوشحال است و هم شاید خودش هم در این کار مشارکت کند، گرچه ممکن است که مثل آن قوم به موسی بگوید اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون.
مبنای زوال آمریکا و رژیم صهیونیستی باید قرآنی دانست اگر امام خمینی (ره) قاطعانه از نابودی رژیم صهیونیستی گفتند و امروز هم حضرت آیتالله خامنهای از نابودی آن در کمتر از ۲۵ سال میگویند، اینها نه پیشگویی و نه غیبگویی است، بلکه برگرفته از متن قرآن است.
خداوند بشارت میدهد که حق مطلق اوست و عالم هستی براساس حق آفریده شده و همه اعضای عالم نیز جنود خداوند هستند، پس در مقابل هر پدیده باطل، نظام خلقت با او مبارزه میکند تا او را نابود کند. بنابراین نابودی اسرائیل امری مسلم است. قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه تکرارشونده تاریخ زندگی بشر است. قرآن به روشنی آینده را نسبت به آمریکا، اسرائیل و غرب مستکبر بیان میکند.
تاریخ نشان داده که همه ستمگران و اهل باطل نابود شدهاند از چنگیر تا محمدرضا پهلوی و … . تردیدی در سنت خداوند نیست و باطل نابودشدنی است؛ مگر از اسرائیل باطلتر داریم آنهم رژیمی که از اساس بر مبنای غصب و جنایت شکل گرفته است.
بحث از فساد رژیم صهیونیستی در «ارض» است نه منطقهای خاص مثل حجاز، این باید در باره «الارض المقدسه» یا عموم ارض باشد. بندگانی از بندگان مؤمنی خدا علیه رژیم صهیونیستی و یهود وارد جمگ خواهند شد که این جوانان امروز در محور مقاومت قرار دارند.
اگر حضرت امام خمینی(ره) فرمودند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود یک دستور قرآنی بود و اگر حضرت امام و مقام معظم رهبری درباره صهیونیست این همه مواضع تند دارند تبعیت از قرآن است و بهزودی فلسطین و قدس عزیز از اسارت رهایی مییابند.خداوند بشارت میدهد که حق مطلق اوست و عالم هستی براساس حق آفریده شده و همه اعضای عالم نیز جنود خداوند هستند، پس در مقابل هر پدیده باطل، نظام خلقت با او مبارزه میکند تا او را نابود کند.
بنابراین نابودی رژیم صهیونیستی امری مسلم است. قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه تکرارشونده تاریخ زندگی بشر است. قرآن به روشنی آینده را نسبت به آمریکا، اسرائیل و غرب مستکبر بیان میکند.رهبر فرزانه انقلاب فرمودند.حیات امتها و ملتها در آشنایی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احکام قرآنی است. انسانها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه با ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند.
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