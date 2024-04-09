رباتی که با دادزدن حواسش را جمع می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، محققان دانشگاه استنفورد یک سیستم رباتیک به نامYAY را معرفی کردند که عملکرد آن با فریاد زدن کاربر بهبود می یابد. این روش فراتر از استانداردهای برنامه ریزی است و به ایجاد انطباقاتی دینامیک هنگام انجام فعالیت ها منجر می شود.

تصور کنید رباتی برای قراردادن یک توپ نرم در جعبه با چالش روبرو شود. اما اگر قرار باشدYAY این کار را انجام دهد، کاربر می تواند دستورات برای انجام فعالیت های پیچیده مانند قراردادن مواد خوراکی داخل کیسه، ترکیب میوه ها و شستن ظرف ها را انجام دهد. این فعالیت ها بیشتر اوقات نیازمند حرکات دو دست و کنترل اشیای نرم مانند اسفنج هستند. در این وضعیت ها قابلیت کنترل دقیق ربات اهمیت زیادی دارد.

به عنوان مثال اگر رباتی هنگام قراردادن خواروبار و خرید اسفنجی را زمین بیندازد، کاربر می تواند فریاد بزند: «به سمت من حرکت کن و سپس به سمت چپ برو» تا ابزار را راهنمایی کند. ممکن است لازم باشد ربات چند بار سعی کند اما از دستور «به سمت چپ برو»می آموزد تا به تدریج موفق شود.

YAY علاوه بر اصلاح اشتباهات به فرد اجازه می دهد جزئیات هر فعالیت را تطبیق دهد. مثلا ربات هنگام پر کردن یک جعبه تعداد زیادی آب نبات برمی دارد. وقتی کاربر فریاد می زند:«کمتر!»، ربات مقداری آب نبات را برمی گرداند. این دستورات انسانی برای تنظیم دقیق سیستم به کار می روند و نرخ موفقیت در انجام فعالیت را 20 درصد بیشتر می کنند.

ساختار این ربات براساس استراتژی های سطح بالا و سطح پایین است. استراتژی سطح بالا داده های دوربین را تحلیل دستوراتی برای استراتژی سطح پایین تولید می کند تا حرکات ربات کنترل شود. از آن مهم تر دستورات صوتی انسانی بر هر چیز دیگری ارجح هستند، به این ترتیب اصلاح حرکات تضمین می شود.

در کنار این موارد سیستم مذکور دارای یک حلقه بازخورد است. اصلاحاتی که به طور کلامی گفته می شوندف ثبت شده و برای ارتقای استراتژی سطح بالا به کار می روند، در نتیجه با گذر زمان ربات کمتر به دستورصوتی لحظه ای اتکا می کند. این امر به یادگیری مداوم و ارتقای عملکرد پس از آموزش اولیه دستگاه منجر می شود. YAYمی تواند ربات های خانگی انطباق پذیر بسازد که نسبت به نیازهای فرد پاسخگو است و با راهنمایی وی آموزش می بیند.