به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز سهشنبه (۲۱ فروردین ۱۴۰۳) در اولین نشست خبری خود در سال جدید، گفت: در سال گذشته ۲۰ نشست خبری برگزار کردیم و بیش از ۴۰۰ پرسش از اهالی رسانه پاسخ داده شد.
وی با تبریک عید سعید فطر، افزود: روز گذشته سالگرد شهادت شهید آوینی و نیز روز فناوری هستهای بود و امروز هم سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی است و جا دارد یاد همه شهدای این مرز و بوم را گرامی داریم.
سخنگوی دولت با تشریح عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: بر اساس شعار سال گذشته که رشد تولید و مهار تورم بود و از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده بود، در محور رشد تولید با جهاد جمعی بخشهای دولتی و خصوصی، شاهد رشد اقتصادی مثبت ۶٫۷ درصدی در نه ماهه ابتدایی سال بودیم. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت ۴٫۲ درصد بوده است که این اعداد مطابق مرکز آمار ایران اعلام شده است. از سویی این نرخها در سال گذشته مستمر، افزایشی و با ثبات بوده است.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: ما از دورههای رکود و عدم رشد اقتصادی در دهه نود فاصله گرفتیم و توانستیم تا حدودی دهه گذشته را جبران کرده و به ریل اقتصادی بازگردیم.
وی ادامه داد: در جدول جذب سرمایه گذاری خارجی، برای ۳۱۸ طرح خارجی موفق به جذب ۵٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی معتبر شدهایم که خود نوعی رکورد محسوب میشود. همچنین در تشکیل سرمایه ثابت شاهد نرخ مثبت بودهایم، به گونهای که در نه ماهه ابتدایی سال گذشته این نرخ ۴٫۷ درصد رشد داشته است، موضوعی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد مثبت بوده و حفظ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نرخ تورم، بیان کرد: در بخش مهار تورم باید گفت که پیش بینی مقامات رسمی در دولت قبلی رسیدن به تورم سه رقمی بود که خوشبختانه نه تنها نرخ تورم ۶۰ درصدی ابتدای این دولت رشد نکرد و سه رقمی نشد، بلکه تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. طبیعتاً این نرخ هم بالا است، اما با ادامه همین مسیر حرکت، نرخهای تورمی پایینتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: آمار نرخ رشد نقدینگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، رسیدن به عدد حدود ۲۵ درصد را نشان میدهد، که از ۴۳ درصد در سال اول دولت به ۳۰ و در سال دوم هم دقیقاً به ۲۴٫۳ درصد کاهش یافته است.
سخنگویدولت با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: درباره جذب سرمایهگذاری خارجی، عموماً وزارتخانههای اقتصادی در حال پیگیری هستند و طبق نظر رئیسجمهور، همه وزرا این امکان را دارند و مکلف به جذب سرمایهگذاری خارجی هستند که البته محوریت این امر با وزارت اقتصاد و دبیرخانه آن و با نقشآفرینی وزارت خارجه است.
ویافزود: اخیراً وزیر اقتصاد در گزارشی در هیأت وزیران از پیشرفت و موانع طرحهای مهم و کلان کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی اظهاراتی داشت که در برخی موارد تصمیمگیری انجام شد و در برخی موارد قرار به پیگیری کار از سوی وزرای مربوطه شد که در مجموع، جذب سرمایهگذاری خارجی با جدیت در جهت تأمین مالی طرحها در حال انجام است.
بهادری جهرمی با اشاره به واردات واگن مترو از چین گفت: در رابطه با خرید واگنها باید گفت این موضوع توسط شهرداری و با هماهنگی وزارت کشور و وزارت صمت صورت گرفته است که در چارچوب مشخص قانونی انجام شده است.
سخنگوی دولت افزود: ضمن آنکه دولت، حامی مدیریت شهری از جمله شهرداری تهران و حامی واردات فناوری و تجهیزات به ویژه در بخش مترو است؛ در عینحال واردات واگنها مورد نظر برای مترو تهران نیز انجام خواهد شد.
بهادری جهرمی با رد برخی شایعات پیرامون تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: در جنگ اقتصادی، انتظار وفاق و همدلی همگانی فارغ از گرایشهای سیاسی، برای ثبات بخشی به بازار میرود و ساختن شایعات درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت شاید منجر به دیدهشدن یک رسانه شود اما اثر خوبی بر اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: همه باید کمک کنیم تا تورم کاهش یابد و ارز ثبات یابد؛ تیم اقتصادی دولت شبانهروزی و دوشادوش همدیگر، در حال کار و برنامهریزی است.
