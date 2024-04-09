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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۰

مسئول روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اردبیل:

مصلای اردبیل آماده میزبانی از نمازگزاران در عید فطر است

مصلای اردبیل آماده میزبانی از نمازگزاران در عید فطر است

اردبیل- مسوول روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: مصلای امام خمینی(ره) همزمان عید فطر همچون سال های گذشته با تدارکات ویژه میزبان نمازگزاران خواهد بود.

فرشاد فردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقامه نماز صبح توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در محل مصلّی امام خمینی (ره) ساعت ۵ صبح برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با برگزاری نماز عید فطر افزود: قرائت دعای ندبه در محل مصلّی ساعت ۵.۳۰ صبح برگزار می‌شود و پس از آن نماز عید سعید فطر توسط حضرت آیت الله عاملی در محل مصلّی بعد از طلوع آفتاب ساعت ۶/۳۰ صبح اقامه خواهد شد.

مسؤول روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ایراد خطبه‌ی نماز عید توسط معظم له، ادامه داد: تمهیدات و مقدمات لازم برای انتقال مؤمنین توسط اتوبوس‌های شهرداری از ساعت ۵ صبح از محل میادین اصلی شهر انجام پذیرفته است.

فردی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است این مراسم به صورت زنده از صفحات مجازی حضرت آیت الله عاملی در ایتا و اینستاگرام به آدرس seyyedameli_ir@ پخش خواهد شد.

کد مطلب 6074403

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