تشکیل ستاد تنش آبی در استان سمنان/ مدیریت مصرف فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه استان سمنان با خشکسالی و همچنین تنش آبی مواجه است، ابراز داشت: در نخستین گام تشکیل ستاد تنش آبی در راستای مدیریت آب اولویت قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف آب در استان سمنان نیازمند فرهنگ سازی است، افزود: ترویج این مهم بین آحاد اقشار جامعه از طریق ظرفیت‌های اطلاع رسانی و فضای مجازی باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه در گام سوم آبداران در سطح روستاهای استان باید مورد آموزش واقع شوند، ابراز داشت: آموزش‌ها باید به سمت جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه آبرسانی و مخازن سوق داده شود.

هاشمی ضمن بیان اینکه شهرداری‌ها به هیچ عنوان حق استفاده از آب شرب برای فضای سبز را ندارند، تصریح کرد: شهرداری‌ها نسبت به جداسازی آب غیر شرب برای نگهداری فضای سبز باید اقدام کنند.

وی افزود: جلوگیری از توسعه زیر کشت، استفاده از محصولات کم آب بر، توسعه گلخانه‌ای، افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب، اصلاح شبکه آبرسانی و استفاده از سیستم نوین آبیاری در گام‌های بعدی باید در دستور کار باشد.