سخنگوی دولت درباره سیاستهای دریامحور گفت: این برنامه نهایی شده است و در سازمان برنامه و معاونت اول ریاستجمهوری، جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و چارچوب دریامحور برای وزارتخانههای مربوطه و در دو بخش کلان نهایی شده است و آماده طرح در هیأت وزیران است.
بهادری جهرمی گفت: ضمن آنکه در کمیسیون زیر بنایی دولت هم برنامههای دریامحور، مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفته است تا انشاءالله شاهد اجرای سیاستهای دریامحور باشیم.
وی با اشاره به لزوم حفظ ارزش پول ملی هم اظهار کرد: کنترل تورم لازمه حفظ ارزش پول ملی است؛ لذا وجود تورم کلان کشور بر نرخ ارز اثرگذار است. سیاست دولت در جهت کنترل نرخ تورم بوده است به گونهای که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد در ابتدای دولت سیزدهم، به ۳۵ درصد و مهار نرخ نقدینگی به ۲۵ رسیده است.
بهادری جهرمی در ادامه بیان کرد: محور دوم، ناظر به تأمین منابع ارزی است و دولت توانسته است ارزهای مورد نیاز کشور را تأمین کند به گونهای که در سالهای اخیر، شاهد رکوردزنی صادرات غیر نفتی و کل صادرات کشور بودیم که در نتیجه آن، منابع ارزی ما با سالهای گذشته، قابل مقایسه نیست.
وی افزود: در منابع ارزی بعضاً تا ۳ برابر شاهد تزریق ارز هستیم. همچنین بیشتر ارز اختصاص یافته به سمت کالاهای اولیه رفته است و دولت به دنبال تأمین ارز کالای مصرفی نمیرود؛ دولت در تلاش است با مدیریت منابع ارزی و تلاش جمعی، ارز را ثبات بخشد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پایه پولی کشور گفت: پایه پولی کشور از ۴۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۹ درصد در پایان ۱۴۰۲ رسیده است؛ همچنین در حوزه نرخ بیکاری هم رتبه خوبی نسبت به سالهای قبل کسب کردیم و وارد کانال ۷ درصد شدیم و از ۱۰ به ۷.۵ درصد در طی این سه سال رسیدهایم که نتیجه احیای بیش از ۷ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد است. امیدواریم در سال جاری با سرعت بیشتر شاهد حرکت همین مسیر و سوقدادن آن به سمت ایجاد حس ملموس در زندگی روزانه مردم باشیم.
وی اظهار کرد: در زمینه مدیریت و رفع تنشهای آبی، در دولت سیزدهم طرحهای پنج گانه خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران به سرعت در حال پیشرفت است که امیدواریم طبق زمانبندی تعیین شده از نتایج این طرح استفاده کنیم؛ به ۵ هزار روستا آبرسانی نهایی شده و آبرسانی به ۵ هزار روستای دیگر هم انجام میشود.
بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص مسکن هم اظهار کرد: در نهضت ملی مسکن، نهادهای انقلابی و شهرداریها و نیروهای مسلح با دولت همکاری داشتند که در نتیجه آن، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت است که در فروردین امسال ۱۰ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح افتتاح شد.
سخنگوی دولت گفت: از طرفی، ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقی مانده از دولتهای گذشته داشتیم که منابع مالی آنها هم قبلاً هزینه شده بود اما مسکنها تکمیل نشده بودند اما دولت سیزدهم، نیمی را تکمیل کرده و نیمه دیگر تا پایان دولت سیزدهم تکمیل میشوند.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در بخش تولید برق و گاز که زیرساختهای توسعه کشور برای تامین انرژی صنایع محسوب میشوند و نیز رفاه عمومی را فراهم میکنند، در حدود ۳۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم، دیدیم که شاهد قطعی برق نبودیم که نتیجه افزایش تولید ۱۰ درصدی برق است.
سخنگوی دولت افزود: در بخش گاز هم با افتتاح فازهای جدید «پارس جنوبی»، افزایش تولید گاز داشتیم اما نیمه دیگر این فرآیند، جهاد مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی است.
