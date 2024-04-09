به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هنگامیکه صدای از سمت راست کاربری که هدفون دارد، شنیده می شود، میکروفونی در ابزار آن را ردیابی می کند و به گوش چپ می فرستد. این روند به طور برعکس نیز انجام می شود. محققان معتقدند درهم ریختن جهت صوت در کنار وضعیتی که چشمان به مغز فرمان می دهند صدا از یک مکان خاص می آید اما گوش ها خلاف آن را به مغز می گویند، به تغییری در اعصاب شنیداری که گوش را به مغز متصل می کنند، منجر می شود. همین امر وزوز گوش را کاهش می دهد.

نتیجه یک آزمایش کوچک حاکی از آن است که استفاده از هدفون به مدت دو ساعت در روز در ۳ هفته متوالی به شدت میزان وز وز گوش را کاهش می دهد. بسیاری از افراد به طور موقت از این عارضه رنج می برند اما از هر ۱۰۰ نفر یک فرد به طور بلند مدت دچار وز وز گوش می شود که با از بین رفتن شنوایی همراه است.

هنگامیکه گوش های فرد در معرض سروصدای بلند یا عفونت قرار می گیرد. سلول های مویی داخل گوش که اصوات را به مغز منتقل می کنند تحت فشار قرار می گیرند و مقدار بیشتری از یک ماده شیمیایی به نام گلوتامات (انتقال دهنده عصبی) را تولید می کنند. این طوفان گلوتاماتی که سلول های عصبی گوش داخلی را بیش از حد تحریک می کند و در نهایت می کشد، صوت را به کورتکس شنیداری مغز می فرستد. این بخشی از مغز است که سروصدا را پردازش می کند.

در نتیجه این روند سلول ها در بخش کورتکس شنیداری روشن باقی می مانند و به طور مداوم صدا به مغز منتقل می کنند. به این ترتیب فرد صدای زنگ را می شنود. در برخی موارد سلول ها در وضعیت روشن باقی می مانند. که در این وضعیت درمان کار مشکلی خواهد بود زیرا دارویی برای آن وجود ندارد. درمان های این وضعیت شامل گفتار درمانی است که به بیمار کمک می کند با این شرایط کنار بیاید یا ممکن است برای فرد صدا درمانی تجویز شود که طی آن صدای پس زمینه برای پرت کردن حواس وی به کار گرفته می شود.

ایده درمان وز وز گوش با هدفون از آینه درمانی سرچشمه گرفته که برای افرادی به کار می رود که اعضای بدنشان قطع شده اما همچنان در عضو قطع شده درد احساس می کنند. با مخفی کردن عضو قطع شده پشت آینه که نشان دهنده عضو سالم است و تمرکز روی انعکاس آن، مغز فریب داده می شود تا تصور کند هر دو عضو سالم هستند. تحقیقات نشان داده این امر سبب می شود عملکرد مغز که درد را درک می کند، متغیر شود.

محققان در بیمارستان Spaulding Rehabilitation در ماساچوست آمریکا نمونه اولیه هدفونی را ابداع کرده اند که به شیوه ای مشابه عمل می کندو ارتباط بین سلول های عصبی را تغییر می دهد تا آنها وز وز گوش را به عنوان یک صدای خارجی واقعی ثبت نکنند.

نتایج تحقیق در ژورنال American Academy of Audiology در ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده و نشان می دهد ۱۸ شرکت کننده شاهد بهبود قابل توجه علائم بیماری بودند. اکنون نیز تحقیقی با حضور ۵۰ شرکت کننده در حال انجام است که ازهدفون ها به مدت ۳ ساعت در روز برای ۳ هفته یااز یک هدفون استفاده می کنند که سروصدا را در گوشی که به منبع صدا نزدیک تر است، پخش می کنند. نتایج پژوهش سال آینده منتشر می شود.