بهادری جهرمی افزود: سیاست دولت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی، با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال قبل انجام شد؛ لذا تفاوت در نرخهای ارزی که در برخی کانالها مطرح میشود، اساساً مبنایی ندارد تا قیمت محصولاتی که در زندگی مردم استفاده میشود، تغییر کند زیرا تولیدکننده یا واردکننده و مصرفکننده، کالا را با نرخ ارز ثابت دریافت میکنند.
وی گفت: همچنین در بخش سایر مصارف ارزی هم مرکز مبادله نرخ ارز تقریباً ثابت با نرخ شناور بسیار پایین طبق قانون داشته است؛ سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد که بینظیر بود؛ بنابراین اصل مصارف ارزی کشور از بازارهای رسمی تامین میشود.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حمایت دولت از کشت گندم با همکاری کشاورزان اظهار کرد: در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، ۲۳ همت برای خرید گندم به کشاورزان داده شد اما در سال گذشته، ۱۵۰ همت منابع مالی برای خرید تضمینی گندم اختصاص دادیم؛ یعنی افزایش حدوداً ۷ برابری داشتیم. لذا ما از خرید تضمینی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تُنی در دولت قبل، به ۱۰٫۵ میلیون تُن با قیمت هر کیلو ۱۷ هزار تومان، دست یافتهایم.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه نیازمند واردات کالاهای اساسی هستیم گفت: ۱۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی و معادل همین مبلغ برای واردات دارو، کالاهای پزشکی و گندم در صورت کمبود، اختصاص دادهایم.
وی با اشاره به موضوع ارز واردات خودرو گفت: ارز واردات خوردو از محل بازار دوم تامین میشود که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی صورت میگیرد.
بهادری جهرمی درباره معرفی ظرفیتهای صادرات غیر نفتی گفت: ششمین نمایشگاه توانمندی ایران موسوم به «ایران اکسپو» به مدت ۵ روز در اردیبهشتماه در تهران با همکاری بخشهای دولتی و خصوصی برگزار میشود. در این خصوص برنامهریزیهای متعددی صورت گرفته و پیشبینی میشود، میزبان حدود ۲۰ هزار فعال اقتصادی از ۱۰۰ کشور دنیا باشیم که نسبت به سالهای قبل، افزایش چشمگیری است.
سخنگوی دولت ادامه داد: ۶۰۰ شرکت بزرگ صادراتی کشور در این نمایشگاه توانمندیهای خود را به منظور کسب بازارهای تجارتی معرفی خواهند کرد؛ لذا امیدواریم امثال این نمایشگاهها در راستای تحقق شعار سال به افزایش تولید منجر شوند.
بهادری جهرمی با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور گفت: در سال گذشته، حجم تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات، بیش از ۱۵۳ میلیارد دلار بود و این یعنی اینکه سیاستهایی که دشمن برای تحریم و محدودکردن کشور داشته، با شکست مواجه شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات با احتساب نفت و برق، قریب ۸۷ میلیارد دلار بود. همچنین وزن کالاهای صادراتی بدون نفت به ۱۳۶ میلیون تُن رسید که رشد ۱۰ درصدی داشت و این در حالی است که در بازارهای بینالمللی برخی اقلام با کاهش قیمت مواجه شدند؛ لذا موفق شدیم سیاستهای تحریمی آمریکا را با شکست مواجه کنیم؛ نمایشگاه «ایران اکسپو» هم به ادامه همین مسیر کمک میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به حکم متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان، در برنامه هفتم آمده که هنوز نهایی نشده و به دولت ابلاغ نشده است اما دولت، آمادگیهای لازم را کسب کرده است که به محض ابلاغ، آن را اجرا کند.
بهادری جهرمی با اشاره به موضوع شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد: در سال جاری، ۱۵۰۰ همت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای تجاریسازی تولیدات دانشبنیان در نظر گرفته شده است. از سویی برای اولین بار اساسنامه سازمان توسعه فناوری در پارکهای علم و فناوری تصویب شد که گامی بزرگ برای توسعه تولیدات دانشبنیان است.
وی ادامه داد: در سال گذشته شرکتهای صادرکننده محصولات دانشبنیان ایجاد شدند که در دولت سیزدهم، تعداد آنها به لحاظ کمی ۴ برابر شده است. همچنین برای محصولات دانشبنیان هم بازار بینالمللی در کشورهای مختلف از جمله کنیا، ترکیه و… ایجاد کردهایم.
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